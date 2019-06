Nguyễn Xuân Phúc Tố Cáo Quân Sự Hóa Biển Đông

Thủ Tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại cuộc họp của khối ASEAN yêu cầu tổ chức này lưu ý vấn đề quân sự hóa và cản trở việc khai thác tài nguyên trên Biển Đông, theo bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) cho biết hôm 24 tháng 6.Bản tin viết rằng, “Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc vừa yêu cầu các nước trong khu vực Đông Nam Á lưu ý về những “diễn biến” quân sự hóa trên Biển Đông và mối đe dọa đối với các ngư dân khi đánh bắt trên vùng biển có tranh chấp này.“Phát biểu tại một phiên họp của Hội nghị Cấp cao ASEAN 34 tại Bangkok, Thái Lan, sáng ngày 23/6, người đứng đầu chính phủ Việt Nam cho rằng ASEAN – tức Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á – “cần nhìn nhận thẳng thắn” cũng như “không bỏ qua những diễn biến trên thực địa như cải tạo đất trái phép, quân sự hóa, cản trở khai thác hợp pháp tài nguyên trên biển.”“Thủ tướng Việt Nam nói rằng “những diễn biến trên thực địa” đó “thậm chí đe dọa đến an toàn tính mạng và tài sản của ngư dân,” theo bản tin đăng tải trên trang web chính thức của Bộ Ngoại giao Việt Nam.“Ông Phúc không chỉ ra cụ thể những “diễn biến trên” do phía nào gây ra nhưng trong thời gian gần đây, cả ngư dân Việt Nam và Philippines đều bị các tàu Trung Quốc đâm chìm và gây nguy hiểm đến tính mạng và thiệt hại về vật chất.“Việt Nam hôm 20/6 cáo buộc tàu Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam và yêu cầu Bắc Kinh xử lý tàu của họ cũng như bồi thường cho các ngư dân Việt bị ảnh hưởng.“Đầu tháng này, truyền thông trong nước cho biết một tàu đánh bắt mực của ngư dân Quảng Nam bị tàu Trung Quốc chặn và cướp đi 2 tấn mục khô ở khu vực đảo Tri Tôn, thuộc quần đảo Hoàng Sa mà Việt Nam có tuyên bố chủ quyền.“Đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 19/6 đã “giao thiệp với đại diện Đại sứ quán Trung Quốc phản đối hành động nêu trên,” theo người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nói hôm 20/6.“Hồi tháng 3, một tàu cá và 5 ngư dân ở tỉnh Quảng Ngãi đã bị tàu Trung Quốc đâm chìm trên vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa.”Trong khi đó, bản tin hôm 24 tháng 6 của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết thêm thông tin như sau.“Lãnh đạo các nước ASEAN hôm 23/6 ra tuyên bố chung kêu gọi các nước kiềm chế trong các hoạt động của mình ở Biển Đông để tránh làm phức tạp thêm tình hình, và theo đuổi giải pháp cho các tranh chấp một cách hòa bình, theo luật quốc tế.“Tuyên bố chung Thượng đỉnh ASEAN như mọi năm không nêu tên cụ thể bất cứ nước nào có liên quan đến tình hình căng thẳng ở Biển Đông.“Theo AP, việc ASEAN không công khai nêu tên nước nào trong vấn đề Biển Đông như Trung Quốc hay Mỹ là một thông lệ, tuy nhiên tại các cuộc họp kín, vấn đề này có thể được đem ra thảo luận.“Trước Thượng đỉnh ASEAN diễn ra ở Bangkok, Thái Lan, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte nói rằng ông sẽ đề cập vấn đề xung đột tranh chấp trên Biển Đông tại Thượng đỉnh. Ông Duterte đưa ra tuyên bố này sau vụ tàu cá Trung Quốc đâm chìm tàu cá của ngư dân Philippines hôm 9/6 ở Bãi Cỏ Rong, thuộc quần đảo Trường Sa đang tranh chấp giữa Trung Quốc với một số nước ASEAN, trong đó có Việt Nam và Philippines.”Trong hình, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc (giữa) cùng lãnh đạo của các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á tại Hội nghị Cấp cao ASEAN tổ chức tại khách sạn Athenee ở Bangkok, Thái Lan, hôm 23/6.