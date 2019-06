Thư Thiếu Nhi: Thành Tích Học Vấn Của Học Khu Garden Grove

Ảnh các Thủ Khoa và Hội Đồng Giáo Dục của Học Khu Garden Grove.

Các bạn thân mến,Luật sư Nguyễn Quốc Lân của học khu Garden Grove, đã không dấu được vui mừng và vinh dự về thành tích học tập của học sinh gốc Việt trong các trường thuộc học khu, năm nay trong 10 Thủ Khoa có đến 9 bạn là người Mỹ gốc Việt, và trong 10 Á Khoa , có đến 8 bạn là người Mỹ gốc Việt như trong lá thư Thiếu Nhi trước đây đã loan đầy đủ danh sách. Đó là chưa kể đến 35 bạn được giải thưởng National Merit Schoolars, dựa trên điểm thi ACT và SAT, là khoảng 1 phần trăm cao nhất toàn quốc. Thêm vào đó, có 611 học sinh được cấp Dấu Ấn Đa Ngôn Ngữ ( Seal of Biliteracy) để chứng nhận trình độ thông thạo một ngoại ngữ khác như tiếng Tây Ban Nha, Pháp ngữ và Việt ngữ...Năm nay có khoảng 383 học sinh ra trường theo học các Đại Học University of California (UC), 667 học sinh theo các Đại Học Californis State University (CSU) và 1745 học sinh theo học các trường Đại Học Cộng Đồng (community colleges). Học sinh Học Khu Garden Grove có tỉ lệ học sinh hoàn tất các tiêu chuẩn cần thiết để theo học Đại Học (college readiness) cao hơn tỉ lệ trung bình của quận Cam và cả tiểu bang California. Và trong 2 năm liên tiếp 2018-2019 các trường trung học thuộc học khu Garden Grove đã được xếp là trường Trung Học tốt nhất tại Hoa Kỳ (American’s Best High Schools) và trường Trung Học Bolsa Grande Pacific và Garden Grove đã được chọn là trường xuất sắc nhất của tiểu bang năm 2019. Các trường Bolsa Grande, Garden Grove, La Quinta, Rancho Alamitos được vinh danh bảng Danh Dự năm 2019 dựa trên điểm thi và tỉ lệ học sinh sẵn sàng theo học Đại Học.Luật sư Lân cho biết: Những thành tích về học vấn của học khu Garden Grove không phải tự nhiên mà có. Các thành tích và giải thưởng phần lớn dựa trên các chính sách và phương thức giảng dạy cấp tiến, đáp ứng nhu cầu riêng của nhiều thành phần học sinh và phụ huynh trong học khu. (BN ghi)