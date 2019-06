Liên UB Chống Cộng Sản và Tay Sai Biểu Tình Yểm Trợ Quốc Nội

Hình ảnh trong cuộc biểu tình do Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai tổ chức.

Westminster (Bình Sa)- - Vào lúc 4 giờ chiều Chủ Nhật ngày 23 tháng 6 năm 2019, tại Tượng Đài Đức Thánh Trần, một cuộc biểu tình thường kỳ do Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai, tổ chức với sự tham dự của Tập Thể Chiến Sĩ Tây Nam Hoa Kỳ, Liện Hội Cựu Chiến Sĩ, Ban Quản Trị Đền Thờ Đức Thánh Trần, Hội Cảnh Sát Quốc Gia Nam Cali cùng một số các hội đồng hương, các hội đoàn đấu tranh, một số các cơ quan truyền thông, đồng hương, trong số những người đã có mặt thường xuyên trong các cuộc biểu tình như: Trần Vệ, Lê Quang Dật, Du Miên và phu nhân, Bùi Đẹp và phu nhân, Nguyễn Văn Kỳ, Vũ Long Sơn Hải, cô Thùy Dung, chị Tạ Phong Tần, đặc biệt có những người không vắng mặt bất cứ một cuộc biểu tình nào tại Bolsa đó là chiến hữu Biệt Động Quân Trần Thy Vân và nhân sĩ Phan Đa Văn… Về dân cử có Nghị Viên Thành Phố Garden Grove ông Phát Bùi, ông cũng là Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California và phu nhân, Nghị Viên Thành Phố Westminster ông Tài Đỗ, Kỹ Sư Tạ Trung, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California…Theo ban tổ chức biểu tình cho biết: “ sau những đợt biểu tình phản đối của toàn dân, từ ngày 10 tháng 6 năm 2018, nhà cầm quyền cộng sản đã tìm mọi cách để truy bắt những người mà chúng cảm thấy có nguy hại đến an ninh, mục đích là cô lập những người mà chúng cho là cầm đầu những cuộc biểu tình đó. Sau thời gian chịu đựng những bất công, mất cả quyền làm người lương thiện, đã đến lúc người dân không còn sự chọn lựa nào hơn, gần đây đã mạnh dạn thực hiện những cuộc biểu tình, như:- Ngày 5 tháng 6 năm 2019 biểu tình trước Quốc Hội ở Hà Nội, đã đảo bọn bù nhìn bán nước.- Ngày 10 tháng 6 năm 2019 biểu tình trước Tòa Đại sứ Trung Cộng và tại công viên Lê-nin, phản đối “đường Lưởi Bò” và “luật Đặc Khu”… Trước sự can đảm đó và để yểm trợ người dân quốc nội mà chúng ta đã phát động hơn một năm qua, chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức cuộc biểu tình và tuần hành thường xuyên như đã thông báo trước đây.”Trước khi đoàn người biểu tình tuần hành trên đại lộ Bolsa bắt đầu, tất cả mọi người tập trung trước tượng đài để làm lễ chào cớ, điều hợp nghi thức chào quốc kỳ Việt-Mỹ, phút mặc niệm do chiến hữu Vũ Long Sơn Hải, Biệt Đội Trưởng Biệt Đội Văn Nghệ phụ trách.Sau phần nghi thức, Chiến hữu Trần Vệ, người điều hợp cuộc biểu tình lên mời Niên Trưởng Phan Kỳ Nhơn, Chủ Tịch Liên Ủy Ban Chống Cộng sản và Tay Sai lên phát biểu, trong lời mở đầu ông Phan Ky Nhơn cám ơn nghị viên Tài Đỗ, Nghị Viên Phát Bùi cùng tất cả quý vị đại diện các hội đoàn, đoàn thể, các cơ quan truyền thông đã tham dự, ông Phan Kỳ Nhơn cho biết: “Đã hơn 6 tháng nay, hiện trạng cộng đồng trở nên xáo trộn hơn bao giờ hết. Mỗi sự việc xảy ra, không cần biết thực hư, mà tùy theo từng phe nhóm để có cái nhìn cũng như cách suy nghĩ riêng, nên khó có thể đạt được một “mẫu số chung” trong tình anh em hay đúng hơn là trong tình nghĩa của những người Việt tỵ nạn cộng sản. Với sự thôi thúc của rất nhiều đồng hương khắp nơi, chúng tôi xin mạo muội tổ chức một cuộc họp mở rộng, hay là một Đại Hội Cộng Đồng, vào lúc: 2:00PM ngày Chủ Nhật 30 tháng 6 năm 2019 Tại Phòng họp thành phố Westminster- 8200 Westminster CA 92683.Đại Hội này chỉ có 2 mục đích:1- Cùng nhau tìm giải pháp hầu tạo lại sự đoàn kết mà chúng ta đã có, cũng như là dịp cho mọi người hiểu được nhiệm vụ của nhau trong các sinh hoạt ngoài Cộng Đồng hầu có sự cảm thông mà hỗ trợ cho nhau.Theo tinh thần sau các cuộc tiếp xúc trong thời gian gần đây, chúng ta hãy cố gác lại chuyện bất đồng đã qua mà hãy hướng tới sự đoàn kết cần phải có. Do đó, trong Đại Hội này, không phải là lúc để nêu lên cái sai hay đúng của bất cứ ai, mà chỉ nhằm tìm sự đồng cảm với nhau để hướng tới tương lai cho Cộng Đồng Việt Nam tại hải ngoại. Sự chia rẽ, chỉ làm lợi cho bọn Cộng Sản và Tay Sai mà thôi.2- Bổ sung nhân sự cho Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai, để có thể thực hiện được nhiều công tác hơn nữa hầu đáp ứng được sự mong mõi của đồng hương, đồng thời minh định nhiệm vụ của Liên Ủy Ban trong thời gian tới.Vì sự lợi ích chung, xin quý vị hãy dành chút thời gian đến tham dự.”Tiếp theo là lời phát biểu của Mục Sư Lê Minh, Nghị Viên Phát Bùi, Nghị Viên Tài Đỗ, Niên Trưởng Nguyễn Văn Ức và Kỹ Sư Tạ Trung.Tất cả những vị nầy phát biểu ngắn gọn và đã nhắc lại: “ trong những ngày vừa qua tại Hồng Kông đã hơn Hai triệu người xuống đường biểu tình chống Tàu cộng, cuộc biểu tình đã làm cho thế giới ngưỡng mộ, chúng ta cũng phải như thế. Chống cộng không những trong nước mà là ở hải ngoại chúng ta phải giữ vững thành trì quốc gia, chống cộng sản xâm nhập vào cộng động, làm lũng đoạn tinh thần đoàn kết đấu tranh …”Đoàn người biểu tình tuần hành bắt đầu sắp thành hai hàng, trên tay mỗi người cầm cờ Việt Nam Cộng Hòa và cờ Hoa Kỳ cùng các câu biểu ngữ vừa đi vừa hô vang các khẩu hiệu như: “Đả đảo Trung Cộng xâm lược,” “Đả đảo Việt Cộng bán nước,” “Quốc ngoại yểm trợ,” “Quốc nội vùng lên cứu nước.”.v.v.. qua những tiếng hô của ông Vũ Long Sơn Hải, cô Thùy Dung và chị Tạ Phong Tần … Sau hơn một giờ tuần hành, đoàn biểu tình trở lại tượng đài và giải tán tại đây.