New York: 4 Cảnh sát Viên Tự Tử Trong 1 Tháng

NEW YORK CITY - 1 cảnh sát viên 53 tuổi chưa rõ danh tính tự sát tại nhà tuần này, là trường hợp tự sát thứ 4 của Sở cảnh sát New York.Trong tuần đầu tháng, 2 cảnh sát viên chết vì tự sát chỉ cách nhau 24 giờ, là ông Steven Silks 62 tuổi và ông Joseph Cal-abrese 58 tuổi, đều đã phục vụ trong ngành từ hơn 30 năm,Đến hôm 14-6, thêm 1 nhân viên 29 tuổi tự sát bên ngoài 1 cơ sở trên đảo Staten.Ủy viên cảnh sát O’Neilly hô hào các cấp đồng nghiệp tìm kiếm tham vấn. Theo ông, tìm kiếm hỗ trợ không là yếu đuối, không là lý do để hổ thẹn.