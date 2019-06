Nông Sản, Học Ngu Ra Làm Gì, Thương Mại, Hồ Bơi

Nông sản vào siêu thị là một hành trình gian nan… bất kể đặc sản Đà Lạt nổi tiếng từ xưa giờ.Bản tin VTV ghi rằng theo Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng, một trong những khó khăn khiến cho nông sản Đà Lạt khó tiếp cận với các hệ thống siêu thị, cửa hàng mua sắm tiện lợi là do phần lớn các doanh nghiệp Lâm Đồng có quy mô nhỏ, sản lượng không đủ cung ứng và thiếu tính ổn định.Báo Thanh Niên ghi rằng Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu thẩm định, làm rõ nội dung mà ông Nguyễn Thái Luyện miệt thị ngành công an và chính quyền, khi nói: “Học ngu ra làm công an xã", “học côn đồ" ra làm chủ tịch xã... Ngày 25.6, đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, Ban giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Phòng An ninh chính trị nội bộ thẩm định, đề xuất xử lý theo đúng quy định pháp luật đối với những phát ngôn của ông Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT Công ty CP địa ốc Alibaba.Theo đó, ông Nguyễn Thái Luyện xuất hiện trong đoạn video lan truyền "gây bão" trên mạng xã hội, khi hỏi nhân viên của mình: “Học cái gì để ra làm công an xã?”, rồi ông này liền tự trả lời: “Học ngu ra làm công an xã. Các anh chị để ý mấy thằng quậy quậy, phá làng phá xóm, chẳng làm thì thì kêu vô làm công an xã. Nó chẳng chịu đi học”.Sau khi nhục mạ, miệt thị công an xã, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện hỏi tiếp: “Học cái gì ra làm chủ tịch xã?”. Ông Luyện cũng lập tức tự trả lời: “Học làm côn đồ. Mấy người làm công an xã hay chủ tịch xã xin xỏ, chạy chọt ở trên vị trí hết, không có học, không có trình độ gì hết trơn”.Bản tin VnExpress kể rằng Liên Âu (EU) sẽ xoá bỏ hơn 99% dòng thuế với các mặt hàng xuất cảng của Việt Nam sang 28 nước thành viên sau 7 năm EVFTA có hiệu lực. Hội đồng châu Âu (EC) đã thông qua quyết định ký Hiệp định Thương mại Tự do (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư (IPA) giữa Liên minh châu Âu (EU) và Việt Nam. Cả hai hiệp định sẽ được ký vào ngày 30/6 tại Hà Nội.Chia sẻ với báo chí ngay sau thông tin này, Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh cho rằng, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam, EU là cú hích lớn cho xuất cảng của Việt Nam, mở ra cơ hội phát triển, tăng trưởng thương mại vào thị trường 28 nước trong EU.VietnamNet kể: 2 học sinh tử vong trong hồ bơi, khách sạn ở Quảng Ngãi có nhiều sai phạm… Khách sạn Sông Trà chưa được cấp phép kinh doanh hồ bơi đối với khách không lưu trú tại khách sạn. Ngoài ra, hồ bơi này còn vi phạm nhiều quy định về đảm bảo an toàn.Ông Nguyễn Đức Ba - Phó Trưởng phòng Quản lý thể dục, thể thao (Sở VH-TT&DL tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, ngày 25/6, Sở VH-TT&DL đã phối hợp kiểm tra hoạt động của hồ bơi tại khách sạn Sông Trà, nơi xảy ra vụ đuối nước làm 2 học sinh tử vong.Báo Dân Trí kể: Cơ quan thuế yêu cầu tập trung thanh tra, xử lý nhóm mặt hàng tiêu dùng, thời trang… để có giải pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, báo cáo kịp thời, đầy đủ, đúng thời gian quy định.Cục thuế TPSG vừa có công văn gửi các phòng Thanh tra - Kiểm tra, Chi cục Thuế quận, huyện yêu cầu tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm giả mạo nhãn mác “made in Vietnam”. Trước đó, báo chí đã phản ánh việc doanh nghiệp Asanzo bóc tem made in China để thay thế bằng Made in Vietnam. Loạt bài phóng sự nhiều kỳ cho rằng, một số sản phẩm của Asanzo dính líu đến chuyện "đội lốt" thương hiệu Việt để lừa người tiêu dùng.Báo Dân Việt kể: Theo nguồn tin riêng của Dân Việt, thí sinh Trần Đình Xuân - người chụp ảnh đề thi môn Văn trong kỳ thi THPT Quốc gia 2019 gửi cho bạn và bị phát tán lên mạng là thí sinh tự do, đã có vợ và thi lại lần 3.Cụ thể, nguồn tin cho biết, Trần Đình Xuân (SN 1998) trú tại xã Thục Luyện, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ. Sau khi thi trượt THPT lần thứ nhất vào năm 2017, Xuân về địa phương làm nghề cắt tóc và lấy vợ. Kỳ thi năm nay, Xuân tiếp tục đăng ký thi lần thứ 3, kỳ thi THPT Quốc gia 2019.Ngay sau khi thấy đề thi bị “lọt” ra ngoài, công an đã vào cuộc, điều tra và phát hiện người phát tán là Trần Đình Xuân (SN 1998), số báo danh 15008797, phòng thi số 0377 ở điểm thi số 22, THPT Thanh Sơn do ông Nguyễn Anh Hùng - Phó hiệu trưởng Trường THPT Tử Đà (Phù Ninh, Phú Thọ) làm Trưởng điểm thi.Báo Người Lao Động kể: Một số lô cá tra của Việt Nam xuất cảng sang Trung Quốc gặp vướng mắc do ghi nhãn sai tên thương mại bằng tiếng Trung là cá basa. Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và thủy sản (Nafiqad, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) vừa có văn bản gửi các cơ sở chế biến, xuất cảng cá tra sang Trung Quốc và các Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng về việc xuất cảng cá tra sang Trung Quốc gặp vướng mắc.Theo đó, Nafiqad nhận được thông tin các lô hàng cá tra của Việt Nam xuất cảng vào Trung Quốc gặp vướng mắc khi thông quan do ghi nhãn sai tên thương mại bằng tiếng Trung của cá tra là cá basa, không đúng với tên khoa học pangasius hypophthalmus trên bao bì xuất cảng.Báo Lao Động kể chuyện Sài Gòn: Trường dạy nghề đang thành hình bị đe doạ vì... cái trạm bơm… Công ty cổ phần chế biến hạt điều Lạc Long Quân được UBND TPSG cấp phép xây dựng trường dạy nghề tại số 168/11 Lạc Long Quân, P.3, Q.11, TPSG. Trong khi trường dạy nghề đang trong giai đoạn hình thành, thì một trạm bơm lại... xuất hiện ngay cổng ra vào, khiến ngôi trường chưa kịp hình thành có nguy cơ bị... “xoá sổ”.Bản tin Kênh 14 kể: Sài Gòn cùng một số thành phố khác như Instanbul, Bangkok, Jakarta, Mexico, New Delhi... được Hội đồng Du lịch và Lữ hành thế giới (WTTC) đưa vào danh sách cần phải cảnh giác về tình trạng sắp quá tải khách du lịch. Nguyên nhân là những thành phố này là địa điểm du lịch mới nổi bao gồm sự phát triển các điểm đến ở cơ sở hạ tầng, động lực du lịch đang phát triển đồng thời trong bối cảnh khách du lịch tăng đột biến.Trong đó, các thành phố Amsterdam, Venice, Barcelona, Paris, Rome, San Francisco, Toronto… tiếp tục đứng đầu danh sách quá tải du lịch. Khối lượng khách du lịch quá tải đã gây ra căng thẳng, khủng hoảng cho các địa điểm trên. Những thành phố này cần phải bắt đầu tập trung ít hơn vào việc thu hút thêm quá nhiều du khách mới, thậm chí là phải bắt đầu hạn chế du khách.Bia… nhậu… Bao Đầu Tư kể: Báo cáo tài chính của Thaibev cho thấy, tổng doanh thu 6 tháng kết thúc ngày 31/03 đạt 143,575 triệu bath, tăng hơn 25% so với năm trước và lợi nhuận ròng 14,2 tỷ baht, tăng hơn 38%.Thị trường nội địa đóng góp hơn 71%, còn lại đến từ các quốc gia như Việt Nam, Campuchia, Hong Kong, Thái Lan, Singapore.Việt Nam mang về doanh thu 33,376 triệu baht, tăng đến 152% lần so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng tài sản của Thaibev sở hữu tại Việt Nam hơn 8,01 triệu baht, trong khi cùng kỳ năm trước hơn 9,336 triệu baht.Nhà nước Việt Nam sẽ làm mạng kiểu YouTube riêng để công an giám sát công dân? Báo Pháp Luật kể: Ngày 25-6, tại Hà Nội, Bộ TT&TT đã tổ chức buổi làm việc nhằm chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trên các nền tảng xuyên biên giới. Ông Nguyễn Thanh Lâm, Cục trưởng Cục PTTH&TTĐT, cho hay: Trong hai năm qua, Google đã hợp tác tích cực với Bộ TT&TT trong việc ngăn chặn, gỡ bỏ những clip xấu độc trên YouTube theo yêu cầu của Bộ. Tuy nhiên, tình trạng các clip xấu độc được đăng tải trên nền tảng này vẫn còn rất nhiều và có chiều hướng gia tăng.Thời gian qua Google đã ngăn chặn, gỡ bỏ gần 8.000 video clip xấu độc trên YouTube theo yêu cầu của Cục PTTH&TTĐT, nhưng cơ chế quản lý nội dung trên YouTube còn nhiều bất cập nên việc ngăn chặn, gỡ bỏ này như “bắt cóc bỏ đĩa”....Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng nói: “Tương lai, số phận, đất nước và tương lai con cháu chúng ta không thể trông mong vào sự tốt bụng của một doanh nghiệp nào đó hoặc của một ai đó”. Có vẻ như VN sẽ làm môt YouTube riêng, kiểu như đàn anh Trung Quốc?