Úc Châu là một quốc gia ngoài Hoa Kỳ mà tôi may mắn được đặt chân đến nhiều lần từ gần 40 năm qua so với các nước khác ở trên thế giới. Điều may mắn hơn nữa là được tham dự vào những sinh hoạt thật ý nghĩa, từ âm nhạc, đến xã hội, từ tôn giáo, chính trị đến văn hóa, nghệ thuật... Từ những chương trình gây quỹ tại nhiều tiểu bang Úc Châu để cứu trợ Thương Phế Binh VNCH, hay giúp đỡ những tù nhân lương tâm đang sống âm thầm, tủi phận trong các trại giam ở quê nhà, cho đến những buổi nhạc hội gây quỹ giúp cho bệnh viện nhi đồng, Royal Children Hospital, bệnh viện Sunshine..., hoặc xây dựng tượng đài thuyền nhân, hỗ trợ Cao Ủy Tỵ Nạn LHQ, hay cơ quan Amnesty International v..v.. và v..v... Thế nhưng đây là lần đầu tiên tôi tham dự vào các buổi họp mặt để gây quỹ cho VOICE, một tổ chức đã và đang tích cực giúp đỡ định cư người tỵ nạn và huấn luyện xã hội dân sự để nâng cao dân trí, cũng như vận động cho dân chủ, nhân quyền trên đất nước Việt Nam.

VICTORIA: Và quả như tiêu đề của bài viết mà tôi đã chọn: “Úc Châu - Vẫn Bao La Tình Người”! “Gánh hát” của chúng tôi, vỏn vẹn chỉ có hai ca sĩ, một cũ, một mới của Trung tâm Asia là Diễm Liên và Hoàng Quân, còn thì toàn là các nhà hoạt động trẻ (young activists) đến từ trong và ngoài nước như cô Vi Yên (Dak Lak), BS Đinh Thảo (Hà Nội) và Will Nguyễn (US/Singapore), cùng với cá nhân tôi và LS Trịnh Hội... Chặng dừng bước đầu tiên mà phái đoàn đặt chân đến Úc Châu là thành phố Melbourne, thủ đô của tiểu bang Victoria. Vừa xuống phi cơ cả nhóm như một “lũ đói”, nhưng đã được tiếp đón bằng những bát Phở thơm ngát tại tư thất của gia đình Trịnh Hội. Cả Cha lẫn Mẹ của Hội đón tiếp chúng tôi như những đứa con viễn xứ trở về, tràn ngập tình thương và kỷ niệm, hình ảnh đó được “thể hiện” qua nồi Phở lớn, nhưng không còn một giọt nước lèo!!! Phá phách ông bà xong cả bọn về khách sạn ngủ, và chiều đến lại được chị thủ quỹ của VOICE Australia là Kim Ánh tặng cho một chầu Bún Bò Huế do đích thân chị nấu, ngon để đời. Cả anh lẫn chị cùng với các thiện nguyện viên trong ban tổ chức đều ráo riết, vất vả chuẩn bị cho buổi dạ tiệc ngày mai, sẽ được diễn ra tại nhà hàng Maxim, thuộc thành phố Springvale.





6 giờ chiều Thứ Bẩy, ngày 1 tháng 6, bước vào hội trường tôi vô cùng thán phục khi chứng kiến quang cảnh thật khang trang và lịch lãm. Tất cả mọi việc đã được các tình nguyện viên ở đây chuẩn bị chu đáo và tươm tất. Vé đã bán hết từ nhiều hôm trước dù nghệ sĩ từ Mỹ đến chỉ có hai người: Diễm Liên và Nguyễn Hoàng Quân, nhưng may mắn có sự tiếp tay nồng nhiệt của những giọng hát địa phương khiến cho buổi văn nghệ diễn ra thật trang trọng, cảm động và tràn đầy ý nghĩa.





Ban Tổ Chức cùng thiện nguyện viên và thân hữu tại dạ tiệc ở Melbourne

Cũng như mọi năm, chương trình dạ tiệc của VOICE đón nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đồng bào. Nhà hàng với 600 chỗ ngồi nhưng đã không còn sức chứa khiến ban tổ chức phải xin lỗi vì nhiều người thất vọng ra về không thể tham dự. Chúng tôi nhận thấy có sự hiện diện của những khuôn mặt thân quen trong thành phố này. Từ các cựu chiến binh QLVNCH, các doanh gia cho đến những vị thuộc mọi ngành nghề chuyên môn, nhưng đặc biệt hơn hết, tất cả đều mang những trái tim nhân ái, bao la tình người, luôn âm thầm thương mến, khuyến khích và hỗ trợ cho VOICE.

Các nữ lưu trong nhóm VOICE Melbourne cùng 2 cô thực tập sinh



Sự có mặt của hai em thực tập sinh của VOICE đến từ Việt Nam đã lôi kéo được sự chú ý đặc biệt của khách tham dự. Nhiều người hỏi han, động viên, và nâng đỡ các em trong bước đường dấn thân cho quê hương, đất nước. Như đã nói ở trên, Melbourne là chặng đầu tiên của chuyến lưu diễn năm nay tại Úc Châu, và vì không thông báo trước, cho nên sự xuất hiện của Will Nguyễn, chàng sinh viên sinh ra và lớn lên ở Mỹ, tốt nghiệp đại học Yale, mà ngày 10 tháng 6, 2018 đã về VN tham dự, đồng hành cùng người dân trong nước cũng như dẫn đầu cuộc xuống đường lịch sử trên đường phố Sài Gòn đã khiến mọi người bất ngờ. Hình ảnh của Will với cái đầu đầy máu và trải qua 41 ngày trong tù trước khi bị trục xuất khỏi VN đã gây sự chú ý cho cả thế giới. Nhiều vị khách đã gặp riêng anh để chia sẻ tâm tình và chụp hình lưu niệm.

Will Nguyễn và công an CSVN trong cuộc biểu tình tại SG ngày 10 tháng 6, 2018

Trong buổi dạ tiệc, có một sự ngạc nhiên thật cảm động đáng được nêu ra đây. Đó là sau khi Trịnh Hội chia sẻ về một người thuyền nhân còn kẹt lại tại Phi Luật Tân, người đã bị chấn thương tâm lý nặng vì toàn bộ gia đình phải chết trước mặt ông, nên do đó không được quốc gia nào nhận cho định cư. VOICE đã đóng tiền nuôi ông từ hàng chục năm qua trong một dưỡng trí viện an ninh và sạch sẽ, ngay tại Manila. Cá nhân tôi đã được đến thăm ông đôi lần, và mặc dù khá tỉnh táo, khỏe mạnh, nhưng ông vẫn chưa được bình thường và phải sống trong cô đơn, quạnh quẽ bên cạnh những người khác chủng tộc, không cùng một ngôn ngữ! Nghe xong câu chuyện trên, một nhà hảo tâm là chị Anla, người vẫn từng đóng góp ủng hộ VOICE trong nhiều năm qua, đã lên chia sẻ hoàn cảnh của riêng chị, rồi sau đó chị Anla quyết định, ngoài sự ủng hộ tinh thần và tài chánh cho VOICE hàng năm như thường lệ, lần này và từ nay trở đi chị xin được trách nhiệm việc trợ giúp anh Phong, người thuyền nhân bất hạnh còn kẹt lại ở Phi cho đến trọn đời anh. Buổi hội ngộ của VOICE cùng đồng hương tại thành phố Melbourne đã chấm dứt vào lúc quá nửa đêm trong sự viên mãn của tất cả mọi người tham dự.

SOUTH AUSTRALIA: Về đến khách sạn là đã gần 2 giờ sáng, “bầu đoàn, thê tử” chỉ có 4 tiếng đồng hồ nghỉ ngơi để 6 giờ sáng là phải ra phi trường bay đi Adelaide, South Australia cho buổi trình diễn ca nhạc chiều nay, Chủ Nhật ngày 2 tháng 6 vào lúc 6 giờ chiều. Adelaide, thành phố bình yên như tâm hồn hiền hòa của cộng đồng người Việt đang sống tại đây. Địa danh này cũng đã để lại cho tôi bao kỷ niệm. Nhớ nhất là buổi cơm hội ngộ tại phủ Phó Toàn Quyền Nam Úc với ông bà Lê Văn Hiếu, cùng nhạc sĩ Anh Bằng, Việt Dzũng, Thùy Dương và cô Leyna Nguyễn vào năm 2011, trước khi ông Hiếu trở thành Toàn Quyền của tiểu bang này. Ở đây còn có bác sĩ Ngô Anh Tuấn, chủ tịch hội bạn Thương Phế Binh Nam Úc, người đã giúp chúng tôi chuyển tiền cứu trợ trực tiếp về quê nhà cho hàng trăm TPB bất hạnh trong nhiều năm. Có anh Phan Văn Hưng và chị Nam Dao, đôi nghệ sĩ tài đức vẹn toàn đã để lại cho đời những tác phẩm lừng danh của lịch sử âm nhạc VN. Có anh Nghĩa, người bầu show dễ mến của anh chị em nghệ sĩ, và dĩ nhiên có những khuôn mặt trẻ dấn thân cho quê hương, đất nước như LS Trần Kiều Ngọc và các thành viên trong Phong Trào Tuổi Trẻ Thế Giới vì Nhân Quyền...

Tương tự như chuyến đi Âu Châu, sự thành công của VOICE, luôn luôn kéo theo một vài phản ứng tiêu cực của nhóm người chống phá. Trước sự ủng hộ nồng nhiệt của quý vị đồng hương có lòng nhân ái tại Úc Châu, thì cũng không tránh khỏi một cơn bão FB với những tin tức bịa đặt trắng trợn để vu cáo VOICE do những kẻ gian ác tung ra. Nào là VOICE đưa người nhập cảnh lậu vào Canada, nào là Trịnh Hội tráo người tỵ nạn v..v... Thật là khôi hài và xuẩn động, khi có kẻ nghĩ rằng những chuyện lừa đảo pháp luật này có thể xẩy ra ở những nước văn minh, tân tiến nhất trên thế giới! Và nếu đúng như thế, tại sao họ lại không tố cáo với nhà chức trách? Thế nhưng tất cả thành viên của VOICE đều tin vào sự phán xét của Thượng Đế, cùng lương tâm của chính mình, nên chẳng ai sờn lòng. Và rồi tựa như một lời nhắn nhủ từ Trời cao, vừa bước xuống máy bay, chúng tôi đã được “chào đón” bởi hàng chữ lớn treo ngay tại phi trường Adelaide:

“Khi gặp những kẻ chống đối bạn, thì hãy nhớ rằng:

Phi cơ chỉ cất cánh được, là nhờ chiều gió ngược.” (Henry Ford).

Quả thật như vậy, tối nay là thời điểm này của các bạn trẻ trong ban tổ chức buổi dạ tiệc của VOICE tại thành phố Adelaide. Điều cảm động đối với chúng tôi: Thứ nhất là chương trình được diễn ra ngay trên sân khấu xinh xắn tại hội trường ấm cúng của trụ sở Cộng Đồng Người Việt Tự Do ở tiểu bang này. Phái đoàn đã được đích thân ông Chủ Tịch Cộng Đồng cùng các thành viên tiếp đón thật nồng hậu, từ buổi cơm trưa ngon miệng, đến buổi dạ tiệc thịnh soạn vào buổi tối. Điểm thứ hai là hội trường đã không đủ chỗ ngồi cho quý khách đến tham dự và ủng hộ, đông nhất từ trước đến nay. Hơn 300 người chen chân trong một hội trường chỉ có 300 chỗ, một điều chưa từng xẩy ra tại đây! Công lao này phải kể là do nỗ lực không ngừng nghỉ của tất cả các bạn trong ban tổ chức.

Hơn 300 quan khách trong hội trường trụ sở CĐNVTD Adelaide



Sau phần nghi lễ cùng nghi thức khai mạc cũng như lời chào mừng của ông Chủ Tịch, cô MC Kiều Trinh đã giới thiệu chúng tôi để bắt đầu phần “tâm tình với cộng đồng” (community talk). Lần lượt cá nhân tôi, Trịnh Hội rồi đến Vi Yên, Đinh Thảo và Will Nguyễn đã có cơ hội chia sẻ tâm tư và trả lời các câu hỏi của cử tọa tham dự. Tiếp theo là phần ca nhạc với Diễm Liên, Hoàng Quân, cùng các anh chị em ca sĩ chuyên nghiệp tại địa phương đã diễn ra thật sôi nổi và hào hứng trong bầu không khí đầm ấm, thân mật và cảm động. Nhất là sự đóng góp tích cực vào quỹ giúp định cư đồng bào tỵ nạn VN đang sống vất vưởng ở Thái Lan.





Hoàng Trang (Sydney) và Quỳnh Như (Adelaide) và những chia sẻ qua âm nhạc

V OICE Adelaide cùng anh chị em nghệ sĩ và thiện nguyện viện

Thứ Hai, mùng 3 tháng 6, là ngày nghỉ đầu tiên của phái đoàn trong suốt cuộc hành trình khá cực nhọc. Anh em chúng tôi kéo nhau đi thăm nhạc sĩ Phan Văn Hưng và được ông cho thưởng lãm toàn bộ biên khảo âm nhạc giá trị của mình, cả bọn đua nhau chụp hình lại những tài liệu đó một cách “ngấu nghiến” trong niềm hãnh diện. Và dù vẫn còn mỏi mệt, nhưng cảnh trí cùng khí hậu và nhân hòa tại Adelaide đã làm cho chúng tôi quên hết mọi ưu phiền. Cám ơn Adelaine, cám ơn Quỳnh Như, Tạo, Minh Khê, Kiều Trinh và tất cả các ban trong BTC cùng ca nhạc sĩ góp mặt. Cám ơn những tấm lòng nhân hậu và cám ơn toàn thể cộng đồng người Việt tiểu bang South Australia.

Đi thăm nhạc sĩ Phan Văn Hưng



Lợi dụng mấy ngày nghỉ, tôi bay trở lại Melbourne để gặp một số thân hữu, trong đó có một người mà tôi hằng ái mộ, tác giả của bộ audio tài liệu “70 Năm Tình Ca Trong Âm Nhạc Việt Nam”, đó là phóng viên Hoài Nam của đài phát thanh SBS, Úc Châu. Nhưng người có nhã ý sắp đặt cuộc hội ngộ lý thú này lại là anh Lâm Hữu Lộc, một doanh gia nổi tiếng trong cộng đồng người Việt tại Melbourne, ông cũng là một ân nhân đóng góp rất nhiều cho hầu hết các chương trình thiện nguyện nhất là trợ giúp TPB VNCH. Trong buổi cơm tối thịnh soạn do anh chị khoản đãi, tôi, Will và Hội còn được gặp gỡ quý vị ân nhân khác có nhã ý tìm hiểu và hỗ trợ công việc làm của tổ chức VOICE, và kết quả là một trong số thân hữu của anh chị Lâm Lộc có mặt ngày hôm đó đã quyết định bảo trợ toàn bộ tài chính cho chi phí định cư 1 người tỵ nạn từ Thái Lan qua Canada với số tiền tương đương là 15 ngàn Úc Kim.

QUEENSLAND: Chặng dừng chân thứ 3 của chúng tôi là thành phố Brisbane của tiểu bang Queensland và cũng là nơi để lại cho tôi nhiều dấu chân kỷ niệm. Đặc biệt nhất là được cùng Việt Dzũng MC buổi nhạc hội gây quỹ xây dựng Tượng Đài Thuyền Nhân tại đây vào mùa Xuân năm 2011 và sau đó là lễ khánh thành cuối năm 2012, mà tôi đã tham dự và được hát cùng các cháu thiếu nhi ca khúc “Xin Đời Một Nụ Cười”.





“Xin Đời Một Nụ Cười”! Brisbane, 2012

BTC VOICE Brisbane đã khéo léo thuê được một ngôi biệt thự đẹp gồm 7 phòng ngủ cho cả nhóm trú ngụ như trong một gia đình, thay vì ở khách sạn, vừa tốn kém lại vừa xa xôi. Tuấn Lê và Mỹ Linh là hai cái đầu tầu, nhưng tôi để ý, các bạn này có rất nhiều thân hữu cùng thiện nguyện viên hỗ trợ, trong đó có cả thân phụ của Tuấn. Phần anh em chúng tôi cũng may mắn có nhiều cảm tình viên như vợ chồng Hà, chủ nhân các nhà hàng VN thành công nhất tại đây, có vợ chồng BS Luân, luôn luôn quấn quýt với anh chị em nghệ sĩ, vì thế cho nên lúc nào chúng tôi cũng no bụng, tràn đầy thức ăn, thức uống ở trong, và đặc biệt là có bác sĩ ...tại gia!





Tuấn Lê và thân phụ tiếp đón “gánh hát rong” tại Brisbane airport

BS chủ tịch cùng ban chấp hành CĐNVTD Queensland và tình nguyện viên trong đêm tâm tình tại trụ sở cộng đồng



Cũng tại đây buổi “tâm tình với cộng đồng” đã được diễn ra vào tối Thứ Sáu, ngày 7 tháng 6, một ngày trước đêm dạ tiệc và được tổ chức một cách rất là hình thức ngay tại trụ sở cộng đồng và được BS Bùi Trọng Cường, chủ tịch CĐNVTD Queensland chủ tọa với sự tham dự đầy đủ của các thành viên trong ban chấp hành cùng đồng hương thuộc nhiều thành phần, mà đông nhất vẫn là các cựu quân nhân QLVNCH, họ đến với tôi, đa số vì cảm tình với quan điểm nghệ thuật cùng đường lối của Trung tâm Asia.

BTC giới thiệu thành phần diển giả



Vi Yên, Đinh Thảo và Will Nguyễn “tâm tình với cộng đồng”



Thuyết trình đoàn vẫn gồm 5 người, cá nhân tôi, LS Trịnh Hội, Will Nguyễn, Vi Yên và Đinh Thảo. Hàng chục câu hỏi được nêu ra liên tục từ khán giả này đến cử tọa khác, mỗi người đều có những thắc mắc và mối quan tâm khác nhau. Nhưng tựu trung là đều lo cho số phận hẩm hiu của quê hương đất nước cùng viễn ảnh bị xâm chiếm bởi ngoại bang. Và đó cũng là lý do mà buổi chia sẻ tâm tình đã kéo dài hơn 4 tiếng đồng hồ!

Sinh hoạt cùng nhóm Thanh Niên Dân Chủ và nhạc sĩ Tuấn Khanh



Sáng hôm sau, nhóm chúng tôi lại được mời tham dự một sinh hoạt ý nghĩa khác ngay khu trung tâm thương mại của người Việt tại Brisbane do nhóm Thanh Niên Dân Chủ (Democratic Youth) do anh Quang Phục và các bạn thành lập. Tại đây anh em chúng tôi được dịp tái ngộ với nhạc sĩ Tuấn Khanh (trẻ), người bạn thân thiết của tôi, của Trúc Hồ và Việt Dzũng từ nhiều năm qua, đồng thời gặp gỡ ca sĩ Đức Tiến, một trong những giọng hát trình bầy nhiều ca khúc đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền ngay trên đất nước VN. Tôi ngưỡng mộ và quý mến sự dấn thân cùng lòng can đảm của những người bạn trẻ này, cũng tương tự như các cô Vi Yên và Đinh Thảo. Họ như những thỏi nam châm, thu hút sự chú ý cùng thuyết phục được nhiều người (trong đó có tôi) qua lý tưởng mà họ đang theo đuổi và phục vụ.

Giờ G đã điểm, đúng 6 giờ ngày Thứ Bẩy mùng 8 tháng 6, đêm dạ tiệc diễn ra trong tưng bừng, náo nhiệt, đầy thân tình và cởi mở. Hơn 500 quan khách tham dự, có những người dù chưa bao giờ gặp nhau, nhưng trên môi ai cũng đều nở một nụ cười thân thiện. Ông bà BS Chủ Tịch Cộng Đồng thật hết lòng, từ buổi “community talk” tối hôm qua, cho đến cuộc gặp gỡ sáng nay và giờ này tại đêm dạ tiệc. Ông cũng trạc tuổi tôi, nhưng trông rất khỏe mạnh và là người mà tôi hãnh diện được gọi là bạn đồng môn của ngôi trường Chu Văn An dấu yêu thời trung học. Cao điểm tối nay là cuộc đấu giá tranh thêu do đồng bào tỵ nạn gởi sang đã được diễn ra một cách rất sôi nổi. Mọi người tranh nhau trả giá cao cho hai bức tranh nhỏ, không khi trộn lẫn giữa sôi động và xúc động. Cuối cùng một sự trả giá không ai muốn cạnh tranh, vì đó là quyết định của toàn thể BCH CĐNVTD Queensland mua cả hai bức để treo tại trụ sở cộng đồng với giá là $2000.00 Úc Kim. Tiếng vỗ tay đã nổi lên vang dội khi cô thủ quỹ xinh xắn của cộng đồng loan báo tin vui!





Ban chấp hành CĐNVTD Queenlands mua ủng hộ hai bức tranh thêu

Theo BTC thì năm nay cộng đồng đã hỗ trợ VOICE Brisbane một cách rất tích cực, cả về tài lực đến nhân lực, kể cả địa điểm của trụ sở cùng hệ thống âm thanh, ánh sáng v..v.. . Có lẽ vì tất cả mọi người đã tìm hiểu và nghe được thảm cảnh của câu chuyện tỵ nạn cùng thực trạng của đồng bào ruột thịt hiện nay, vẫn còn đang vất vường trên đất tạm dung! Buổi dạ tiệc đã diễn ra trong không khí vui vẻ, tinh thấn đoàn kết, thương yêu với sự hài lòng của tất cả mọi người. Sáng sớm hôm sau là buổi chia tay đầy lưu luyến với các bạn trong BTC của Brisbane, và đó cũng là lý do mà họ đã thức trắng đêm để tâm sự và để hát cho nhau nghe, ngoại trừ tôi, tìm đường “tẩu thoát” vào phòng nằm ngủ!!!

NEW SOUTH WALES: Phái đoàn đến Sydney. tiểu bang NSW sáng Chủ Nhật mùng 9 tháng 6 đúng giờ, nhưng hình như mặt mũi người nào cũng nhạt nhòa, chếnh choáng vì...thiếu ngủ. Mọi người về khách sạn nghỉ ngơi để tối ra quân. Tôi có báo động cho các thành viên trong phái đoàn biết trước một điều rằng, đây sẽ là một địa điểm có nhiều thử thách! Trước hết là đông người tham dự nhất, thứ hai là khách tham dự ở đây rất khó mà “control”. Nếu hay thì họ chú ý, còn không thì “mạnh ai, nấy nói”! Bạn hát kệ bạn, tôi nói kệ tôi!





Khách tham dự tại Crystal Palace, Canley Heights

Quả thật là như thế, không khí ồn ào, náo nhiệt ngay từ khi bạn đặt chân đến hội trường Crystal Palace ở Canley Heights. 650 người tham dự, đại diện cho nhiều cơ quan, đoàn thể, thuộc nhiều thành phần trong sinh hoạt vô cùng sinh động của tiểu bang NSW. Tôi gặp lại được rất nhiều khuôn mặt thân quen và có cảm tưởng như mọi người ở Sydney đều có mặt tại đây tối hôm nay! Lời hỏi, câu chào, tay bắt, mặt mừng, không ngừng chụp ảnh, không bảnh, chụp lại... Chương trình được cô MC Thảo Lê và anh Nguyễn Tấn Phát, trưởng nhóm VOICE Sydney điều khiển, ngoài luật sư Janice Lê, thì đây cũng là hai trong số các nhân vật chủ chốt đã mang đến sự thành công cho buổi dạ tiệc gây quỹ tối nay. Giọng nói vang vang của họ hình như có ma lực nên đã tạo được sự chú ý của tất cả mọi người để cùng hướng về sân khấu.





Nghi lễ khai mạc

Sau nghi thức chào cờ, mặc niệm, và lời chào mừng của ông Paul Huy Nguyễn, chủ tịch CĐNVTD NSW, thì tiếp sau đó là một màn nhạc cảnh thật cảm động và ý nghĩa do các anh chị em trong nhóm múa Mây Tím thực hiện. Các bạn này đã bỏ ra biết bao nhiêu là công sức và thời gian để thực hiện phần mở đầu tạo được nhiều ấn tượng, phản ảnh mục đích cùng lý tưởng phục vụ của tổ chức VOICE. Nội dung và tinh thần của bài múa là: dù bạn là ai, từ phương trời nào, hoàn cảnh ra sao, miễn chúng ta có cùng chí hướng, cùng trái tim muốn đóng góp cho quê hương, đất nước, thì chúng ta đều có thể cùng chung vai sát cánh, cùng giúp nhau đạt ước nguyện. VOICE thật vinh dự được các anh chị nhóm múa Mây Tím đề cao, như nhịp cầu kết nối những trái tim yêu quê hương trong buổi dạ tiệc hôm đó.





Nhóm múa Mây Tím

Sau một vài màn trình diễn ca nhạc, lại đến phần nói chuyện của 3 diễn giả trẻ. Và cũng tương tự như ở 3 địa điểm trước, dù không khí có ồn ào thế nào, có náo nhiệt đến đâu, nhưng tựa như một phép lạ, khi các em bước lên sân khấu phát biểu, chia sẻ và tâm tình, thì tất cả mọi người đều im lặng lắng nghe. Họ dành cho các diễn giả một không gian tĩnh lặng để nói ra những điều mình muốn nói. Và khi chấm dứt những tràng pháo tay vang dội đã gián tiếp cho các cháu biết là con đường các cháu đang đi, lý tưởng mà các cháu đang phục vụ, hầu như được mọi người đồng tình và khuyến khích. Còn phần thưởng nào quý giá hơn tấm lòng mà đồng hương Úc Châu dành cho những người trẻ dấn thân cho quê hương, tổ quốc.





Cây đàn kỷ niệm

Sau phần chia sẻ tâm tình của các cháu, không khí sôi động trở lại, nhất là phần bán đấu giá cây đàn guitar kỷ niệm với thủ bút của 3 diễn giả trẻ cùng chữ ký của những ca nhạc sĩ thân hữu của VOICE như: Việt Khang, Quốc Khanh, Hoàng Thục Linh, Nguyên Khang, Trúc Hồ, Lâm Thúy Vân, Philip Huy, Diễm Liên, Nam Lộc, Trịnh Hội, Hoàng Quân, Hồ Hoàng Yến, Trúc Lam, Trúc Linh v..v... Cuộc đấu giá diễn ra thật hào hứng và cảm động, sau cùng cây đàn đã được vị ân nhân, ông bà BS Hùng Nguyễn mua với giá $10 ngàn Úc Kim. Cuộc vui kéo dài đến 1 giờ sáng với nhiều tiết mục trình diễn rất đặc sắc của các anh chị em nghệ sĩ tại địa phương cũng như đến từ Hoa Kỳ. Mọi người ra về trong niềm hân hoan của cả khách lẫn chủ!





Community Talk in Sydney, Australia

Nhưng có lẽ đáng chú ý hơn cả là buổi tâm tình với cộng đồng người Việt tự do tại đây, (community talk) do VOICE Sydney hợp cùng hội Luật Gia Úc Việt “VALA” (Vietnamese Australian Lawyers’ Association) tại NSW đồng tổ chức, với sự tham dự của giới truyền thông, báo chí, ông chủ tịch và các thành viên trong ban chấp hành CĐNVTD NSW, đặc biệt có sự hiện diện của một số cử tọa người Úc, trong số đó có vị dân biểu liên bang Úc là ông Chris Hayes, cùng với hơn 100 quý vị đồng hương tham dự, đồng thời được BTC “live stream” cho nhiều người theo dõi và đóng góp ý kiến. Thuyết trình đoàn vẫn gồm 5 người, tôi, Nam Lộc, Trịnh Hội, Will Nguyễn, Đinh Thảo và Vi Yên. MC là luật sư Trần Công Thúy Định. Phần mở đầu ban hợp ca “Cây Bút Chì” trình bầy nhạc phẩm “Trong Tim Tôi” của nhạc sĩ Tuấn Khanh đến từ VN, ca khúc nói về số phận nghiệt ngã và những cái chết tức tưởi trong đồn công an, hay âm thầm trong tù của những nhà đấu tranh cho tư do, dân chủ, nhân quyền ở trong nước! Bài hát đã làm cho buổi tâm tình thêm nước mắt!





Nam Lộc, Will Nguyễn, BS Đinh Thảo, Vi Yên và LS Trịnh Hội

Rất nhiều câu hỏi phức tạp và tế nhị đã được nêu ra trong buổi họp. Sự thành thật, cởi mở và thông cảm đã là cánh cửa mở rộng những trái tim cùng dòng máu, cùng lý tưởng và cùng một tấm lòng sắt son với quê hương, đất nước. Nhưng có lẽ quan trọng hơn cả, là nhịp cầu kết nối giữa hai thế hệ. Người đi trước chia sẻ, hướng dẫn và khuyến khích kẻ đến sau. Thế hệ trẻ dù sinh ra và lớn lên ở trong nước hay tại hải ngoại, nhưng họ đã gần nhau hơn khi nhận định được giá trị thật sự của những từ ngữ “tự do, dân chủ, nhân quyền” trong một quốc gia Cộng Sản dưới chế độ độc đảng. Càng đi xa đất nước, càng sống gần những quốc gia theo thể chế dân chủ, thế hệ trẻ ở VN lại càng hiểu rõ hơn: Tự do là quyền được biểu tình để nói lên quan điểm và tranh đấu cho quyền sống của con người, chứ tự do không phải như hình ảnh mà truyền thông nhà nước thường phổ biến: đó là được xuống đường, hò hét và trần truồng mỗi khi đội bóng đá lập chiến công!





VOICE and VALA at the “Community Talk” meeting in Sydney

Buổi tâm tình với cộng đồng tại Sydney đã giúp cho chuyến đi vận động và gây quỹ của chúng tôi qua 4 tiểu bang Úc Châu năm nay được hoàn thành trong viên mãn. Dù chỉ là ân tình, nhưng VOICE mang nợ rất nhiều người. Từ các thành viện của VOICE Australia, đến quý anh chị thiện nguyện viên trong các ban tổ chức. Nhất là những người âm thầm đứng sau hội trường mà tôi không có dịp nhắc đến công lao của các bạn như: vợ chồng Thiên Giang, Kim Ánh, anh Đinh Hiếu cũng như BS Hoàng Trang tại Melbourne, Tạo và Khê, Adelaide, Tuấn, Mỹ Linh và Quang Phục, Brisbane hoặc Janice, Tấn Phát ở Sydney cùng toàn thể anh chị em nghệ sĩ địa phương tại cả 4 tiểu bang v..v... Từ quý vị đồng hương cho đến các vị đại diện cơ quan, đoàn thể, truyền thông, báo chí. Quý vị chủ tịch cùng ban chấp hành các Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại Victoria, NSW, South Australia cũng như tại Queensland, đã nâng đỡ và tiếp tay chúng tôi một cách rất tích cực. Đặc biệt là quý vị ân nhân đã ủng hộ tinh thần và vật chất để VOICE có phương tiện theo đuổi những mục đích cùng lý tưởng phục vụ đồng bào và quê hương, đất nước.

Cám ơn Úc Châu, vẫn luôn luôn và mãi mãi bao la tình người!

Nam Lộc