Tối Cao Pháp Viện Xử Vụ Kiện $12 Tỉ Obamacare

Vào ngày Thứ Hai 24/06, Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ sẽ quyết định xem các công ty bảo hiểm có thể sử dụng $12 tỉ từ ngân sách liên bang từ chương trình Obamacare để chữa bệnh cho những người không có bảo hiểm do có tiền án bịnh hay không.Trong vụ xử của quan tòa cấp dưới, các công ty bảo hiểm đã bị Quốc Hội ngăn chận không cho chính phủ chi trả những khoản chi trả.Các công ty bảo hiểm tham gia vụ kiện này bao gầm Mada Helath Plan Inc, Blue Cross & Blue Shield, Main Community Health Options và Land of Lincoln Mutual Health Insurance Company.Thông qua chương trình Obamacare, hàng triệu người Mỹ có tiền sử bệnh trước đây không thể mua bảo hiểm nay đã có được bảo hiểm y tế.Trong giai đoạn 2014-2016, nhiều công ty bảo hiểm y tế đã bán bảo hiểm cho nhiều bệnh nhân thông qua chương trình Affordable Care Act.