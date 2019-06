Tòa Tối Cao Bác Đơn Kiện Chống Thuế Thép của Trump

WASHINGTON - Hôm Thứ Hai 24-6, tòa tối cao bác đơn kiện chống lại thuế nhập cảng thép do chính quyền Trump ban hành – kỹ nghệ thép trong nước lập luận : đó là 1 phần trong luật cưỡng chế thuế nhập cảng thép, là vi hiến.Các vị thẩm phán TCPV từ chối nghe điều trần của American Institute for International Steel (AIIS) chống lại phán quyết Tháng 3 của tòa thương mại quốc tế Hoa Kỳ bác đơn kiện của AIIS (là đại diện của các nhà nhập cảng và xử dụng thép nhập cảng).AIIS khởi kiện từ Tháng 6-2018 với lập luận: 1 phần của văn kiện Trade Exten-sion Act 1962 cho phép TT cưỡng chế thuế với lý do an ninh quốc gia là vi hiến vì giao quyền hạn quá mức cho hành pháp, bỏ qua vai trò của lập pháp.Khi tòa cấp dưới không nhận thụ lý, AIIS chống án lên tòa tối cao thay vì qua tòa phúc thẩm trước.Reuters tường thuật: 2 công ty Kurt Orban Partners và Sim-Tex cũng tham gia vụ kiện.