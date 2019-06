Dân Việt Bao Vây Công Ty Gây Ô Nhiễm

Chống đối của người dân tại VN đối với việc gây ô nhiễm môi trường ngày càng gia tăng mà cụ thể là hàng trăm người dân tại Hải Phòng đã cắm lêu và bao vây một công ty để phản đối việc công ty này gây ô nhiễm môi trường, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm 26 tháng 6.Bản tin viết như sau.“Hàng trăm người dân xã Lê Thiện, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng suốt mấy ngày qua dựng lều bạt, bao vây cổng Công ty cổ phần Thương Binh Đoàn Kết để phản đối công ty gây ô nhiễm môi trường.“Mạng báo Diễn đàn Doanh nghiệp đưa tin hôm 25/6.“Công ty Đoàn kết chuyên sản xuất tái chế nhựa. Công ty mới hoạt động thử hơn một tháng và người dân đã nhiều lần có ý kiến với chính quyền địa phương, thậm chí kéo lên xã để phản đối việc công ty gây ô nhiễm môi trường.“Theo mạng báo Diễn đàn Doanh nghiệp thì vào ngày 18/6/2019 tại cuộc họp giữa UBND xã Lê Thiện và một số người dân tại hội trường UBND xã, giám đốc Công ty Đoàn Kết đã cam kết “Trong quá trình chạy thử công ty có sai sót xả nước thải ra ngoài. Công ty xin nhận khuyết điểm và sẽ khắc phục 100% các điểm mà đoàn kiểm tra đã chỉ ra và cam kết những điểm mà đoàn kiểm tra chỉ ra không đủ điều kiện hoạt động, công ty sẽ không hoạt động mà chỉ hoạt động khi thành phố và đoàn kiểm tra đánh giá đủ điều kiện hoạt động”.“Chủ tịch xã Lê Thiện, ông Phạm Văn Hải, đã yêu cầu đại diện công ty đối thoại với người dân và cam kết khi nào có kết luận và được sự đồng ý của cơ quan chức năng thì mới được hoạt động trở lại.“Tin cho biết ngày 25/6, UBND xã Lê Thiện đã đối thoại trực tiếp với người dân và yêu cầu Công ty Đoàn Kết có văn bản cam kết tạm dừng hoạt động ngay.“Cùng ngày Công ty Đoàn Kết đã có văn bản gửi UBND xã Lê Thiện cam kết khi Hội đồng thành phố về công ty nghiệm thu, phía công ty sẽ thông báo UBND xã Lê Thiện và bà con nhân dân cùng đến công ty chứng kiến, giám sát quá trình nghiệm thu.”Trong khi đó, một bản tin khác của RFA cho biết “Người dân lại tập trung đánh trống đòi giải quyết vụ khai thác cát gây sạt lở,” tại tỉnh Phú Thọ.Bản tin viết rằng, “Người dân lại tiếp tục tập trung tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Đông Khê, tỉnh Phú Thọ để yêu cầu giải quyết dứt điểm tình trạng khai thác cát trái phép tại khu vực này.“Truyền thông trong nước hôm 26/6 loan tin cho biết như vừa nêu.“Tin cho hay khoảng 50 người dân xã Đông Khê, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ đã dựng lều, trải chiếu, đánh trống trước trụ sở Ủy ban Nhân dân xã. Người dân cho rằng chính quyền địa phương bao che và cố tình không xử lý những trường hợp bị người dân phát hiện đang khai thác cát và được báo cơ quan một tuần trước đó.“Ông Doãn Minh Khang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đông Khê giải thích, đó là bãi khai thác cũ và nay cấm khai thác nên những người klhai thác vận chuyển chỗ cát cũ còn lại đi chứ không phải trộm khoáng sản.“Người dân xã Đông Khê không đồng tình với giải thích của Chủ tịch xã và người dân cho rằng đây không phải lần đầu phát hiện tình trạng này. Do đó, người dân yêu cầu chính quyền địa phương phải có cam kết bằng văn bản không để tái diễn tình trạng này.“Trước đó vào đầu tháng 4/2019, nhiều người dân xã Đông Khê cũng đã tập trung đánh trống suốt một tuần trước trụ sở Ủy ban Nhân dân để yêu cầu giải quyết tình trạng khai thác cát làm sạt lở đất canh tác của họ ven sông.“Người dân cho biết, từ khi chính quyền Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ cấp giấy phép khai thác cát sỏi trên bờ sông Chảy cho Công ty xây dựng đô thị Phú Thọ, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn hàng chục hecta diện tích bờ bãi do phù sa bồi đắp hằng trăm năm đến nay đã bị sạt lở nghiêm trọng khiến người dân không còn đất canh tác để sinh sống. Người dân đã nhiều lần trình báo với cơ quan chức năng tuy nhiên cả năm trời vẫn chưa được giải quyết.”Trong hình, dân Kim Sơn, xã Lê Thiện, An Dương, Hải Phòng vây nhà máy phản đối gây ô nhiễm môi trường.