Hàng Không, Bất Động Sản, Thủ Thiêm, Cháy Rừng…

Thế là phi cơ hỏng, hành khách phải kẹt ở Paris, và chuyên viên kỹ thuật từ Việt Nam phải gấp rút sang Pháp sửa chữa…Báo Tuổi Trẻ kể chuyện: Máy bay Vietnam Airlines bị sự cố hệ thống liên lạc, khách kẹt một ngày ở Paris…Chuyến bay VN19 của Vietnam Airlines khai thác bằng máy bay Airbus A350 từ Paris (Pháp) đi Hà Nội bị sự cố kỹ thuật tại hệ thống thông tin liên lạc khiến nhiều hành khách bị kẹt 1 ngày ở Pháp... Hiện Vietnam Airlines đã cử nhân sự kỹ thuật có chuyên môn cao sang Pháp cùng Airbus, Air France đẩy nhanh tiến độ sửa chữa.Tiền liênt ục bơm vào bất động sản, theo bản tin Bnews: Ông Đỗ Huy Hoàng – Cục Quản lý Nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) cho biết, quý 1/2019 thu hút đầu tư nước ngoài tại Việt Nam khoảng 1,7 tỉ USD, tăng 36% so với cùng kỳ 2018. Riêng bất động sản 3 năm trở lại đây luôn luôn đứng thứ 2, trong đó có bất động sản nghỉ dưỡng....Thêm cơ hội lớn cho bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng phát triển khi tốc độ tăng trưởng du lịch của Việt Nam ngày càng nhanh, trung bình từ 15-20%/năm. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng chỉ ra rằng, để tránh rủi ro, đầu tư vào bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng cũng cần có chọn lọc.Bản tin Zing kể: TP.SG phải hoàn trả ngân sách 26.300 tỷ đầu tư cho Khu đô thị mới Thủ Thiêm không đúng quy định. Đến 31/12, nếu không thực hiện, Thanh tra Chính phủ chuyển hồ sơ sang công an.Ngày 26/6, Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành kết luận thanh tra công tác quản lý Nhà nước và thực hiện pháp luật trong quy hoạch, quản lý xây dựng, đất đai đối với Khu đô thị mới Thủ Thiêm, quận 2, TP.SG. Thanh tra Chính phủ chỉ ra hàng loạt sai phạm trong quá trình thực hiện đầu tư, xây dựng khu đô thị này.Bản tin VnExpress kể: Hà Tĩnh một ngày xảy ra ba vụ cháy rừng… Ba vụ cháy rừng ở các huyện Kỳ Anh, Lộc Hà, Đức Thọ, nhà chức trách phải huy động hàng trăm người dập lửa. Trưa 26/6, lửa bùng phát tại rừng thông xã Hồng Lộc (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh). Thời tiết oi bức, gió phơn tây nam thổi mạnh khiến đám cháy lan nhanh, thiêu rụi 2 ha rừng của người dân. Ông Nguyễn Xuân Mận, Hạt trưởng Kiểm lâm Lộc Hà nói, hơn 500 người gồm công an, bộ đội và người dân ba xã Thịnh Lộc, Tân Lộc, Hồng Lộc tham gia chữa cháy.Bản tin VietnamNet kể chuyện Cà Mau: Bất ngờ kết quả ADN con gái nuôi của nữ chủ tịch phường ở Cà Mau. Kết quả ADN của bé gái được nữ chủ tịch phường ở Cà Mau nhận nuôi lại không cùng huyết thống với người xưng là cha ruột của bé.Báo Dân Trí kể chuyện đụng xe: Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua xã Hà Ninh, huyện Hà Trung (Thanh Hóa) khiến 2 người chết, 2 người bị thương....Hậu quả vụ tai nạn khiến chị Lê Thị Lan chết tại chỗ do bị cuốn vào gầm xe tải, chị Phạm Thị Phương chết trên đường đi cấp cứu; 2 cháu nhỏ ngồi phía sau bị thương. Các nạn nhân bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu.Báo Pháp Luật kể: Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi Sở GTVT trên cả nước yêu cầu xử lý tình trạng rao bán giấy phép lái xe và “bao đậu” thi cấp bằng lái xe trên mạng xã hội.Theo đó, Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu tăng cường phối hợp tuyên truyền trên thông tin đại chúng để người dân hiểu và nắm rõ các quy định của pháp luật về đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe.Trước đó, trên các trang mạng xã hội xuất hiện nhiều lời mời chào bao đậu thi cấp giấy phép lái xe, bán giấy phép lái xe giả, giấy khám sức khỏe, bán và cho thuê thiết bị viễn thông nghe nhìn cho học viên dùng để gian lận kết quả thi. Tạo ra hình ảnh xấu và đánh giá sai lệch về công tác đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải quản lý.Báo Thanh Niên kể: Chiều 26.6, hệ thống siêu thị điện máy Nguyễn Kim thông báo sẽ thu đổi tivi Asanzo cho khách hàng. Thông báo nêu rõ: “Trước những thông tin về nguồn gốc xuất xứ sản phẩm của Công ty cổ phần Tập đoàn Asanzo, Nguyễn Kim chính thức ra thông báo về việc thu đổi sản phẩm tivi Asanzo trên toàn hệ thống”. Thời gian áp dụng từ ngày 26.6 đến hết ngày 10.7......Tương tự, hàng loạt siêu thị điện máy như Điện máy Chợ Lớn, Điện máy Xanh,… cũng đã dọn một số sản phẩm của Asanzo khỏi quầy kệ siêu thị.Bản tin VOV kể: Hải quan TP.SG phát hiện hơn 14kg ma túy được giấu tinh vi… Số ma túy này được giấu tinh vi bằng cách ép chặt trong các vách thùng carton bao bì, trong ruột máy hát dĩa, trong túi treo đồ bằng vải,...Thực hiện chuyên án ME319, trong hai ngày 25/6 và 26/6, Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy thuộc Cục Hải quan TP.SG phối hợp với Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh, Đội 6-Cục Điều tra Chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan và Phòng PC04 - Công an TP.SG phát hiện và bắt giữ hơn 14kg ma túy tổng hợp gồm MDMA (thuốc lắc) và Ketamine.7 bưu kiện nghi vấn được gửi từ Pháp, Đức, Thái Lan về TP.SG thông qua dịch vụ bưu chính quốc tế và chuyển phát nhanh, núp bóng dưới dạng quà biếu cá nhân phi mậu dịch.Lao Động kể chuyện: Lễ tế đàn Âm hồn tưởng nhớ sự kiện Thất thủ kinh đô Huế… Sáng 26.6 (nhằm ngày 24/5 âm lịch), Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức Lễ tế đàn Âm hồn để tưởng nhớ đồng bào, chiến sĩ vong mạng trong biến cố Thất thủ Kinh đô Huế năm 1885.Đàn Âm hồn tọa ở đường Ông Ích Khiêm (phường Thuận Hòa, thành phố Huế), được triều đình nhà Nguyễn lập năm 1894, dưới triều vua Thành Thái. Đây là nơi thờ tự, cúng tế vong linh các quan viên, binh lính, đồng bào tử nạn trong biến cố thất thủ kinh đô Huế ngày 5.7.1885 (tức 23.5 năm Ất Dậu).Bản tin TTXVN kể chuyện Đà Lạt: Ngày 26/6, Đội Cảnh sát Kinh tế - Công an thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng đã đưa hai đối tượng đến tiểu khu 151 để xác minh hiện trường vụ chặt hạ rừng thông.Hai đối tượng là Lơ Mu Ha Si Đan (30 tuổi) và Lơ Mu Ha Lô (27 tuổi) đều ngụ xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương (Lâm Đồng). Tại hiện trường hai đối tượng nói trên đã diễn lại hành động dùng cưa tay và dao chặt phá thông từ 1 tháng trước và tiếp tục hạ cây trong tuần qua. Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm đếm số cây bị chặt hạ và xác định một số diện tích là rừng tái sinh.Báo Hà Nội Mới kể chuyện du lịch: Chỉ còn 30% khách chọn tour du lịch truyền thống… Đó là thông tin được ông Vũ Thế Bình, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho biết tại buổi khai mạc Ngày Du lịch trực tuyến 2019 diễn ra sáng nay (26-6) tại Hà Nội.Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam Vũ Thế Bình cho biết, xu hướng du lịch trực tuyến đang phát triển mạnh mẽ ở nhiều quốc gia. Tỷ lệ hộ gia đình tiếp cận du lịch trực tuyến của 12 nước trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, thấp nhất là Ấn Độ với 34%, cao nhất là Nhật Bản (93%), còn Việt Nam là 66%.Bản tin VOV kể: Quý 1/2019, khách du lịch quốc tế đến Đà Nẵng bằng đường hàng không ước đạt 757,5 nghìn lượt, tăng 56,5% so với cùng kỳ 2018. Trong đó, lượng khách từ Thái Lan đến Đà Nẵng tăng đến 35,7% so với cùng kỳ 2018, được coi là một kỷ lục từ trước đến nay.Ngành du lịch Đà Nẵng chưa bao giờ chứng kiến một lượng khách quốc tế tăng kỷ lục như vậy. Chỉ riêng quý 1/2019, đã có 27 đường bay quốc tế đến Đà Nẵng, 9 đường bay nội địa với tổng cộng 368 chuyến/tuần. Tức là chỉ trong 3 tháng, Đà Nẵng đã có thêm 4 đường bay quốc tế mới tới thành phố. Trong đó, riêng số đường bay từ Thái Lan đến Đà Nẵng đã lên tới 56 chuyến/tuần. Theo bà Huỳnh Thị Hương Lan, Phó Giám đốc Trung tâm XTDL Đà Nẵng, thị trường Thái Lan đã vượt qua thị trường truyền thống Nhật Bản để đứng vị trí thứ 03 trong TOP 10 thị trường khách quốc tế đến Đà Nẵng.