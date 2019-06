Nha Kỹ Thuật QLVNCH: tổ chức Đại Hội Kỳ 16, Chủ Đề ‘Nhớ Rừng’

Hình ảnh trong Đại Hội.

Westminster, Nam California (Bình Sa) -- Nha Kỹ Thuật Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã tổ chức thành công kỳ Đại Hội Lần Thứ 16 với chủ đề “Nhớ Rừng.”Đại hội đã diễn ra vào các ngày 21-22 và 23 tháng 6 năm 2019 tại Nhà hàng Mon Amour Banquet số 3150 W. Lincoln Ave, Anaheim CA 92801Đại Hội đã qui tụ hàng trăm các niên trưởng, các chiến hữu đã từng phục vụ tại Nha Kỹ Thuật, Bộ Tổng Tham Mưu Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa và thân nhân về từ khắp nơi để tham dự đại hội.Tiền đại hội đã diễn ra vào lúc 6:oo Pm ngày 21 tháng 6 năm 2019 với sự tham dự của các thành viên trong Nha Kỷ Thuật, gia đình cùng thân hữu.Ngày 22 tháng Sáu năm 2019 chương trình dành riêng cho các Sở và Đoàn.Ngày 23 tháng 6 năm 2019 vào lúc 9:00 sáng lễ chào cờ và đặt vòng hoa tưởng niệm tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, sau đó chương trình đại hội tiếp tục.Kết thúc đại hội với buổi tiệc được tổ chức vào lúc 6 giờ chiều cùng ngày, tham dự buổi tiệc ngoài các niên trưởng, các chiến hữu, gia đình và thân hữu Nha Kỷ Thuật cón có các niên trưởng, một số các tổng hội trưởng, hội trưởng thuộc các quân binh chủng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, các cơ quan truyền thông.Trên sân khấu có bà thờ tổ quốc, Bên cánh phải có tượng đài “ Tổ Quốc Ghi Ơn” bên cánh trái có một chiếc bàn nhỏ với cành hoa hồng để tưởng niệm những đồng đội ra đi chẳng có ngày trở lại.Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, phút mặc niệm do chiến hữu Chế Văn Ngọc điều khiển, tiếp theo ban tổ chức mời các niên trưởng Nha Kỷ Thuật lên làm lễ niệm hương, sau đó là nghi thức lễ truy niệm, trong lúc nầy từ đài tưởng niệm một chiến sĩ Nha Kỹ Thuật được từ từ đứng lên trong tư thế chiến đấu, đây là giây phút cảm động nhất để mọi người lắng lòng hồi tưởng về những sự hy sinh cao cả của các chiến hữu nha kỷ thuật.“… Ta đây đó sống kiếp đời lang bạt / Bạn bè ta trôi dạt mù khơi / Đồng đội ta chết dần mất xác / Phận nổi trôi ta vất vưỡng cuộc đời!”Sau phần nghi thức, chiến hữu Chung Tử Ngọc, Trưởng ban tổ chức lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn tất cả qúy vị tham dự. Ông tiếp: “Ngày tháng qua mau, mới đó mà đã 44 năm rồi, chúng ta rời xa quê hương yêu dấu với niềm thương nhớ và sự lo lắng cho tương lai của đất nước đang bị cai trị của những tên lãnh đạo ngu dốt và tham lam, đã và đang bán dần mọi tài nguyên, đất đai cho bọn Trung cộng. Chúng ta đang được sống trong một đất nước tự do, nhưng lúc nào cũng nhớ đến những anh chị em đã từng chiến đấu bên nhau một thời đang ở khắp nơi trên thế giới , nhất là ở Việt Nam. Chúng ta cũng nhớ đến một thời vào sinh ra tử . Vì vậy, năm nay với chủ đề “Nhớ Rừng” để chúng ta gặp nhau nhắc lại chuyện xưa, kể cho nhau nghe về những kỷ niệm…”Ông tiếp, trong những lần tổ chức không sao tránh khỏi những thiếu sót, xin qúy niên trưởng, qúy chiến hữu, quý phu nhân và hậu duệ sức khỏe, niềm vui còn lại và cuộc sống tương lai mỗi ngày được mọi điều tốt đẹp, gia đình được bình an hạnh phúc.Buổi tiệc bát đầu, mọi người cùng thưởng thức các món ăn cùng xem một chương trình văn nghệ do các nghệ sĩ thân hữu và các chiến hữu Nha Kỹ Thuật trình diễn.Đại hội cũng đã cho phát hành Đặc San Nha Kỷ Thuật 2019 với chủ đề “Nhớ Rừng” Đặc san khổ Magazine, dày 200 trang vói nhiều bài vở và tài liệu gí tri. Qúy chiến hữu hay đồng hương muốn có Đặc sn xin liên lạc về: Chung Tử Ngọc (714) 425-3188, Lê Tinh Anh (949) 378-2052.