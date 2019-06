Cựu Tướng Flynn Ra Tòa Với Luật Sư Powell Là Nhân Vật Thường Đả Kích Công Tố Viên Mueller

WASHINGTON - Cựu Tướng Michael Flynn, là cố vấn an ninh quốc gia 24 ngày của TT Trump, định ra tòa ngày 24-6 với luật sư mới là bình luận gia bảo thủ Sydney Powell.Bà Powell thường xuất hiện trên đài Fox News bán t-shirt in dòng chữ “Creeps on a Misssion” chế giễu công tố viên đặc biệt Robert Mueller, cựu giám đốc FBI james Comey và 1 số viên chức Bộ tư pháp.Flynn nhận tội với đoàn Mueller và bị truy tố về tội khai man các cuộc trò chuyện với ĐS Nga trong Tháng 12-2016. Flynn đã bị giả định tuyên án vào Tháng 12-2018, nhưng bị đình vì chánh án Emmer Sullivan tố cáo tội “bán nước” với cựu Tướng 3 sao. Chánh án Sullivan cho hoãn để Flynn có thời gian hợp tác để được khoan hồng.Reuters tường thuật : không rõ Flynn thay đổi hay không chiến lược biện hộ. Công tố và luật sư Powell cho hay Flynn vẫn có thể là nhân chứng trong vụ án Rafiekian.Nhà báo ghi nhận: Bijan Rafiekian sẽ ra tòa trong Tháng 7 về tội không khai báo vai trò vận động hành lang đại diện chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ.