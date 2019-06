Cựu LS Trần Công Khải Bị Án 8 Năm Tù

Cựu luật sư Trần Công Khải bị tòa án CSVN tại Sài Gòn kết án 8 năm tù giam vì tội “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân,” theo bản tin hôm 27 tháng 6 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOS0 cho biết.Bản tin viết rằng, “Một tòa án ở Tp. Hồ Chí Minh hôm 27/6 xử phạt cựu luật sư Trần Công Khải 8 năm tù vì tội “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân,” với cáo buộc “tham gia tổ chức khủng bố Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm thời,” theo tin từ gia đình.“Từ Sài Gòn, anh Trần Minh Quân, con trai của ông Trần Công Khải, nói với VOA rằng bản án đối với cha anh là “không có căn cứ” và gia đình anh không được tham dự phiên tòa hôm 27/6.“Theo họ nói là ngày mai 28/6 mới xử mà hôm nay 27/6 họ đã xử rồi. Tôi nghĩ họ cáo buộc cha tôi tham gia tồ chức khủng bố là thiếu căn cứ, vì tổ chức đó chưa hẳn là có khủng bố. (Cha tôi) chưa từng gây ra một vụ nào nghiêm trọng cả, và ông chỉ nói lên suy nghĩ của mình thôi.”“Hãng tin Reuters, AFP dẫn các tờ báo trong nước trích cáo trạng cho biết ông Khải cùng các nghi can khác lên kế hoạch phá hoại hội nghị APEC ở Đà Nẵng vào năm 2017, nơi các nhà lãnh đạo cấp cao trong đó có Hoa Kỳ, Nga, Trung Quốc, Việt Nam… tham dự, “nhưng ông Khải chưa kịp thực hiện thì bị lực lượng an ninh phát hiện, bắt giữ.”“Anh Quân cho VOA biết cha anh không đến Đà Nẵng và cũng không có ý định đến thành phố nơi diễn ra APEC năm 2017.”Bản tin cũng cho biết thêm thông tin như sau.“Trước khi bị bắt, ông Trần Công Khải, 56 tuổi, là công chứng viên Văn phòng công chứng quận 7 và từng hành nghề luật sư.“Báo SGGP cho biết, ngoài án tù 8 năm, ông Khải còn phải chịu 3 năm quản chế.“Trước đây, chính quyền Việt Nam cũng đã tống giam một số người bị cáo buộc là thành viên của tổ chức “Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm thời,” do ông Đào Minh Quân ở Mỹ lãnh đạo.“Hôm 22/1/2019, ông Phan Văn Bình bị tòa án tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt 14 năm tù về tội “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân,” cũng với cáo buộc kết nối với tổ chức này.“Vào tháng 8/2018, hai công dân Hoa Kỳ Angel Phan, James Nguyễn và 10 người Việt Nam khác bị phạt mỗi người 14 năm đến 5 năm tù cũng với cáo buộc “lật đổ chính quyền nhân dân.”“Vào tháng 1/2018, Bộ Công an Việt Nam ra thông báo liệt tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” có trụ sở ở bang California, Hoa Kỳ, là “tổ chức khủng bố.”Trong hình, Ông Trần Công Khải tại phiên tòa ngày 27/6/2019 ở Tp. HCM. Photo SGGP.