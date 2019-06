Tai tiếng nhất trên chốn giang hồ vẫn là công an… Đó là ý kiến từ nhiều phía, từ phía dân oan bị đàn áp, cho tới giới doanh nghiệp bị quấy nhiễu… Câu hỏi rằng: học gì để làm công an?Thế là, một doanh nhân lỡ lời vì nói thực, nói thiệt… CEO Alibaba phải xin lỗi vì phát ngôn bị xem là “miệt thị lực lượng công an xã, chủ tịch xã.”Báo Người Lao Động kể: Chủ tịch HĐQT Công ty CP địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện vừa công khai xin lỗi trên mạng xã hội sau những phát ngôn của mình miệt thị lực lượng công an xã, chủ tịch xã.Tối 25-6, trên Fanpage của Địa ốc Alibaba đã livestream công khai lời xin lỗi của ông Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT Công ty CP địa ốc Alibaba, đối với lực lượng công an xã, chủ tịch xã sau khi có những phát ngôn gây bức xúc cho nhiều người.Bản tin ghi lời:“Ông Luyện cho rằng nguyên nhân dẫn đến việc ông phát ngôn trên là do bực dọc trước việc bị cưỡng chế khu đất tại xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mà Công ty Alibaba đang phân phối đất nền. Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba nói rằng việc phát ngôn như vậy là không quy chụp cho toàn bộ công an xã và chủ tịch xã vì ông biết bên cạnh "những người cậy tiền, cậy quyền chạy chọt có chức có quyền" vẫn có những cán bộ ngày đêm tận tâm ra sức bảo vệ và xây dựng, phát triển quê hương giàu đẹp.Theo ông Luyện, việc ông nói bị cắt ghép trên mạng đã xúc phạm đến các lực lượng, tập thể. "Hôm nay, cho phép tôi gửi lời xin lỗi và cảm ơn chân thành tới những vị là chủ tịch xã, lực lượng công an xã trên đất nước Việt Nam – những người giỏi và có tâm... Đồng thời, xin lỗi quý khách hàng và tập thể CB-CNV vì đã khiến cho quý vị phải hoang mang, lo lắng" - ông Luyện nói trong buổi livestream trên mạng xã hội.Trước đó, sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Phú Mỹ tạm giữ hình sự bà Nguyễn Huỳnh Tú Trinh và Trần Quốc Tĩnh (2 nhân viên của Công ty Alibaba) để điều tra làm rõ về hành cố ý làm hư hỏng tài sản thì tối 17-6, Fanpage của Địa ốc Alibaba phát trực tiếp chương trình toạ đàm với nhân viên "Sự việc cưỡng chế sai quy định pháp luật – Tập đoàn địa ốc Alibaba làm gì để vượt qua?".Clip này sau đó lan truyền rất nhanh, dư luận tỏ ra bức xúc trước phát ngôn của ông Nguyễn Thái Luyện. Trong clip này, ông Luyện hỏi nhân viên công ty "Học cái gì ra làm công an xã?", sau đó ông tự trả lời "học ngu ra làm công an xã...". Tiếp đến, ông Luyện hỏi "Học cái gì ra làm chủ tịch xã?", và lập tức tự trả lời: "Học làm côn đồ..."….”Tuyên bố như thế là làm nhột ngành công an toàn quốc… Vì quy trình là công an xã lên cấp công an huyện, rồi sẽ lên chức công an tỉnh, thành, và rồi cấp trung ương.May mắn cho ông sếp Luyện là không bị tóm vào đồn công an, nơi nhiều người dân hễ vào là mất mạng.Như mới mấy ngày trước, báo Pháp Luật Thành Phố kể chuyện công an ở tỉnh Hải Dương: Nghi can trộm cắp chết trong trụ sở công an ở Hải Dương. Ngày 17-6, Công an tỉnh Hải Dương cho biết các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh này đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân anh PXT (40 tuổi, trú huyện Nam Sách) tử vong tại trụ sở Công an TP Chí Linh....Theo Công an tỉnh Hải Dương, trong khi PXT viết tường trình tại phòng làm việc, cán bộ công an làm việc với anh này đi ra ngoài vệ sinh. Tới khi cán bộ công an quay lại phát hiện anh PXT nằm ngửa trên sàn nhà, tay ôm dây điện trong phòng. Cán bộ công an đã ngắt nguồn điện, sơ cứu và đưa nạn nhân đi cấp cứu, tuy nhiên, bác sĩ xác định anh T. đã tử vong trước đó.Đó là chuyện trong bốn bức tường đồn công an… nhưng chuyện công an đánh người ngoài phố vẫn là chuyện bình thường.Báo VnExpress kể chuyện Cần Thơ hồi ba tháng trước: Hai cựu công an phường tại Cần Thơ bị cáo buộc đã trực tiếp đánh, gây thương tích cho nam thanh niên vi phạm giao thông, dẫn đến tử vong.VKSND quận Ô Môn, TP Cần Thơ ngày 12/3 đã hoàn tất cáo trạng truy tố Bùi Đức Nghĩa (32 tuổi) và Nguyễn Tuấn Anh (30 tuổi) về tội Cố ý gây thương tích, theo khoản 4 Điều 134 BLHS (thuộc trường hợp làm chết người) với khung hình phạt 7 - 14 năm tù. Cả hai là cựu công an viên ở quận Ô Môn.Không chỉ đánh chết dân trong đồn công an, không chỉ đánh dân ngoài đường lộ, công an còn xông vào nhà đánh dân là chuyện bình thường. Cũng mới mấy tháng trước, báo Tuổi Trẻ kể rằng vàp khoảng 17h chiều 6-2, thượng úy Nguyễn Duy Linh - Đội cảnh sát hình sự - và thiếu úy Nguyễn Minh Luân - Đội cảnh sát quản lý hành chính Công an TP Châu Đốc uống rượu rồi cự cãi với ông Hải (ngụ P.Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc, gần nhà).Sau đó cả hai xông vào nhà ông Hải đấm đá và dùng côn 3 khúc đánh vào mặt dù được người dân và người nhà ông Hải can ngăn. Hậu quả, ông Hải phải đi Bệnh viện Đa khoa khu vực Châu Đốc cấp cứu trong tình trạng tét đầu, sống mũi bị gãy, sau chuyển tiếp Bệnh viện Chợ Rẫy TP.SG. Công an tỉnh An Giang đã đình chỉ công tác 2 cán bộ này để phục vụ công tác điều tra.Không chỉ chuyện công an đánh dân từ đồn ra phố, từ đường lộ tới vào tận nhà… công an xịn còn bảo kê những đường dây đánh bạc nhiều chục triệu đôla.Bản tin RFA hôm 30/5/2018 kể: Hai cựu tướng công an Việt Nam bị khai nhận hối lộ nhiều tỷ đồng từ đường dây đánh bạc trên mạng.Truyền thông loan tin ngày 30 tháng 5 dẫn nguồn từ một lãnh đạo cơ quan tố tụng tỉnh Phú Thọ, rằng Nguyễn Văn Dương, người bị cho là cầm đầu đường dây đánh bạc ngàn tỉ trên mạng, đã dùng tiền mặt và nhiều trang sức đắt tiền để hối lộ cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh và cựu thiếu tướng Nguyễn Thanh Hoá – nguyên cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.Mục đích hối lộ được Nguyễn Văn Dương cho biết là để được “bảo kê”, tạo điều kiện thuận lợi trong việc điều hành và hoạt động của đường dây đánh bạc trên internet bằng hình thức game bài Rikvip/Tip.club.Tin cho biết cơ quan công an đã lấy lời khai của cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh và cựu thiếu tướng Nguyễn Thanh Hoá, và cả 2 đều phủ nhận lời khai của Nguyễn Văn Dương.Đường dây đánh bạc qua mạng Rikvip/Tip.club do Phan Sào Nam, cựu Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Giám đốc Công ty cổ phần VTC truyền thông trực tuyến và Nguyễn Văn Dương, cựu chủ tịch Hội đồng tư vấn Công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao CNC, cầm đầu. Từ 18-4-2015 đến 29-8-2017 có gần 43 triệu tài khoản người chơi.Không chỉ bảo kê cờ bạc, nhiều tướng công an còn bảo kê chuyện gian lận nhà đất bất động sản.Bản tin BBC ngày 30/1/2019 kể: Cựu thứ trưởng công an Việt Nam Bùi Văn Thành bị Tòa tuyên phạt 30 tháng tù và Trần Việt Tân bị phạt 36 tháng tù về cùng tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" theo quy định tại Điều 285, khoản 2 - Bộ luật Hình sự năm 1999.Ông Bùi Văn Thành, sinh năm 1959, cựu Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an, còn ông Trần Việt Tân, sinh năm 1955, cựu Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an.Bởi vậy… nhiều học sinh gian lận điểm thi chỉ vì muốn xin học ngành công an…Câu hỏi: học gì để thành công an… mỗi năm sẽ được các học sinh bàn hoài thôi.