Nga Chối: Không Gây Nhiễu Tín Hiệu GPS Của Phi Trường Israel

TEL AVIV - Từ đầu Tháng 6, tín hiệu định vị (GPS) của phi trường Ben Gurion (Israel) là không đáng tin cậy với phi công bay tới vùng này.Thẩm quyền phi cảng (IAA) cho hay: dữ liệu hướng dẫn thất lạc gây ảnh hưởng đáng kể với hoạt động của phi trường.Đài phát thanh quân đội Israel quy trách Nga vì có liên quan với chiến tranh điện tử để bảo vệ phi cơ Nga tại lân bang Syria. Nga cả quyết không liên quan. Đại sứ Nga khẳng định các tố cáo chống lại Nga là bịa đặt.IAA xác nhận: gián đoạn tín hiệu GPS không gây ra tai nạn hay rủi ro về an toàn với các chuyến bay bởi phi công có thể xử dụng công cụ khác để đáp, hệ thống cảm ứng trên các phi đạo không bị ảnh hưởng.Phi cơ Nga đặt căn cứ tại Hmeimin, cách phi trường Ben Gurion 350 kilomet. Từ 2015, phi cơ Nga tham chiến tại Syria để bảo vệ nhà độc tài al-Assad. Từ đó, chiến dịch không tập của Nga tích cực giúp binh lực Assad và các đơn vị thân chính tiến đánh quân nổi dậy.Cho dù Nga chối cãi, nhưng 1 phúc trình Tháng 4 của Center for Advance Defense (của Hoa Kỳ) cho thấy Nga có thành tích phá sóng GPS từ lâu. Tài liệu này ghi trên 10,000 vụ gián đoạn sóng GPS do Nga gây ra.1 phần trong chương trình phá sóng của Nga là xua đuổi phi cơ không người lái tại ngoại vi của phi trường Nga.