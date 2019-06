Viết về các anh chiến sĩ QL/VNCH

Trong cuộc chiến tranh Quốc cộng, một bên là Thế giới Tự Do, một bên là chủ nghĩa CSø bạo tàn,khát máu luôn đấu tranh bằng bạo lực thà giết lầm hơn tha lầm, Nhất là khi chiến cuộc chấm dứt và kẻ xấu đã chiến thắng thì kẻ thiệt thòi nhất, đau thương nhất, khổ ải nhất, và bị bạc đãi nhất vẫn là cựu chiến sĩ QL/VNCH, đặc biệt là các anh Thương Phế Binh VNCH.

Các chiến sĩ QL/VNCH là những thanh niên thời đại vì vận nước đành phải rời ghế nhà trường với bao mộng đẹp trong tương lai, hăng hái lên đường khoác áo chinh y vì nước an dân bảo toàn lãnh thổ từ gianh giới phân chia sông Bến Hải tới mũi Cà Mâu đem lại một cuộc sống ấm no hạnh phúc cho toàn dân miền Nam VN hầu có thể đưa đất nước ngày càng phát trển hùng mạnh và phú cường ngang hàng với các quốc gia tiên tiến trên Thế giới. Các anh đã chiến đấu không khoan nhượng với chủ thuyết ngoại lai, là chế độ độc tài, độc đảng CS, vô thần, vô nhân tính chỉ đem lại đóùi nghèo, lạc hậu và đau khổ cho con người không hơn không kém mà còn đi ngược lại với trào lưu tiến hóa của nhân loại. Các anh đã bỏ lại một phần thân thể cho Tổ quốc, cho miền Nam tư do yêu dấu, các anh đã chiến đấu kiên cường và oanh liệt trong cuộc chiến và đã đem lại nhiều thắng lợi hơn là thất bại.

Các anh đã hăng say chiến đấu với một trong trách của một người trai thời loạn :”Tổ Quốc danh dự và trách nhiệm”. Các anh đâu có ngờ, một quân lực hùng mạnh, dầy dạn kinh nghiệm bách chiến bách thắng trên mọi chiến trường, đứng hàng thứ ba ở Đông Nam Á,là tiền chống Cộng vững chắc ngăn chặn làn sóng đỏ CS lan tràn đang muốn nhuộm đỏ cả toàn cầu.đã phải uất hận nhục nhã buông súng đầu hàng vô điều kiện vì bị Đồng Minh Hoa Kỳ phản bội, bức tử bó tay không cho chiến đấu vì quyền lợi của họ.Nhưng Quân Lực VNCH vẫn tiếp tục chiến đấu kiên cường và oanh liệt cho tới giờ phút cuối cùng mới chịu giã từ vũ khí để miền Nam VN bất hạnh rơi vào tay CS xâm lược.

Ngoài ra bọn phản chiến Mỹ phối hợp với giới truyền thông dòng chính thiên tả Hoa Kỳ đã õnói sai sự thật về cuộc chiến chính nghĩa bảo vệ Tổ Quốc của nhân dân miền Nam VN, lại còn không ngần ngại nói xấu bôi bác lòng dũng cảm của quân lực VNCH, hơn nữa còn những thành phần thiên Công đã bị VC cho ăn bánh vẽ, những kẻ ăn cơm Quốc Gia thờ Ma CS, những kẻ u mêâ thiên đàng mù CS đã bị CS mua chuộc và lợi dụng đã góp một phần không nhỏ làm sụp đổ nền tự do sơ khởi của chánh phủ hợp hiến và hợp pháp của miền Nam VN. Bởi vì quyền lợi của các Cường quốc nằm trên vận mệnh của các nước nhược tiểu. Do đó khi Hoa Kỳ đạt được thỏa thuận liên minh với Trung quốc để đánh đổ Liên Xô và kiếm chác được một thị trường Thương mại béo bở hơn 1 tỷ người là Trung Quốc thì sá gì họ phải tiêu hao cả nhân lực lẫn tài lực với một quốc gia VN bé nhỏ xa xôiù bất hạnh đáng thương này. Đây chính là một Quốc nạn mà dân tộc VN không may gánh chịu.

Sau 30-4 1975, CS tràn ngập miền Nam VN, tạo nên một cảnh tượng xã hội hỗn loạn xô bồ trong buổi giao thời, vì kẻ xấu đã chiến thắng, CS đã không ngần ngại áp dụng ngay sách lược gây ân oán hận thù với Quân, Dân, Cán Chính VNCH và ngay cả nhân dân miền Nam nữa, điển hình khi CS tiếp thu các bệnh viện như Tổng Y Viện Cộng Hòa, CS đã nhẫn tâm đối xử tàn nhẫn với các anh em Thương phế binh VNCH còn đang nằm điều trị trên các giường bệnh phải rời khỏi Bệnh viện ngay tức khắc khiến các anh Thương phế Binh đã khổ tâm rời bỏ giường bệnh lê lết ra ngoài nằm la liệt trước cửa bệnh viện để chờ đợi thân nhân yêu quý của mình đến đón rước trở về nhà chăm sóc nuôi dưỡng.

øQuý vị thử tưởng tượng xem còn cảnh tượng nào quá tang thương vô tiền khoáng hậu trong lịch sử nhân loại mà anh em Thương Phế Binh đã phải nhẫn nhục kiên trì chịu đựng thống khổ một cảnh ngộ quá nhẫn tâm như vậy?? Các anh sống cũng như bằng chết, là một gánh nặng lớn lao cho gia đình với sách lược bần cùng hóa nhân dân, phân biệt đối xử của CS đối với gia đình có liên hệ với chế độ cũ thì đương nhiên các anh là những người bị thiệt thòi và bị bạc đãi nhất. Trong nội địa, bên Công giáo có Văn Phỏng Ủy Ban Công Lý và Hòa Bình thường xuyên cứu giúp các anh cũng như ở Hải ngoại cũng có nhiều tổ chức, cơ quan từ thiện quyên góp giúp đỡ anh em Thương Phế Binh/VNCH và gia đình đang sống một cuộc sống cơ cực ở VN cũng chỉ an ủi được phần nào cuộc đời bất hạnh của các anh mà thôi.

Đành rằng cuộc chiến nào cũng gây tang thương và mất mát cho dân tộc, nhưng các anh chiến đấu cho lẽ phải, chiến đấu cho tự do để bảo vê đất nước, bảo vệ cho người dân miền Nam tự do được sống trong ấm no hạnh phúc, nhưng vì ý thức hệ bọn CS vô thần đã gây ra chiến tranh xâm lược, huynh đệ tương tàn, làm đội quân xung kích muốn nhuộm đỏ toàn cầu theo tham vọng quan thày của chúng là Trung Quốc và Liên Xô.

Bây giờ người dân miền Nam đã từng sống dưới giữa 2 chế độ: chế độ VNCH và chế độ CS nên có thể so sánh để thấu hiểu đâu là chế độ nhân bản? đâu là chế độ độc tài tàn bạo ?.” Với trên 200.000 hồi chánh viên CS về đầu thú với chánh thể VNCH để có được một cuộc sống ấm no hạnh phúc đoàn tụ với gia đình là một bằng chứng hùng hồn không ai có thể chối cãi được VNCH chính là một chế độ nhân bản. Còn chế độ CS thì sao? Sau khi cưỡng chiếm được miền Nam VN và tiến tới thống nhất đất nước CS đã không khoan nhượng áp dụng ngay sách lược phân biệt đối xử với Quân dân cán chính VNCH của chế độ cũ quá ư tàn bạo không bút nào có thể tả hết được.

Các anh đã chứng tỏ chí khí hào hùng bất khuất của một dân tộc, không chịu khuất phục trước kẻ thù øthà chết chứ không bao giờ lui của QL/VNCH. Các anh đã chiến đấu vì “Tổ Quốc, Danh Dự và Trách nhiệm” Bằng chứng là sau 30-4-1975, trong Quân sửû Thế giới chưa có một dân tộc nào sau khi tàn cuộc chiến vì lý do bất khả kháng lại có nhiều cấp tướng lãnh, Sĩ quan và binh sĩ đã không ham sống sợ chết, vì nước quên mình, can đản tuẫn tiết hy sinh để bảo toàn khí tiết nhiều như QL/VNCH. Thật quá can đảm và kiêu hùng không hổ thẹn với câu danh ngôn:” Anh hùng tử, chí hùng nào tử”

Các anh xứng đáng là con cháu Tiên Rồng, các anh là những anh hùng bất tử, là những tấm gương sáng ngời được lưu truyền muôn đời cho hậu thế noi theo

Các anh mất đi đã để lại biết bao niềm thương, nỗi nhớ và mất mát cho gia đình, bạn bè và chiến hữu. Đất nước đã mất đi những người con yêu quý của Tổ Quốc. Vấn nạn của đất nước đã cướp đi những chiến sĩ kiêu hùng như các anh. Một nén hương lòng kính dâng lên hương hồn các anh nhân ngày Quân Lực 19-6.

Bây giờ lịch sử đã sang trang, thời gian trôi qua đã quá nửa đời người, những bí mật cuộc chiến đã được giải mật và công khai hóa trước công luận. Đâu là chính nghĩa. Đâu là phi nghĩa? Hãy trả lại uy tín và danh dự cho QL/VNCH để họ được mãn nguyện ngậm cười nơi chín suối nếu một khi không may họ đã phải từ gĩa cõi trần gian ô trọc này ra đi quá sớm theo mệnh số khi chưa kip thấy ánh sáng ở cuối đường hầm , Tóm lại bất cứ một chế độ nào dù độc tài phát xít hay CS chăng nữa mà không được lòng dân thì trước sau gì cũng sẽ bị nhân dân đào thải theo thời gian mà thôi. Vi ý dân là ý trời. Chế độ chỉ nhất thời nhưng nhân dân là vạn đại và không ai có thể tồn tại mãi trên thế gian này và mọi người nên nhớ rằng chẳng bao lâu nữa hàng tỷ người trên Thế gian này cũng phải ra đi. Đó là định luật biến thiên của Tạo hóa không một ai có thể tránh khỏi.

Còn gì chính xác và sâu sắc hơn như câu trả lời của Hòa Thượng Thích Quảng Độ với viên Đại sứ Mỹ đầu tiên ở VN Peterson khi đến vấn an Ngài ở Thanh Minh Thiền Viện:”Con người là vô thường, CS trước sau gì cũng phải thay đổi, Tự Do Nhân Quyền sớm muộn gì cũng sẽ đến VN. Đó cũng chính là tâm tư vàø nguyện vọng tha thiết của dân tộc VN mong ước trông chờ bấy lâu nay. Chúng ta hãy chờ xem?

Viết nhân ngày QL/VNCH 19/6

BUIPHU/VBMN