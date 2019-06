Bếp Gia Đình: Cách Ướp Thịt Ba Chỉ...

Cách làm thịt ba chỉ nướng không khó nhưng dường như nhiều người vẫn gặp các vấn đề như: thịt không đậm đà do không biết cách ướp, không căn chỉnh được thời gian nướng, lúc thì thịt sống, lúc lại bị cháy khô hay thịt cháy xém bên ngoài nhưng không biết cách xử lý…Trong cách làm thịt nướng, để có món thịt nướng ngon miệng thì khâu quan trọng nhất chính là ướp thịt. Thịt ướp không ngon khi nướng sẽ không thơm, ăn khá nhạt. Nếu không biết cách ướp thịt, bạn có thể làm hỏng cả món ăn dù đã chuẩn bị nhiều công sức.*Nguyên liệuThịt ba chỉ ngon: 600gSả: 2 câyHành khô: 1 củTỏi khô: 1 củGừng tươi: 1 nhánhỚt sừng: 1 trái, nếu muốn ăn cayNước màu kho cáHạt tiêu, bột ngọt, nước mắm, hạt nêm, muối …*Sơ chế thịt ba chỉThịt ba chỉ mua về bạn rửa sạch với nước, sau đó dùng khăn sạch thấm khô. Bạn có thể giữ nguyên phần bì (da deo) hoặc cắt đi cho thịt mềm, sau đó thái thịt thành những miếng mỏng vừa ăn cho vào tô.Lưu ý, bạn thái miếng thịt mỏng vừa ăn nhưng hơi to một chút, vì khi nướng thịt sẽ phần nào bị tóp lại.*Sơ chế nguyên liệu ướpCủ sả bóc lớp vỏ ngoài, cắt bỏ gốc và phần lá già bên trên, đem rửa sạch rồi đập dập, băm nhỏ.Tỏi khô bóc vỏ, đập đập, băm nhỏ.Hành khô bóc vỏ, đập dập, băm nhỏ.Ớt tươi rửa sạch, cắt bỏ đầu, bỏ hạt, băm nhỏ.Gừng tươi cạo vỏ, rửa sạch, đập dập rồi băm nhỏ.Các gia vị ướp đều được sơ chế rồi băm nhỏ.*Ướp thịt với hỗn hợp gia vịBạn cho hết các nguyên liệu ướp đã sơ chế vào tô thịt, thêm vào đó 1 muỗng nước mắm ngon, chút hạt tiêu, bột ngọt, vài giọt nước màu kho cá (và thêm các gia vị khác nếu muốn). Trộn đều tất cả nguyên liệu rồi ướp trong khoảng 30 phút cho thịt thấm gia vị.Lưu ý, với cách ướp thịt ba chỉ nướng sả này, bạn có thể đeo bao tay, sau đó bóp đều hỗn hợp bằng tay để thịt thấm gia vị tốt hơn.Ướp thịt với hỗn hợp gia vị trong khoảng 30 phút.*Nướng thịtLàm nóng lò nướng trước, sau đó xếp thịt lên vỉ sắt và cho vào nướng đến khi thịt xém vàng, bạn căn chỉnh thời gian sao cho phù hợp. Khi một mặt thịt đã chín thì bạn lật thịt lại, nướng đến khi hai mặt thịt chuyển sang màu vàng nâu, thơm lừng là đã chín.Nếu có thời gian, bạn có thể chuẩn bị bếp than hoa nướng thịt. Khi nướng phải chú ý lửa và thường xuyên trở thịt để thịt không bị cháy xém (không nên trở thịt quá nhiều).*Trình bày và thưởng thứcThịt nướng xong bạn cho ra đĩa hoặc trình bày tùy ý. Nếu nướng bằng bếp than thì vừa nướng vừa ăn, vì thịt nướng ăn lúc còn nóng là ngon nhất. Bạn có thể ăn thịt nướng với cơm, với bún, bánh mì hoặc cuốn bánh tráng… chấm nước mắm chua ngọt.Thành phẩm thịt ba chỉ nướng sả có thể hớp hồn mọi thực khách.Thịt ba chỉ nướng có thể ăn kèm với rau sống. Thịt ba chỉ nướng thường được ăn kèm với các loại rau sống và nước mắm chua ngọt.*Yêu cầu thành phẩmThịt nướng thơm nức mùi sả và các loại gia vị, ngửi thấy là chỉ muốn ăn ngay.Thịt có màu vàng nâu bắt mắt, không bị cháy xém bên ngoài.Thịt mềm, thơm, thấm gia vị đậm đà.*Mẹo & lưu ýThịt ba chỉ nướng có rất nhiều cách ướp và chế biến khác nhau, trong đó có: thịt ba chỉ nướng ướp sa tế, thịt ba chỉ nướng ướp vị BBQ, thịt ba chỉ nướng ướp mật ong… Công thức này dùng cách ướp thịt ba chỉ nướng sả, bởi khi kết hợp với sả, món thịt nướng sẽ có hương vị thơm ngon rất nổi bật.Thịt ba chỉ luôn là nguyên liệu được ưu tiên hàng đầu. Lý do là thịt ba chỉ có cả nạc và mỡ, khi nướng miếng thịt sẽ không bị khô mà rất mềm và ngậy, phần mỡ ăn ngon chứ không gây cảm giác ngán.Khi mua thịt ba chỉ, bạn chọn phần thịt tươi mới mổ là tốt nhất. Chọn thịt của heo lứa vừa, loại da mỏng, mỡ trắng, tỉ lệ nạc mỡ hài hòa (80% nạc – 20% mỡ). Thịt tươi ngon sẽ có màu đỏ hồng tự nhiên, miếng thịt khô ráo, ấn tay vào thấy có độ đàn hồi, thớ thịt săn và không có mùi lạ.Bếp Gas (st)