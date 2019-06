Vụ Thủ Thiêm: Quan Tham Làm Mất 8.700 Tỉ Đồng, Không Ai Gánh Tội

SÀI GÒN -- Bản kết luận của thanh tra chính phủ CSVN về vụ tham nhũng đất đai tại Thủ Thiêm, Sài Gòn, đã không quy tội cho bất cứ cá nhân và cơ quan của nhà nước trong khi cũng bản đúc kết này nói rằng ngân sách nhà nước mất 8.700 tỉ đồng, theo bản tin của trang mạng Việt Nam Thời Báo cho biết hôm 28 tháng 6.Bản tin VN Thời Báo viết như sau.Thanh tra Chính phủ chuyển kết luận thanh tra đến Ủy ban Kiểm tra Trung ương để xem xét, xử lý theo thẩm quyền đối với các tổ chức, cá nhân thuộc diện Bộ Chính trị và Ban Bí thư quản lý có liên quan đến khuyết điểm, vi phạm.Không quá lời khi nói rằng thanh tra việc quy hoạch khu đô thị mới (KĐTM) Thủ Thiêm, quận 2, TP.HCM, cho ra kết quả là nhân dân mất đất, ngân sách mất 8.700 tỷ. Đọc chậm rãi 15 trang khổ A4 của kết luận thanh tra công bố hôm 26-6-2019, hoàn toàn không thấy nhân dân ‘hiện hữu’ trong suốt quá trình lập dự án, sai phạm, thanh tra và kết luận thanh tra vụ này. [Tải về tại http://bit.ly/2XxUIlk]Khuyết điểm hay dấu hiệu phạm tội?“Kết luận thanh tra công tác quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật trong quy hoạch, quản lý xây dựng, đất đai đối với KĐTM Thủ Thiêm, Thành phố Hồ Chí Minh” là tên gọi đầy đủ của văn bản đánh số 1041/KL-TTCP của Tổng Thanh tra Chính phủ.Trang 4, 5 của văn bản đánh số 1041/KL-TTCP của Tổng Thanh tra Chính phủ, có đoạn viết: “Các cơ quan chức năng liên quan của Thành phố đã đề xuất và được Thường trực Thành ủy, UBND Thành phố phê duyệt chi phí đầu tư bình quân cho 1m2 đất thương mại – dịch vụ - nhà ở là 26 triệu đồng/m2, chênh lệch giảm khoảng 50% so với đơn giá đã được các sở, ngành đề xuất ban đầu với lý do loại bớt một số chi phí cho các hạng mục công trình đã được phê duyệt quy hoạch có tổng giá trị là 17.042 tỷ đồng (gồm: Quảng trường trung tâm, công viên bờ sông Sài Gòn, Khu lâm viên sinh thái phía Nam, 06 trường công lập và 05 cây cầu nối từ Trung tâm Thành phố qua KĐTM Thủ Thiêm) là không đầy đủ và không đúng quy định.Ngoài ra, khi đề xuất phương án giá trên, các sở, ngành và UBND Thành phố đã không tính lãi đối với khoản tiền được tạm ứng từ ngân sách nhà nước, dẫn đến, tổng mức đầu tư đã xác định và phê duyệt là không đúng quy định. Việc UBND Thành phố và các sở, ngành lấy giá 26 triệu đồng/m2 làm giá tối thiểu để xác định giá trị quyền sử dụng đất theo phương pháp thặng dư hoặc tự thỏa thuận khi giao đất cho nhà đầu tư tại các dự án trong KĐTM Thủ Thiêm là không đầy đủ, thiếu chính xác và không đúng quy định.Toàn bộ quỹ đất trong KĐTM Thủ Thiêm là 221,68 ha được tạo ra bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, nhưng UBND Thành phố đã sử dụng chủ yếu để thanh toán đối ứng cho các dự án BT được chỉ định nhà đầu tư, nhất là các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho chính KĐTM Thủ Thiêm, không thông qua hình thức đấu thầu dự án hoặc giao đất có thu tiền sử dụng đất không qua đấu giá quyền sử dụng đất là vi phạm các quy định về đấu thầu và quản lý sử dụng đất đai.Như vậy, UBND Thành phố đã sử dụng đơn giá bằng chi phí đầu tư bình quân là 26 triệu đồng/m2 không đầy đủ, thiếu chính xác, không đúng quy định làm giá tối thiểu để tính tiền sử dụng đất thanh toán đối ứng cho các dự án BT, nhất là các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho chính KĐTM Thủ Thiêm đã được chỉ định nhà đầu tư, hoặc giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá đất theo quy định. Từ đó, các nhà đầu tư được hưởng lợi do chênh lệch giá đất lớn (chênh lệch địa tô) từ việc được đầu tư hạ tầng kỹ thuật chính theo hình thức hợp đồng BT.Nguyên nhân và trách nhiệm chính đã để xảy ra các khuyết điểm, vi phạm trên là do lãnh đạo UBND Thành phố không thực hiện đầy đủ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ như “không lập các dự án theo thứ tự ưu tiên để trình duyệt theo quy định; theo đó, giao đất, cho thuê đất trước khi đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật chính KĐTM Thủ Thiêm, chỉ định nhà đầu tư không đúng quy định…; trách nhiệm liên quan thuộc các sở, ngành như: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Ban Quản lý KĐTM Thủ Thiêm...” (hết trích)Bản tin cũng cho biết thêm rằng: Hai trang cuối cùng của văn bản đánh số 1041/KL-TTCP của Tổng Thanh tra Chính phủ, viết: “Thanh tra Chính phủ chuyển Kết luận thanh tra đến Ủy ban Kiểm tra Trung ương để xem xét, xử lý theo thẩm quyền đối với các tổ chức, cá nhân thuộc diện Bộ Chính trị và Ban Bí thư quản lý có liên quan đến khuyết điểm, vi phạm được nêu trong Kết luận thanh tra này.- Trong quá trình xử lý về trách nhiệm và kinh tế sau thanh tra, nếu không khắc phục được hoặc khắc phục không triệt để các vi phạm về kinh tế gây thiệt hại tài sản nhà nước trước ngày 31.12.2019 thì chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật”.Câu trên có thể hiểu nôm na, nếu các quan chức/ cựu quan chức chịu khó ‘ói’ số bạc tính theo đơn ngàn tỷ đã ‘nuốt’, kèm theo chút ‘phải quấy’, mọi chuyện sẽ xếp lại hệt như ‘tính bài lót đó luồn đây/ có 300 lạng việc này mới xuôi’ thời nàng Kiều trong “Đoạn trường tân thanh” của thi hào Nguyễn Du.