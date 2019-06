Văn Nghệ Kỷ Niệm Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa 19-6

Hình ảnh văn nghệ kỷ niệm Ngày Quân Lực 19 tháng 6.

Garden Grove (Bình Sa)- - Kỷ niệm ngày Quân Lực 19 tháng 6, nhóm thân hữu “Phục Hưng Club” đã tổ chức đêm văn nghệ kỷ niệm ngày Quân Lực 19 tháng 6, nhân dịp nầy nhóm thân hữu cũng đã tổ chức mừng sinh nhật hai Ca sĩ Phương Hồng Quế và Trang Thanh Lan, hai ca sĩ tên tuổi mà trong cộng đồng ai cũng biết nhất là đối với anh em cựu quân nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa từ trước năm 1975 và sau nầy ở hải ngoại. Hiện hai ca sĩ Phương Hồng Quế và Trang Thanh Lan đã chủ trương chương trình “Tiếng Hát Hậu Phương” trên đài Hồn Việt TV hằng tuần, đây là một chương trình chuyên nói về Lính, thường xuyên có những cuộc phỏng vấn một số các niên trưởng, các chiến hữu về những trận đánh oi hùng trong quân sử à những kỷ niệm vui buồn đời lính trước 1975.Chương trình văn nghệ kỷ niệm ngày Quân Lực và mừng sinh nhật hai ca sĩ Phương Hồng Quế, Trang Thanh Lan đã được tổ chức vào tối Thứ Ba ngày 18 tháng 6 năm 2019 tại tư gia chiến hữu Nguyễn Phục Hưng (Phục Hưng Club) với sự tham dự của một số các niên trưởng, các chiến hữu và thân hữu trong không khí gia đình thân mật.Mở đầu buổi sinh hoạt Bà Liên Trần, phu nhân của chiến hữu Nguyễn Phục Hưng, hiện là (Chủ Tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Nam California) là người đứng ra tổ chức đêm sinh hoạt lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn các niên trưởng, các chiến hữu, thân hữu đã vui lòng đến tham dự đêm văn nghệ kỷ niệm ngày Quân Lực và mừng sinh nhật 2 Ca Sĩ mà một đời đã gắn liền với những sinh hoạt của quân đội, hai ca sĩ nầy một thời cũng được coi như là một chiến sĩ. Hiện tại với “Tiếng Hát Hậu Phương” cũng là chương trình phục vụ cho chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa.Trước khi vào chương trình văn nghệ, mọi người cùng dùng bữa ăn tối do nhóm tổ chức khoản đãi.Sau đó là chương trình văn nghệ bắt đầu qua nhiều tiết mục với chủ đề về Lính, do chiến hữu Nguyễn Phục Hưng phụ trách phần Keyboard, lượt qua phần trình diễn của các anh chị em thân hữu qua những bản nhạc về lính, về quê hương. Đặc biệt 2 ca sĩ Trang Thanh lan và Phương Hồng Quế đã hát liên tục nhiều bản nhạc để tặng cho các anh chiến sĩ có mặt trong buổi sinh hoạt đã được tán thưởng những tràng pháo tay thật lớn.Trong dịp nầy hai ca sĩ Trang Thanh Lan và Phương Hồng Quế trong lời tâm tình đã nói: “Trang Thanh Lan và Phương Hồng Quế rất xúc động trước việc làm bất ngờ của các anh chị có mặt hôm nay, không gì hơn xin chân thành cảm tạ quý niên trưởng cùng tất cả anh chị em thân hữu, nguyện cầu ơn trên phù hộ cho các anh chị luôn luôn an lành để tiếp tục phục vụ cộng đồng.Chương trình kết thúc lúc 12 giờ đêm cùng ngày.