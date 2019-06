Miền Trung VN: Cháy Rừng Nhiều Nơi Phải Cắt Điện

Trời nắng nóng làm cho tình trạng cháy rừng tại nhiều tỉnh Miền Trung trở nên nguy hiểm đe dọa đến an toàn môi trường và cuộc sống dân cư mà cụ thể nhất là có thể bị cúp điện trên diện rộng, theo bản tin của VNExpress cho biết hôm 28 tháng 6.Bản tin viết như sau.Trong ngày 28/6, nhiều địa phương ở miền Trung từ Đà Nẵng ra đến Hà Tĩnh có cháy rừng, đe dọa đường điện 500kV.9h ngày 28/6, lửa bùng phát tại rừng tràm, bạc hà thuộc thôn Đại La (xã Hòa Sơn, Hòa Vang, TP Đà Nẵng). Trời nắng nóng, gió mạnh khiến đám cháy lan rộng, đe dọa trụ điện 500kV.Ngành điện đã phải cắt điện tại một số khu vực lân cận thuộc quận Liên Chiểu và huyện Hòa Vang. Hàng trăm lính cứu hoả, bộ đội, kiểm lâm nỗ lực dập lửa, đến 18h đám cháy mới được khống chế.Không riêng gì Đà Nẵng, hôm nay cháy rừng đã xảy ra ở Thừa Thiên Huế, Hà Tĩnh. Hàng nghìn người dùng nước, cành cây dập lửa, phát quang đề phòng cháy lan. Đến 21h tối, đám cháy ở Huế được dập tắt.Tối cùng ngày, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết đường dây 500kV đoạn Đà Nẵng - Hà Tĩnh đã bị sự cố do cháy rừng. Có thời điểm, ngọn lửa bao trùm một đoạn đường dây 500kV qua địa bàn Huế. Do cháy rừng chưa được khống chế dẫn nên hệ thống điện Bắc và Trung - Nam có nguy cơ bị tách đôi.Để đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện quốc gia, Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia đã phải tiết giảm phụ tải ở một số khu vực miền Bắc và Trung. Việc tiết giảm có thể phải tiếp tục trong ngày 29/6 nếu thời tiết vẫn nắng nóng gay gắt như ngày 28/6.Từ đầu tháng 6 đến nay, miền Trung liên tục nắng nóng, tâm điểm là các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình..., nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 36-39, có nơi trên 40. Nắng nóng kéo dài, nhu cầu phụ tải tăng cao đột biến khiến nhiều nơi không đáp ứng cung cấp điện cho người dân.