Ban Truyền Thông Liên Phật HộiMột trong những ấn tượng khó quên nhất ở khóa An Cư Kiết Hạ năm 2019 tại Như Lai Thiền Tự (San Diego, California) có lẽ là hình ảnh những chiếc áo xanh thiện nguyện của Hội Y Tế Từ Thiện Sakya (Sakya Care Foundation). Với tấm lòng vị tha của người con Phật và sự cung kính của người Phật tử tại gia đối với chư vị tăng ni, các thành viên của Hội đã đến để hỗ trợ chăm sóc sức khỏe hoàn toàn miễn phí cho chư tăng ni tham gia Trường Hạ.Thông tin vào ngày áp chót Trường Hạ (25/6/2019) cho biết Sakya Care đã phục vụ lên đến số lượng 254 người, bao gồm đủ các dịch vụ y tế khác nhau như khám mắt, đo thị lực, làm kiếng mắt, khám răng, thử máu tổng quát, khám sức khỏe tổng quát v.v... Tất cả các dịch vụ chăm sóc sức khỏe như trên đều được Sakya Care phục vụ tại chỗ và hoàn toàn miễn phí. Riêng việc cung cấp kiếng đeo mắt, do phải gửi về các phòng lab để làm, nên các vị tăng ni có nhu cầu sẽ được gửi về nơi ở của mình và cũng hoàn toàn miễn phí. Tổng giá trị phục vụ cho đến chiều ngày 25 tháng 6 (vẫn chưa kết toán con số cuối cùng) là hơn 106.795 USD. Nhiều bác sĩ, nha sĩ và tình nguyện viên của Hội đã phải tự mua vé máy bay đến từ các tiểu bang khác để tham gia phục vụ trong dịp này.Có mặt tại Như Lai Thiền Tự vào thời điểm phục vụ của Sakya Care, chúng tôi cảm nhận rõ tinh thần phục vụ và nhiệt tình của tất cả các thành viên trong Hội. Có người đến từ Las Vegas vào lúc 3 giờ sáng. Nhiều người khác có mặt từ 5 giờ sáng để bắt đầu công việc của một ngày phục vụ. Tất cả đều nỗ lực làm việc với một nhiệt tình tưởng như không thể nào còn có thể nỗ lực hơn nữa. Ban Truyền Thông Liên Phật Hội đã có thực hiện một video clip ngắn về ngày hoạt động của Sakya Care, quý vị có thể xem ở ngay cuối bài viết này hoặc xem tại đây. (https://youtu.be/4BTmDzc1BZ4)Với những thành quả phụng sự trong việc chăm sóc sức khỏe chư tăng ni, kya Care chắc chắn đã góp phần không nhỏ vào sự thành tựu viên mãn của Trường Hạ, vì đã giúp cho chư tăng ni có một sức khỏe tốt, không chỉ để tu tập trong thời gian An Cư Kiết Hạ mà còn có hiệu quả tích cực cho quý vị cả về sau này.Hội Y Tế Từ Thiện kya, tên tiếng Anh là Sakya Care Foundation, thường được biết đến với tên gọi ngắn gọn là kya Care, được thành lập vào một ngày tháng năm cực kỳ đặc biệt dễ nhớ: ngày 12 tháng 12 năm 2012. Từ khi thành lập, Hội đã không ngừng mở rộng các hoạt động y tế thiện nguyện, chăm sóc sức khỏe cho chư tăng ni trong các Trường Hạ, chăm sóc sức khỏe và khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo, giúp đỡ các nạn nhân thiên tai lũ lụt, hạn hán... Các chương trình của Hội không chỉ giới hạn trong biên giới Hoa Kỳ là nơi thành lập Hội, mà cũng đã nhiều lần về đến quê nhà Việt Nam, sang tận Ấn Độ, những nơi còn rất nhiều người dân nghèo khó cần đến sự giúp đỡ của Hội. Một trong những chuyến đi phụng sự về Việt Nam của Sakya Care được Ban Truyền Thông Liên Phật Hội tường thuật chi tiết tại đây. (https://lienphathoi.org/su-kien_Tuong-thuat-ve-chuyen-di-thien-nguyen-cua-Hoi-Sakya-Care-tai-Viet-Nam_ckskpk_tieng-viet.html#view)Với những hoạt động y tế từ thiện hết sức thiết thực và hiệu quả, kya Care đã thu hút được sự tham gia tình nguyện của nhiều người, cũng như vận động được sự ủng hộ của nhiều Mạnh Thường Quân để có thể tiếp tục trang trải các chi phí phụng sự và mở rộng hoạt động.Để góp sức cùng các hoạt động của kya Care, quý vị có thể gửi chi phiếu về Sakya Care: P.O. Box 173, Midway City, CA 92655.Để tham gia làm tình nguyện viên của Hội, quý vị có thể tìm hiểu và ghi danh tại đây. (https://volunteer.sakyacare.org/)Để liên lạc với Hội nhằm tìm hiểu thêm thông tin hoặc trợ giúp các hoạt động của Hội, quý vị có thể gọi qua số điện thoại (+1) 619-752-4678Hoặc gửi email về info@sakyacare.orgWebsite chính thức của Sakyacare là www.sakyacare.org.Bài giới thiệu Sakya Care: https://www.youtube.com/watch?v=4BTmDzc1BZ4