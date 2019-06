Pelosi: Vi Phạm Tình Trạng Di Trú Không Là Lý Do Để Trục Xuất

Chủ Tịch Hạ Viện Hoa Kỳ Dân Biểu Nancy Pelosi, Dân Chủ, California, hôm Thứ Hai nói rằng bà đã nói với Tổng Thống Donald Trump rằng việc vi phạm tình trạng di trú thì không đủ lý do để trục xuất một số người ra khỏi Hoa Kỳ.Tại một sự kiện ở New York, Pelosi mô tả cuộc gọi điện thoại của bà với Trump đã dẫn tới việc bãi bỏ kế hoạch của ông trục xuất hàng loạt di dân.“Vì vậy khi tôi nói chuyện với tổng thống, tôi nói rằng, “Hãy nhìn, tôi là một bà mẹ, tôi có 5 đứa con... các cháu, và các con tôi lo sợ,” bà Pelosi nói như vậy, theo Mediaite cho biết. “Ông đang là làm trẻ em Mỹ lo sợ. Không chỉ những gia đình đó, mà những láng giềng của họ và các cộng đồng của họ. Ông đang làm trẻ em sợ.”Bà nói thêm, “tôi nói việc vi phạm tình trạng không phải là lý do để trục xuất, điều đó không phải vậy. Nếu ông có trường hợp nào đó mà ông muốn nói về ai đó bị cáo buộc.. thì điều đó không có gì để làm với việc vi phạm tình trạng, bởi vì rồi chúng ta đang nói về hơn 10 triệu người có thể là đối tượng cho lối đối xử này, và điều mà chúng ta cần là sự cải tổ di trú toàn diện với con đường dẫn tới nhập tịch làm công dân.”