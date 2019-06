1 Nữ Việt Kiều Mỹ Thuê Người Chém Chồng Cũ Bị Truy Tố Ở VN

SÀI GÒN -- 1 nữ Việt kiều Mỹ đã bị truy tố tội trả 1 tỉ đồng Vn thuê người chém chồng cũ là giám đốc bệnh viện thẩm mỹ, theo bản tin của trang mạng Tiêu Dùng cho biết hôm 26 tháng 6.

“Sau khi ly hôn, nữ Việt kiều đã bỏ ra 1 tỷ đồng thuê một số đối tượng chém chồng cũ là Giám đốc Bệnh viện thẩm mỹ để dằn mặt.

“Sáng 26/6, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên xử sơ thẩm vụ án “Cố ý gây thương tích” đối với 7 bị cáo trong vụ chém bác sĩ Chiêm Quốc Thái (SN 1972, ngụ quận 1, TP Hồ Chí Minh) trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1) vào ngày 28/3/2018.

“7 bị cáo gồm: Vũ Thụy Hồng Ngọc (SN 1979, quốc tịch Việt Nam và Mỹ, ngụ quận 1, vợ cũ Chiêm Quốc Thái, được xác định chủ mưu); Phan Nguyễn Duy Thanh (SN 1982, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Song Thanh), Phạm Văn Ngôn (SN 1986), Nguyễn Trần Thanh Tuấn (SN 1991), Chống Thín Sáng (SN 1988), Nguyễn Thanh Phong (SN 1979, cả 5 cùng làm việc tại Công ty bảo vệ Song Thanh, quận Tân Phú); Danh Tiến (SN 1992, quê Sóc Trăng).

“Theo cáo trạng của Viện KSND, năm 2008 bà Ngọc và ông Chiêm Quốc Thái (Giám đốc Bệnh viện thẩm mỹ Việt Mỹ, trụ sở trên đường Nguyễn Trãi, quận 1) chung sống như vợ chồng. Đến năm 2011, hai người đăng ký kết hôn, năm 2015 bà Ngọc làm đơn ly hôn, yêu cầu chia tài sản. Trong thời gian sống với ông Thái, bà Ngọc quen bác sĩ Trần Hoa Sen (làm việc tại phòng khám H.L trên đường Trần Hưng Đạo, quận 5) và thường tới nhà riêng của bà Sen ở quận 10 chơi.

“Khoảng đầu tháng 3/2018, bà Sen gọi Ngọc đến nhà chơi, đồng thời gọi Thanh đến để bàn việc mua bán đất. Khi bà Sen xuống bếp gọt trái cây, Ngọc và Thanh ngồi tại phòng khách. Tại đây Thanh hỏi bà Ngọc về chuyện vợ chồng, bà Ngọc kể ra nhiều mâu thuẫn trong cuộc sống. Nghe xong Thanh nói “để em tát mấy cái cho nó bớt mất dạy”. Thời điểm này, tại phòng khách có con của bà Sen đang chơi nên Ngọc bảo Thanh vào phòng ngủ của bà Sen nói chuyện và Ngọc nhờ Thanh đánh dằn mặt ông Thái với giá 1 tỷ đồng, Thanh đồng ý.”

“Sau đó khoảng 1 tuần, bà Ngọc cầm 500 triệu đồng đem tới phòng khám của bà Sen để nhờ đưa cho Thanh và bà Sen gọi Thanh đến nhận tiền. Nhận tiền xong, Thanh đưa cho Sáng cất giữ. Ngày 25/3, Thanh nói Sáng gọi điện thoại cho Phong, Ngôn, Tuấn, Tiến và Tú “chùa” (chưa rõ lai lịch) đến công ty để lên kế hoạch theo dõi, chém ông Thái. Thanh chỉ đạo Sáng chi 12 triệu đồng cho Phong, Ngôn, Tuấn, Tiến và Tú “chùa” mua ĐTDĐ, dao…

“Tối 28/3/2018, khi ông Thái cùng một nữ luật sư đi ra từ một nhà hàng trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1). Lúc này Tiến chở Tuấn, Tú “chùa” chở Ngôn để Ngôn nhảy xuống cầm dao chém vào lưng ông Thái 1 nhát rồi cả bọn lên xe bỏ chạy. Sau khi chém ông Thái, chiều 30/3/2018, Thanh gọi Ngôn, Tuấn, Tiến, Tú đến công ty bảo vệ và trả cho mỗi đối tượng 30 triệu đồng.

“Riêng ông Chiêm Quốc Thái sau vụ bị chém, đi giám định cho kết quả thương tật với tỷ lệ 5%, nên có đơn yêu cầu điều tra, khởi tố những đối tượng chém ông. Qua điều tra, từ ngày 10/5/2018 – 7/6/2018, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh bắt giam các bị can, riêng Danh Tiến bỏ trốn nên bị truy nã ngày 30/8/2018. Còn bà Ngọc bị Công an TP Hồ Chí Minh bắt khẩn cấp vào ngày 28/5/2018, tại Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất khi đang làm thủ tục xuất cảnh. Trong quá trình điều tra, Phan Nguyễn Duy Thanh cùng các đồng phạm nộp lại 400 triệu đồng tiền thu lợi bất chính.

“Đến rạng sáng 23/2/2019, trinh sát Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an phối hợp với Công an huyện Thới Bình (tỉnh Cà Mau) bắt được Danh Tiến khi đang ngủ tại nhà vợ. Tại công an, Tiến thừa nhận cùng với Ngôn, Tuấn và Tú “chùa” thực hiện vụ chém ông Chiêm Quốc Thái.”