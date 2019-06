Sài Gòn: Quà Vặt Lề Đường Cũng Mua/Bán Online

Các shipper của GrabFood, Go-Food mua chè thạch ở đường Nguyễn Đình Chiểu (Q.3) và gỏi cuốn ở đường Lê Văn Sỹ (Q. Tân Bình).

Ở Sài Gòn ngày nay, việc mua bán online kiểu order (đặt hàng) và ship (giao hàng) đã trở nên quá quen thuộc với mọi người. Bất cứ món hàng nào, từ quần áo, giày dép, mỹ phẩm đến bữa cơm với cá kho tộ, canh chua, hay trà sữa, xúp cua … đều có thể mua/bán online, theo Tuổi Trẻ online (TTO).Để phục vụ những khách hàng mua online, hiện hầu hết các cửa hàng có bán hàng online đều liên kết với các dịch vụ giao hàng, như: GrabFood, Go-Food, Now...TTO dẫn lời cô Nguyễn Ngọc Quỳnh (29 tuổi, làm việc trong lĩnh vực I.T.), cho biết cách cô mua đầy đủ một bữa ăn qua online. Lần đó, do bận việc ở sở làm, cô không thể về nhà nấu cơm trưa cho mẹ và con nhỏ. Cô bèn mở điện thoại cho một app giao đồ ăn, order bữa trưa cho hai bà cháu, gồm cơm trắng với món canh mồng tơi tôm và thịt kho tiêu. Gõ tên hai món ăn cần mua, ứng dụng lập tức giới thiệu một loạt quán bán các món ăn chị cần với đủ mức giá cả.Sau khi chọn đồ ăn ở một tiệm cơm gia đình cách nhà chị 500m, cô Quỳnh đặt hàng, thanh toán trực tuyến ngay trên app và cho số điện thoại của người nhận là mẹ mình. đồng thời điện thoại báo cho mẹ biết. Kết quả là cơm, canh nóng hổi đã giao đến nhà…Không chỉ các bữa cơm gia đình, cô Quỳnh kể đôi lúc gia đình chán cơm nhưng không tiện ra ngoài, cô sẽ lên các ứng dụng để gọi, như: bánh xèo, nem nướng, bún đậu mắm tôm... Chỉ cần đợi chục phút là có đồ ăn còn nóng hổi giao tới, phí ship chừng vài chục ngàn đồng.TTO dẫn lời anh Phan Khánh Tín, quản lý chuỗi cửa hàng Rau Má Mix với đồ uống là rau má phối hợp các loại thạch chè, cho biết bên cạnh việc phục vụ lượng khách trực tiếp đến mua hàng mang đi, nhân viên các cửa hàng phải liên tay phục vụ các shipper, tức các tài xế giao hàng của GrabFood, Go-Food, Now... đến mua hàng.Đặc biệt về phần phục vụ khách "take away" nói trên, Rau Má Mix chỉ cần quầy hàng nhỏ gọn, bán ly rau má từ 12,000 đồng. Đã thống kê được trong vòng một tiếng đồng hồ, trong 11 lượt khách mua thì có đến 6 shipper (thuộc 5 kênh giao đồ ăn mà Rau Má Mix đã liên kết để bán hàng online), anh Tín cho biết thêm..TTO dẫn lời chị Nguyễn Bích Vân (27 tuổi) đã mở đại lý phân phối độc quyền của một thương hiệu mỹ phẩm Hàn Quốc tại VN, cho biết kênh bán hàng online của chị vô cùng đa dạng, từ bán hàng trên Facebook đến các sàn thương mại điện tử như Adayroi, Shopee, Tiki, Lotte, Lazada... Trên các sàn thương mại điện tử, khi có đơn hàng shipper sẽ đến nhà chị lấy đưa về kho rồi giao cho khách hoặc hàng hóa được ký gửi ngay tại kho của sàn để chở cho khách."Trường hợp khách liên lạc trực tiếp qua Facebook, Zalo thì tôi sẽ nhờ Grab, Go-Viet hoặc tìm các group shipper tự do trên Facebook đăng tìm người giao hàng", chị Vân nói.Theo TTO, không chỉ có các cửa hàng mà ngay cả món xúp cua, trà sữa bán trên xe đẩy ngoài đường cũng bắt đầu bán hàng online. Với chiếc xe đẩy nhỏ chở nồi xúp cua, chồng tô, muỗng và mấy chiếc ghế nhựa để bán "dã chiến" vào mỗi buổi chiều bên góc đường Vũ Huy Tấn (Q.Bình Thạnh), bà Chi - người bán hàng - cũng đã cho quầy hàng của mình lên Go-Food để khách có thể gọi món. "Tui mới được nhỏ cháu cài cho hôm qua. Vài giờ sau đã thấy có mấy anh tài xế Go-Food đến mua hàng cho khách rồi", bà Chi nói.Ngay bên cạnh xe xúp cua của bà Chi là quầy trà sữa của chị Hằng (27 tuổi). Chị Hằng cho biết chị mở quầy trà sữa được 3 năm nay và cũng đã sử dụng các ứng dụng giao đồ ăn để bán hàng. Theo chị, số lượng trà sữa chị bán qua các ứng dụng này tương đương với số lượng khách mua trực tiếp.Cũng theo TTO, thú vị nhất là gánh bánh tráng chấm nằm dưới chân chung cư Phan Xích Long (Q.Phú Nhuận) của bà Nguyễn Thị Cảnh, đây chỉ là một gánh hàng rong vỏn vẹn hai rổ hàng ngồi bên vệ đường nhưng gánh hàng này lại nổi tiếng trên mạng.