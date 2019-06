Sài Gòn Báo Động: Đất Lún 1.2 Mét/10 Năm Vì Rút Nước Ngầm

SÀI GÒN -- Sài Gòn báo động sụt lún nền đất vì tình trạng khai thác nước ngầm vô tội vạ, theo bản tin của trang mạng Cafef.vn cho biết hôm 27 tháng 6.Bản tin viết như sau.TPHCM là địa phương có tốc độ sụt lún nền rất lớn, trung bình trên toàn thành phố là 40mm/năm, cá biệt có nơi đến 67mm/năm. Một trong những nguyên nhân được chỉ ra là do hậu quả của việc khai thác nước ngầm tràn lan và quá mức lâu nay.Lún 1,2m trong 10 nămTại TPHCM, tình trạng lún rõ nét nhất khu vực đường Nguyễn Hữu Cảnh (Q.Bình Thạnh). Trong đó, đoạn dưới chân cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh là lún nặng nhất. Theo quan sát mặt đường, tại đây không bằng phẳng mà gợn sóng chỗ cao chỗ thấp. Phía chân cầu vượt có nhiều rãnh hở do phần đất bên dưới bị lún, tạo khoảng cách hở giữa mặt đường và phần bêtông quanh chân cầu.Cũng do mặt đường bị lún nên khu vực này thường bị ngập nước khi mưa lớn, nhà các hộ dân tại đây đều được nâng nền hoặc xây bờ tường chắn nước phía trước.Từ khi đưa vào sử dụng (năm 2002), con đường này đã bị lún. Năm 2003, UBND TPHCM nhờ Viện Khoa học công nghệ xây dựng (Bộ Xây dựng) kiểm định chất lượng đường này, quá trình kiểm định cho thấy mặt đường bị lún từ 5cm đến khoảng 1m.Trong khi đó, con hẻm bên hông toà nhà The Manor (KP.4, P.22, Q.Bình Thạnh) được người dân sống ở đây gọi là “con hẻm lún” bởi tốc độ lún khủng khiếp của nó trong vài năm qua.Theo ghi nhận, chân bức tường bao quanh tòa nhà The Manor bị đội lên khoảng 30cm, bên dưới hở hàm ếch. Phần móng của bức tường lộ rõ lên khỏi mặt đất. Một hộ dân sống trong hẻm này nói anh đã nâng nền nhà hai lần, với mức nền cao hơn 50cm so với ban đầu nhưng khi mưa lớn vẫn mấp mé thềm nhà.Không chỉ khu vực đường Nguyễn Hữu Cảnh, rất nhiều nơi khác trên địa bàn TPHCM ghi nhận có tình trạng lún. Tại cầu vượt bộ hành số 3, trước chung cư City Gate Tower (thuộc P.16, Q.8), bó vỉa ngay dưới chân các cầu vượt bộ hành trên đều bị nứt và “tuột” xuống, có đoạn sâu đến 20 cm. Nền đất tại các trụ cầu cũng cao hơn hẳn so với vùng đất xung quanh, tạo thành những “vùng trũng” dưới chân cầu vượt. Ở vị trí bậc thang lên cầu vượt, phần vỉa hè bị “rớt” xuống khoảng 10 cm so với chân cầu.Bản tin cũng cho biết thêm thông tin như sau.Đáng chú ý, tại TP HCM mặc dù đã cấp nước sạch cho 100% người dân nhưng tình trạng khai thác, sử dụng nước ngầm không giảm mà có dấu hiệu tăng.Theo TCty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV Sawaco, trên địa bàn TPHCM có khoảng 1,46 triệu đồng hồ nước, hiện vẫn còn khoảng 124.500 chiếc có chỉ số tiêu thụ là 0 m3 - tức là người dân không sử dụng.Hiện nay tổng lượng khai thác nước ngầm trên địa bàn TPHCM hơn 716.580m3/ngày, trong đó chiếm phần lớn vẫn là hộ gia đình đơn lẻ với hơn 355.000m3/ngày, còn lại là các đơn vị, doanh nghiệp... Riêng lượng nước khai thác của Sawaco là 130.000m3/ngày.