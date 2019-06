TC Thấm Đòn Thương Chiến Mỹ

Trung Cộng suy thoái, kinh tế suy đồi, sản xuất sút giảm thấp kỷ lục tệ nhất 17 năm qua.

Thống kê cho thấy nền kinh tế công nghiệp, kỹ nghệ TC tiếp tục tuột dốc xuống vào tháng 5 năm 2019 trong khi cuộc chiến tranh thương mại với Mỹ tiếp tục leo thang ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này. Không còn nghi ngờ gì nữa nền kinh tế TC tuột xuống cho thấy thiệt hại do cuộc chiến thương mại gây ra là rất sâu sắc với chế độ TC đang thống trị 1 tỷ 400 triệu dân này.

Cục Thống kê Quốc gia (NBS) của TC công bố ngày 15/5, tổng doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 4/2019 tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước, so với mức tăng 8,7% trong tháng 3 và là mức tăng thấp nhất kể từ năm 2003.

Cũng theo NBS, tăng trưởng sản lượng công nghiệp của Trung Quốc giảm xuống mức 5,4% trong tháng 4, so với mức tăng 8,5% của tháng 3. Trong khi đó, đầu tư vào tài sản cố định tăng chậm lại mức 6,1% trong bốn tháng đầu năm nay. Sự suy giảm tháng 5 mạnh hơn so với tháng 4, sự sút giảm đang diễn ra trên các ngành công nghiệp và sản xuất chính, nhiều trong số đó phụ thuộc vào xuất cảng.

Fu Linghui, phát ngôn viên của NBS biện minh cho rằng, dữ liệu kinh tế trong một tháng không ổn định là “bình thường”, và kêu gọi mọi người quan sát tình hình kinh tế trong xu hướng dài hơi hơn. Fu tuyên bố rằng nền kinh tế Trung Quốc đang ở một vị trí mạnh mẽ để tăng trưởng mạnh mẽ hơn vào cuối năm nay. Dữ liệu giúp xây dựng một bức tranh đầy đủ hơn về tình trạng hiện tại của nền kinh tế Trung Quốc, và nó không khiến các nhà hoạch định chính sách ở Bắc Kinh có cái nhìn tốt. Nhưng kết quả tổng hợp là một số nhà kinh tế đã hạ dự báo tăng trưởng cho nền kinh tế Trung Quốc.

“Nhu cầu trong nước đóng góp 108% tăng trưởng kinh tế trong năm 2018, trong khi chi tiêu tiêu dùng đóng góp hơn 65% tăng trưởng kinh tế trong quý đầu tiên của năm nay. Cả hai điều này cho thấy nền kinh tế Trung Quốc có thị trường rộng lớn và khả năng phục hồi”, ông Fu nói với các phóng viên.

Nhưng qui luật kinh tế cho biết công nghiệp sản xuất là thước đo sản lượng của các ngành công nghiệp trong nền kinh tế TC, bao gồm sản xuất, khai thác khoáng sản và dịch vụ. Con số tăng trưởng của ngành này đã giảm hơn so với mức 5,4% của tháng trước và đạt dưới mức kỳ vọng của các nhà kinh tế, đã dự đoán mức tăng trưởng đạt 5,5%.Đây là mức tăng trưởng thấp nhất kể từ tháng 2/2002, khi đó là 2,7%.

Nguyên do chánh yếu do Mỹ tăng thuế quan đối với 200 tỷ USD hàng hóa TC từ 10% đến 25% và cho thấy thiệt hại do cuộc chiến thương mại đang diễn ra với TC.

Nên chính phủ TC đã thực hiện việc cắt giảm thuế và các biện pháp khác trong năm nay để thúc đẩy tăng trưởng cũng như hạn chế các tác động bất lợi từ cuộc chiến thương mại với Mỹ, khi số hàng hóa trị giá hàng trăm tỷ USD của Trung Quốc bị Mỹ áp thuế nhập cảng cao hơn. Chính phủ TC đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế trong năm nay xuống 6 - 6,5%. Nền kinh tế này tăng trưởng 6,4% trong quý I/2019, sau khi giảm tốc liên tục trong các quý của năm ngoái.

Cuộc chiến thương mại của Mỹ chống TC chưa có hồi kết và hầu hết các nhà phân tích không hy vọng rằng có thể đạt được thỏa thuận thương mại thực sự tại hội nghị G20 ở Osaka (Nhựt) vào cuối tháng 6. Để đạt được thỏa thuận, Bắc Kinh phải chuẩn bị cho một động cơ tăng trưởng quan trọng hơn nữa. Nhưng đó chỉ là hy vọng của TC trong khi tình hình chiến tranh thương mải phía Mỹ chưa thấy hoà dịu.

Việc áp thuế đối với hầu hết các mặt hàng xuất cảng còn lại của TC hiện đang được Mỹ xem xét, với thông báo công khai bằng văn bản được Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ chỉ cho biết trong tháng này. Nếu quy trình áp thuế này giống như những lần trước đó, mức thuế mới này sẽ lên tới 25%, chủ yếu là đối với hàng tiêu dùng, và sẽ có hiệu lực vào giữa tháng 7.

“Các dữ liệu kinh tế mới nhất của Trung Quốc trong 2 tháng qua đã không đáp ứng được kỳ vọng của TC. Do đó, TC đã quyết định điều chỉnh lại dự báo GDP là 6,2% cho năm 2019 (giảm 0,2%) và 6,0% cho năm 2020 (giảm 0,1%)”, một nhà phân tích của Ngân hàng ANZ viết.

Tuy nhiên, các nhà phân tích đã chỉ ra thực tế rằng, tốc độ tăng trưởng trung bình của doanh số bán lẻ trong tháng 4 và tháng 5 của Trung Quốc thấp hơn nhiều so với tốc độ 8,3% trong quý 1/2019.

Lạm phát tiêu dùng đã tăng lên mức cao nhất trong 15 tháng khi Trung Quốc phải chống lại dịch tả lợn châu Phi khiến một số lượng lớn lợn bị tiêu hủy. Điều này còn đe dọa một trong những mặt hàng chủ lực trong chế độ ăn của Trung Quốc.

Có suy đoán rằng việc nới lỏng tiền tệ hơn nữa, bao gồm cả việc giảm lãi suất có thể sẽ xảy ra sau khi ông Yi Gang, người đứng đầu ngân hàng Trung Quốc cho biết vào cuối tuần trước rằng ngân hàng trung ương đã có chính sách rất lớn để hỗ trợ nền kinh tế.

Trong khi TC thấm đòn thương chiến của Mỹ như trên thì báo South China Morning Post cho biết so với TC nền kinh tế Mỹ tăng trưởng mạnh nhất trong vòng 40 năm qua. Tin 27-04- 2019 tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Mỹ bất ngờ tăng trong quý 1 và vượt xa dự báo của giới phân tích.

Thống kê do Bộ Thương mại Mỹ công bố cho thấy GDP của nền kinh tế lớn nhất thế giới tăng 3,2% trong 3 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm ngoái. Một nhân tố nữa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Mỹ trong quý 1 là đầu tư gia tăng của các chính quyền địa phương vào các dự án hạ tầng như đường xá.

Tổng thống Donald Trump đã thể hiện sự vui mừng trước tốc độ tăng trưởng mà kinh tế Mỹ đạt được trong quý 1. "Mức tăng này vượt xa mọi kỳ vọng hay dự báo", ông Trump viết trên mạng xã hội Twitter.

Sau khi thống kê này được công bố, giới quan sát giảm bớt nỗi lo về việc kinh tế Mỹ có thể rơi vào một đợt suy thoái - nỗi lo bùng lên sau khi đường cong lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ rơi vào tình trạng đảo ngược trong một thời gian ngắn hồi tháng 3./.(VA)