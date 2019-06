Trốn Thuế, Thặng Dư, Ma Túy, Ngành Gỗ

Có vẻ như chuyện hàng giả là bình thường, trốn thuế cũng là bình thường…

Bản tin VietnamNet kể chuyện đại công ty “Asanzo có dấu hiệu trốn thuế, lừa dối khách hàng”…

Mấy ngày qua, người tiêu dùng bàng hoàng khi báo chí phanh phui vụ Công ty CP điện tử Asanzo Việt Nam (đơn vị đã được cấp chứng nhận "Hàng Việt Nam chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn" năm 2017) thực ra chỉ lắp ráp tivi từ linh kiện nhập từ Trung Quốc. Còn đồ điện gia dụng, công ty nhập "nguyên con" từ Trung Quốc, không sản xuất một mẩu linh kiện điện tử nào. Tuy nhiên, trên bao bì, tem nhãn của Asanzo đều ghi xuất xứ Việt Nam kèm slogan "Asanzo - đỉnh cao công nghệ Nhật Bản".

Trước nghi vấn “Asanzo là hàng Trung Quốc đội lốt Việt Nam”, CEO tập đoàn Asanzo Phạm Văn Tam cho rằng, việc Asanzo nhập các linh kiện từ Trung Quốc về lắp ráp thành sản phẩm không có gì mới. Tuy nhiên, khi gắn nhãn, bao bì cũng như trong giấy bảo hành, Asanzo ý thức được việc đó nên chỉ ghi “Xuất xứ Việt Nam” thay vì “Made in Việt Nam” trên sản phẩm của mình.

Trong khi đó, VnEconomy kể chuyện kinh tế lạc quan: Cán cân thương mại hàng hoá của Việt Nam trong nửa đầu tháng 6/2018 đã đạt mức thặng dư 480 triệu USD. Theo thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan, trong nửa đầu tháng 6 (từ 1 đến 15/6/2019), tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 19,87 tỷ USD, giảm 16,3% so với nửa tháng 5. Luỹ kế từ đầu năm đến ngày 15/6, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 222,4 tỷ USD, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2018.

Báo Người Lao Động kể chuyện ma túy Cần Thơ: Tổ trinh sát bám theo xe ô tô và yêu cầu nghi phạm buôn bán ma tuý dừng xe kiểm tra nhưng đối tượng không chấp hành, còn cho xe tông thẳng vào 2 xe máy của lực lượng làm nhiệm vụ.

Ngày 24-6, Công an quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) đã tạm giữ hình sự Đỗ Thanh Phong (30 tuổi; ngụ phường An Cư, quận Ninh Kiều) và Lê Quang Hồ (34 tuổi; ngụ phường An Thới, quận Bình Thuỷ, TP Cần Thơ) để làm rõ hành vi "Mua bán trái phép các chất ma tuý".

Báo Dân Việt nêu nghi vấn chuyện Việt Nam cơ nguy bị văng miểng: Trung Quốc ồ ạt đầu tư ngành gỗ, chiêu né thương chiến Mỹ - Trung?

Diễn biến những tháng đầu năm 2019 cho thấy, thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) vào ngành chế biến, xuất khẩu đồ gỗ tăng mạnh, trong đó chủ yếu dòng vốn đến từ Trung Quốc. Điều này có thể mở ra cơ hội cho ngành gỗ nhưng cũng chứa đựng nhiều rủi ro.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), có 49 dự án FDI mới đầu tư vào ngành gỗ trong 5 tháng đầu 2019, tương đương với 73% tổng số dự án năm 2018; quy mô vốn FDI của 5 tháng đầu 2019 lớn hơn 1,2 lần tổng số vốn đầu tư FDI vào ngành trong cả năm 2018. Trong số quốc gia đầu tư, Trung Quốc đứng đầu bảng, với 21 dự án, tương đương 43% tổng số dự án FDI đầu tư vào ngành gỗ.

Báo An Ninh Thủ Đô kể chuyện Nghệ An: Nữ điều dưỡng trung tâm y tế huyện bị đôi nam nữ hành hung… Chị Phương vừa bước ra khỏi phòng tiểu phẫu thì bị đôi nam nữ xông đến đánh túi bụi. Sự việc được mọi người can ngăn, chị Phương bị thương được chuyển lên bệnh viện tuyến trên điều trị.

Ngày 24-6, Công an huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan này đang điều tra sự việc chị Nguyễn Thị Phương, điều dưỡng của Trung tâm y tế huyện Quỳ Châu, bị đôi nam nữ hành hung tại nơi làm việc 3 ngày trước đó.

Báo Công Lý kể: Ngư dân điêu đứng vì hàng trăm tấn mực khô ứ đọng… Nhiều ngư dân ở xã Tam Giang, huyện Núi Thành, Quảng Nam, như ngồi trên “đống lửa” khi hàng trăm tấn mực khô không tìm được đầu ra.

Ông Phan Bá Linh (50 tuổi, trú thông Đông Xuân, xã Tam Giang) cho biết, ngày 8/3 Âm lịch, ông đầu tư hơn 400 triệu đồng mua nhiên liệu, thức ăn để vươn khơi. Sau 2 tháng đánh bắt, tàu ông vào bờ với 23 tấn mực khô.

"Tàu đánh bắt được sản lượng lớn, hứa hẹn khi bán xong sẽ đem về khoản thu đáng kể. Tuy nhiên, kể từ khi tàu cập bến đến nay không thấy thương lái hỏi han gì”, ông Linh kể.

Báo Một Thế Giới kể: Trong những tháng đầu năm 2019, xuất khẩu gạo của Việt Nam gặp nhiều diễn biến bất lợi về mặt thị trường. Các thị trường nhập khẩu gạo lớn và lâu năm như Trung Quốc, Indonesia và Bangladesh đều đồng loạt giảm nhập khẩu trong nửa đầu năm và dự báo sẽ là cả năm 2019.

Thông tin trên được đưa ra tại hội nghị Sơ kết xuất khẩu gạo 6 tháng đầu năm 2019 ngày 24.6. Theo đó, xuất khẩu gạo của Việt Nam trong những tháng đầu năm 2019 gặp nhiều diễn biến bất lợi về mặt thị trường. Ngoại trừ thị trường Philippines, các thị trường nhập khẩu gạo lớn, truyền thống như: Trung Quốc, Indonesia và Bangladesh đều đồng loạt giảm nhập khẩu trong nửa đầu năm và dự báo sẽ là cả năm 2019 do tồn kho vụ cũ cao ở Trung Quốc, năm bầu cử ở Indonesia hay sự khôi phục sản xuất sau lũ lụt ở Bangladesh.

Bản tin VOV kể chuyện lạ: Xây “chui” hơn 13.000 căn hộ tại Dự án Laimian City ở TP.SG. UBND Quận 2, TP.SG vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một doanh nghiệp xây dựng công trình không có giấy phép. Theo đó, Chủ đầu tư dự án Laimian City (tên cũ là Raemian Galaxy City) là Công ty cổ phần Phát triển và Kinh doanh nhà (HDTC) bị xử phạt 40 triệu đồng vì chưa hoàn thành thủ tục, chưa có giấy phép xây dựng, đồng thời phải dừng thi công xây dựng công trình, làm thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng.

VnExpress kể: Cán bộ ngân hàng ở TP SG chiếm đoạt hơn 230 tỷ của khách VIP. Vay hàng trăm tỷ đồng của người phụ nữ nhưng không có khả năng trả nợ, Luật làm giả giấy tờ bà này mượn tiền của mình, kiện ra toà.

Ngày 24/6, TAND TP SG xét xử Huỳnh Tấn Luật (46 tuổi, nguyên cán bộ Vietinbank) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Môi Trường & Đô Thị kể: TP.SG trồng dưa trên... 10 triệu tấn rác. Tại bãi rác Đông Thạnh (huyện Hóc Môn, TP.SG) nhếch nhác, ô nhiễm trước đây, vườn dưa lưới sai quả được trồng trên nền đất mà bên dưới chứa 10 triệu tấn rác.

Từ khi ngừng tiếp nhận rác vào năm 2002 đến nay, nhiều nỗ lực trong cải thiện môi trường tại bãi rác Đông Thạnh đã được thực hiện như: mô hình "phủ xanh đồi rác" bằng hoa lan, cây kiểng, dưa lưới... Trong đó, đáng chú ý nhất là mô hình vườn dưa lưới sạch được phụ trách bởi Công ty Cổ phần Nông nghiệp kỹ thuật cao Nông Phát.

VTC News kể: Truy tìm nữ thủ quỹ tham ô hơn 1 tỷ đồng của công ty ở TP.SG… Trong thời gian làm thủ quỹ, bà Hoàng tự sửa chữa nhiều chứng từ kế toán, xóa số liệu trên hệ thống công ty để chiếm đoạt 1,1 tỷ đồng.

Ngày 24/6, Cơ quan CSĐT Công an TP.SG đang truy tìm bà Hồ Thị Thới Hoàng (SN 1992, quê Quảng Ngãi) để làm rõ về dấu hiệu “Tham ô tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH CAN DO (trụ sở tại quận Thủ Đức, TP.SG). Theo điều tra ban đầu, bà Hoàng được công ty trên tuyển dụng làm thủ quỹ. Từ đầu năm 2017 đến tháng 3/2018, bà Hoàng sửa chữa nhiều chứng từ kế toán, xóa số liệu trên hệ thống công ty để chiếm đoạt 1,1 tỷ đồng.

Báo Dân Trí kể: báo cáo từ Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết, trong 5 tháng năm 2019, Khánh Hòa đã đón hơn 2,7 triệu lượt khách lưu trú du lịch, tăng gần 112% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, khách trong nước đạt hơn 1.270.000 lượt, bằng xấp xỉ cùng kỳ năm ngoái; trong khi đó khách quốc tế đạt hơn 1.450.000 lượt, tăng hơn 124% so với cùng kỳ năm ngoái. ...Khách Trung Quốc đang đứng đầu trong dòng khách quốc tế đến Nha Trang – Khánh Hòa, đạt hơn 830.000 lượt, tăng 139% so với cùng kỳ năm ngoái.

VTC kể: Đà Nẵng sẽ triển khai dịch vụ xe đạp công cộng… Dự kiến giai đoạn đầu Đà Nẵng đầu tư khoảng 30-40 điểm đặt xe đạp, mỗi điểm 5-10 xe, ưu tiên các tuyến đường trọng điểm, gần trạm chờ xe buýt, các điểm du lịch.

Tin từ Sở Giao thông Vận tải (GT-VT) TP Đà Nẵng ngày 24/6 cho biết, đơn vị đang nghiên cứu để thí điểm phát triển dịch vụ xe đạp công cộng tại khu vực trung tâm thành phố.

Báo Tuổi Trẻ kể: Chiều 24-6, Chi cục Chăn nuôi và thú y tỉnh Quảng Nam cho biết liên quan đến vụ xe tải chở heo nhiễm bệnh dịch tả heo châu Phi "lọt" nhiều chốt kiểm dịch và tài xế đem bỏ heo nhiều nơi ở Quảng Nam, cơ quan này vừa ra quyết định xử phạt tài xế Phạm Minh Vỹ (36 tuổi, trú huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) 8 triệu đồng.

Chi cục đồng thời yêu cầu chủ sở hữu số heo trên xe tải phải chịu trách nhiệm thanh toán toàn bộ chi phí tiêu hủy 39 con heo còn lại bị nhiễm dịch trên xe.