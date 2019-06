Trump Tố VN ‘lạm dụng’ thương mại

Không phải TT Trump tha cho VN trong cuộc chiến thương mại mà chưa tới lúc thì nay đã đến lúc VN bị ông Trump tố cáo là “kẻ lạm dụng” thương mại, theo bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) cho biết hôm 26 tháng 6.Bản tin viết như sau.“Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Tư chỉ trích Việt Nam gay gắt về vấn đề thương mại, cáo buộc nước này đang lợi dụng cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc để thúc đẩy xuất khẩu sang Mỹ.“Ông đưa ra những phát biểu này trong một cuộc phỏng vấn trực tiếp trên đài Fox Business mà trong đó ông bình luận về một loạt vấn đề kinh tế, vài tiếng trước khi ông lên đường sang Nhật Bản dự hội nghị của Nhóm 20 cường quốc kinh tế.“Rất nhiều công ty đang dời sang Việt Nam, nhưng Việt Nam lợi dụng chúng ta còn tệ hơn cả Trung Quốc,” tổng thống nói, nhắc tới việc thuế quan của ông áp lên hàng hóa Trung Quốc đang khiến các công xưởng sản xuất dời đi các nơi khác để tránh chi phí gia tăng.“Ông có muốn đánh thuế Việt Nam không?” người dẫn chương trình Maria Bartiromo đặt câu hỏi.“Chúng tôi đang thảo luận với Việt Nam,” ông Trump trả lời. “Việt Nam gần như là kẻ lạm dụng tồi tệ nhất trong số tất cả mọi người.”“Giờ họ đang mua than đá từ West Virginia, điều này làm tôi hài lòng,” ông nói thêm.“Phát biểu mới nhất của ông Trump cho thấy giọng điệu chỉ trích sắc bén nhất từ trước tới giờ nhắm vào Việt Nam về thương mại, một trong những vấn đề hàng đầu trong chủ trương chính sách của ông suốt hơn hai năm rưỡi nắm quyền. Ông thường xuyên than phiền về thâm hụt mậu dịch của Mỹ và đang áp đặt những biện pháp quyết liệt hơn để điều chỉnh điều mà ông xem là sự mất cân bằng thương mại.”Bản tin cũng cho biết thêm thông tin rằng, “Việt Nam chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức về bình luận này.“Dữ liệu về ngoại thương do Cục Khảo sát Dân số Hoa Kỳ công bố vào đầu tháng 6 cho thấy thuế quan của Mỹ đang khiến một số công xưởng sản xuất rời khỏi Trung Quốc và Việt Nam là một trong những nước đang được hưởng lợi lớn từ chiến tranh thương mại của ông Trump.“Hàng nhập khẩu Mỹ từ Việt Nam tăng 38 phần trăm trong bốn tháng đầu năm 2019 so với cùng kì năm ngoái, cho thấy các nhà nhập khẩu Mỹ đang tìm cách mua từ các nhà cung cấp ở đó, CNN đưa tin.“Trước đó trong tháng này, ông Trump gọi Việt Nam là đối tác thương mại “thứ dữ” trong những bình luận dường như là khen ngợi. “Họ đàm phán rất tốt. Họ làm ăn kinh doanh rất tốt,” ông nói trong chương trình “Good Morning Britain” của đài ITV ở Anh.“Thâm hụt mậu dịch hàng hóa của Mỹ với Việt Nam tiếp tục gia tăng kể từ khi ông Trump lên nắm quyền vào năm 2017, lên tới mức 39,5 tỉ đôla trong năm 2018 theo thống kê về ngoại thương của Cục Khảo sát Dân số Hoa Kỳ.“Chính quyền Trump đã tăng áp lực để Việt Nam điều chỉnh cán cân thương mại bằng cách áp thuế lên một số mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam trong khi cân nhắc đưa Việt Nam vào danh sách các nước thao túng tiền tệ.“Các chuyến thăm của ông Trump tới Việt Nam trong năm 2017 và 2019 cũng mang tới cho các doanh nghiệp Mỹ những thỏa thuận mua hàng hóa trị giá hàng chục tỉ đôla kí với các đối tác Việt Nam.“Trong khi đó Việt Nam nói đang tiếp tục chủ trương cải thiện môi trường đầu tư cho các doanh nghiệp Mỹ ở Việt Nam và đang “tạo điều kiện thúc đẩy xử lí” các vấn đề mà Mỹ quan tâm, được nói là bao gồm ôtô nhập khẩu, an ninh mạng, thanh toán điện tử và tài chính-tiền tệ.”Trong hình, Tt Trump nói rằng, “Rất nhiều công ty đang dời sang Việt Nam, nhưng Việt Nam lợi dụng chúng ta còn tệ hơn cả Trung Quốc.”