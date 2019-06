Cựu TT Carter: Trump Thắng Cuộc Bầu Cử 2016 Nhờ Nga

WASHINGTON - Trong 1 buổi hội thảo tại tiểu bang Virginia ngày 28-6, cựu TT Jimmy Carter nêu nghi vấn về sự thắng cử năm 2016 của ứng viên Trump chống lại cựu ngoại trưởng Clinton.Lý lẽ của ông Carter là “Trump thắng vì Nga can thiệp”, theo tường thuật của Fox News.Khi được hỏi : làm thế nào để bảo đảm bầu cử tự do, công bằng chống lại âm mưu quấy rối của Nga, vị cựu TT 94 tuổi của đảng DC hô hào ông Trump công nhận sự can thiệp của Nga và lên án.Theo lời ông Carter, 1 cuộc điều tra đầy đủ sẽ cho thấy Trump không thực sự thắng.