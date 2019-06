Ấn Độ: Muốn Có Quan Hệ Song Phương Toàn Diện Với Mỹ

NEW DEHLI - Mục tiêu chuyến công du Ấn Độ của ngoại trưởng Pompeo là giảm căng thẳng.Tuần qua, Dehli ban hành thuế trả đũa chống lại thuế phạt của Washington. Trong các hội đàm ngày Thứ Tư 26-6, ngoại trưởng Pompeo hứa chú trọng vào các thảo luận về tăng tiến quan hệ song phương, nhưng không đề ra cụ thể phương cách giải tỏa bất đồng về thương mại và đầu tư.Trong buổi họp báo chung với người đồng cấp Ấn Độ, ngoại trưởng của chính quyền Trump tuyên bố “Hoa Kỳ và Ấn Độ là bạn, có thể giúp đỡ lẫn nhau trên trường quốc tế. Các bất đồng hiện nay được diễn tả với tinh thần hữu nghị”.Theo giới phân tích, tiến bộ về thương mại song phương được trông đợi từ cuộc hội đàm Trump-Modi bên lề hội nghị G-20.Reuters đưa tin: các quy định mới và bất ngờ về e-commerce do Dehli ban hành 4 tháng trước gây bất bình phía Hoa Kỳ vì hành động này đã được chuẩn bị trước, gây thiệt hại Walmart và Amazon.Trong năm qua, Dehli đầu tư 16 tỉ MK để mua quyền kiểm soát Flipkart, là 1 doanh nghiệp bán lẻ mạng. Các trao đổi của Ấn Độ với Nga và Iran, đều là đối tượng trừng phạt của Washington, cũng là điểm nhức nhối. Áp lực của Hoa Kỳ đã buộc Ấn Độ ngưng nhập cảng dầu từ Iran.Washington cũng đang vận động để Dehli không mua phi đạn S-400 của Nga. 1 phân tích gia là cựu nhân viên ngoại giao Ấn Độ làm việc tại Hoa Kỳ nhận xét: còn bất đồng đáng kể về Nga và Iran.Reuters tường thuật: sau buổi hội đàm giữa Thủ Tướng Modi và ngoại trưởng Pompeo, Bộ ngoại giao Ấn Độ loan báo “Thủ Tướng bày tỏ ý muốn đạt tới toàn bộ tiềm năng trong các quan hệ song phương về thương mại, kinh tế, năng lượng, quốc phòng, chống khủng bố và giao tiếp giữa người với người”.Ông Pompeo từ giã New Dehli sáng Thứ Năm để đi Osaka.