Thời Tiết Âu Châu Nóng Kỷ Lục, Sắp Tới Còn nóng Hơn

PARIS - Luồng hơi nóng ảnh hưởng hầu khắp Lục Địa Cổ được trông đợi ghi kỷ lục mới trên 40 độ C từ Pháp đến Tây Ban Nha, Thụy Điển trong ngày Thứ Năm 27/6.Nhiệt độ ngày 26-6 tại Đức, Ba Lan và cộng hòa Czech lập kỷ lục Tháng 6.Chuyên viên khí tượng báo động: có thể nóng hơn trong 3 ngày tới.11 tỉnh của Tây Ban Nha ghi nhận nhiệt độ ban ngày trên 40 độ C (bằng 104 độ F). Tại vùng đông bắc Tây Ban Nha, 1 số nơi có thể chứng kiến hàn thử biểu ghi 45 độ C trong ngày 27.Tại Italy, 1 người đàn ông 72 tuổi chết vì nóng tại gần nhà ga chính của thành phố Milan. 1 du khách Anh báo tin : nhiệt độ thủ đô Rome tối Thứ Tư là 41 độ C.Thành phố Toulouse của Pháp ghi 41 độ C hôm Thứ Năm. Nhiệt độ tại các thành phố Geneva, Bern và Zurich ngày Thứ Sáu được dự báo là 39 hay 40 độ C.