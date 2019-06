Garden Grove: 1 Vô Gia Cư Vào Nhà Tấn Công Sex Bà Cụ 87 Tuổi

GARDEN GROVE -- Lúc 1 giờ 36 phút sàng ngày 28 tháng 6 năm 2019 Ty Cảnh Sát Garden Grove đã đáp ứng cú gọi đến căn nhà nằm ở khúc đường số 8500 trên đường Lampson Ave, thành phố Garden Grvoe vì một vụ tấn công tình dục đang diễn ra.Khi cảnh sát đến nơi, họ thấy một người đàn ông đang bị giam giữ bởi các thành viên gia đình của nạn nhân. Các cảnh sát tìm hiểu sự tình và biết rằng nghi can đã xâm nhập vào nhà bất hợp pháp và tấn công tình dục một người phụ nữ 87 tuổi bị tàn tật và phụ thuộc vào người khác.Một người trong gia đình đã thức dậy với tiếng ồn phát ra từ phòng của nạn nhân và đi đền để xem là điều gì. Người nhà này đã thấy nghi can tấn công tình dục nạn nhân và người nhà này đã bắt đầu la lên để kêu cứu. Nghi can cố gắng bỏ chạy và đã đánh lại với những người trong gia đình cuối cùng nghi can bị người trong nhà bắt giam ở vườn sau nhà.Nạn nhân là một người vô gia cư, 33 tuổi, và không quen biết gì với nạn nhân hay gia đình nạn nhân. Người đàn ông này đã bị bắt và tống giam vào nhà tù Quận Cam.Danh tánh của nạn nhân và nghi can chưa được công bố vào lúc này. Cuộc điều tra đang diễn ra.