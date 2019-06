Giải Học Bổng “The Kimmy Duong Foundation” Năm Thứ Hai (2019-2020): Khuyến Học & Lý Tưởng Phục Vụ



(Reston, Virginia) – Lễ phát giải Học Bổng “The Long Nguyễn & Kimmy Duong Scholarship Program”, điều hành bởi The Kimmy Duong Foundation (KDF), năm thứ Hai đã được tổ chức trang trọng và đầy ý nghĩa vào Thứ Bẩy, 15 tháng 06 vừa qua tại giảng đường của cơ sở Pragmatics, Inc. của Tiến Sĩ Nguyễn Võ Long tại Reston, Virginia. Sau một tiến trình tuyển chọn bởi một ban giám khảo gồm 9 chuyên gia, nhà giáo dục và thiện nguyện phục vụ cộng đồng, 17 em sinh viên sắp hoặc đang theo học tại các đại học danh tiếng vùng Hoa-Thịnh-Đốn như George Mason University (GMU – Virginia), University of Maryland (UMD) & Montgomery Community College (MC) niên khóa 2019-2020 đã được tuyển chọn dựa trên các tiêu chuẩn 1/Học vấn, 2/Tiềm năng lãnh đạo, 3/Hiểu biết và hãnh diện về lịch sử, văn hóa, cội nguồn Việt Nam, 3/Có thành tích phục vụ cộng đồng, 4/ Có hoài bảo áp dụng kiến thức học hỏi xây dựng tương lai tốt đẹp hơn cho đất nước Hoa-Kỳ &Việt-Nam.



Đặc biệt năm nay, Học Viện Chính Trị Thế Giới (Institute of World Politics) tại Thủ Đô Hoa-Thịnh-Đốn đã bảo trợ một giải học bổng cho chương trình Cao Học (Executive Master of Arts) về ngành Chính Trị Học & Bang Giao Quốc Tế. Có hơn 250 quan khách tham dự Lễ Phát Giải Học Bổng gồm các Khoa Trưởng Học Vụ (Deans), Giới Chức Cao Cấp đại diện cho các đại học có các sinh viên gốc Việt được trao giải; đại diện các tổ chức, hội đoàn, các cơ quan truyền thông, báo chí trong cộng đồng; đài phát thanh VOA; các nhà bảo trợ giải học bổng, phụ huynh và người Việt đồng hương lưu tâm đến nhu cầu giáo dục cho thế hệ trẻ gốc Việt tại Hải Ngọai.





Chương trình học bổng do bà Kimmy Duong sáng lập nhằm mục đích khuyến khích và hổ trợ sinh viên gốc Việt thành đạt trên đường học vấn, góp phần phục vụ cộng đồng, xây dựng một tương lai tươi sáng hơn cho nhân quần, xã hội, đất nước Hoa-Kỳ & quê mẹ Việt-Nam và bảo vê giá trị Tự Do, Dân Chủ & Nhân Quyền. Do vậy, giá trị của giải học bổng không chỉ giới hạn ở sự hổ trợ bằng hiện kim cho mỗi năm học, mà sinh viên được trúng giải sẽ được sự cố vấn và hướng dẫn của của các chuyên gia, các nhà giáo dục, và các tổ chức trong cộng đồng để thực hiện giấc mơ thành đạt bản thân và hoài bảo phục vụ của mình. Mục đích và phương cách tổ chức này cũng thể hiện tinh thần trao truyền, tương thân tương ái, đoàn kết của đồng bào gốc Việt Tị Nạn trên con đường xây dựng tương lai. Chương trình học bổng cũng nhằm mục đích xây dựng môi trường để các em sinh viên được giải, khi thành đạt sẽ là những lớp anh chị đi trước nắm tay dắt dìu đàn em sinh viên gốc Việt theo sau.

Em Trần Quân, sinh viên năm thứ III theo học Đại Học George Mason, được giải học bổng hai năm liên tiếp, đã phát biểu khi nhận giải học bổng “… chúng con sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong học tập và hoạt động cộng đồng để xứng đáng với học bổng này, và để góp phần làm vẻ vang người Việt trên đất nước Hoa-Kỳ”. Hướng đến các viên chức đại học và quan khách ngoại quốc, em phát biểu “Sự bao dung và lòng nhân ái làm cho đất nước Hoa-Kỳ vĩ đại, chúng con rất hãnh diện khi được cùng những bước chân VN đã, đang & sẽ in dấu trên con đường hùng cường của đất Mỹ. Chúng con, những người gốc Việt sẽ cùng sát cánh với công dân Hoa-Kỳ làm cho đất nước này tiếp tục vĩ đại …” Được biết, cùng gia đình đến định cư tại Hoa-Kỳ chỉ mới ba năm, em Trần Quân vưa đi học, đi làm phụ giúp gia đình và tự lập một chương trình video tài liệu trên YouTube để hướng dẫn đồng bào Việt Nam và các bạn sinh viên tái lập đời sống mới, theo đuổi học vấn tại các trường đại học Hoa-Kỳ. Cùng với Trần Quân, sinh viên Kiara Brown, vừa tốt nghiệp Trung Học và sẽ vào đại học George Mason năm đầu tiên niên khóa 2019-20, một thiếu nữ Âu Châu Gốc Việt, giờ là công dân Hoa-Kỳ đã chia xẻ với quan khách và phụ huynh động lực giúp cô đạt được thành tích học tập và thực hiện những công trình phục vụ xã hội là “…niềm tự hào mạnh mẽ về văn hóa, nguồn cội Việt-Nam được giáo dục từ Mẹ & ông bà…”. SV Kiara cùng các bạn tự tổ chức công tác thiện nguyện khi còn đang ở tuổi trung học để giúp đỡ người vô gia cư, và dự định sẽ hình thành một trang mạng xã hội làm trung gian giúp những người hảo tâm có thể cống hiến và những người nghèo có thể đón nhận những vật dụng cần thiết. Ngoài niềm phấn khởi khi đón nhận giải học bổng, SV Kiara Brown cũng cám ơn quí Thầy Cô trong ban gíam khảo khi biết cô đang dấn thân một mình làm những công tác từ thiện đã khuyến khích, hướng dẫn và tình nguyện tham gia làm công tác xã hội cùng với cô.





Mục đích giáo dục của chương trình học bổng để khuyến khích thế hệ trẻ gốc Việt gìn giữ bản sắc, cội nguồn đã thể hiện cụ thể trong phần nghi thức chào cờ và văn nghệ do các thanh niên, sinh viên được trúng giải đảm trách. Quan khách ngoại quốc và giới chức các trường đại học Hoa-Kỳ đã có một ấn tượng sâu đậm về tinh thần quốc gia của tập thể người Mỹ gốc Việt hải ngoại, nét đẹp văn hóa Việt-Nam qua màn vũ y phục truyền thống Ba Miền và tinh thần quật cường dân tộc qua bài đồng ca “Quyết Tiến”, cũng như tinh thần đoàn kết, nghĩa đồng bào qua nhạc phẩm “Nhà Việt Nam”.

Trong bài nói chuyện khai mạc chương trình về sự phát triển cũng như dự phóng tương lai của chương trình học bổng, bà Kimmy Dương cho biết đã trao tặng 12 giải học bổng trong niên khóa đầu tiên 2018-2019 với ngân khoản hoàn toàn do Bà & Phu Quân Nguyễn-Võ-Long tài trợ. Số Sinh Viên được tuyển chọn nhận giải niên học sắp tới 2019-2020 sẽ là17 em đang theo học các đại học trong vùng Hoa-Thịnh-Đốn, với tỉ lệ gia tăng gần 50% so với số SV được tuyển chọn năm ngoái nhờ bởi có thêm sự hổ trợ bởi các cơ sở thương mại Hoa-Kỳ và quí mạnh thường quân, tổ chức trong cộng đồng Việt Nam. Bà Kimmy Duong mong mỏi sang niên khóa kế tiếp 2020-2021, số sinh viên được học bổng sẽ tăng đến 25 đến 27 em và phạm vi các đại học có các em trúng giải sẽ nới rộng ra đến Virginia Tech. Số SV gốc Việt được giải học bổng sẽ được tiếp tục gia tăng mỗi năm và trường Đại Học có đông SV gốc Việt theo học được tham gia giải học bổng sẽ được nới rộng thêm đến các vùng phụ cận Thủ Đô HTĐ.



Dự phóng phát triển của chương trình học bổng có thực hiện được không tùy thuộc vào sự bảo trợ của các mạnh thường quân và các tổ chức, cơ quan bảo trợ trong cộng đồng. Được biết, mỗi vị mạnh thường quân hay tổ chức hội đoàn có thể bảo trợ từng đơn vị giải học bổng Vàng ($2000.00) hay Bạc ($1000.00). Có thêm được bao nhiêu giải bảo trợ, sẽ có thêm bấy nhiều sinh viên được giải. Giải bảo trợ sẽ được trao trực tiếp đến SV được tuyển chọn và sẽ mang tên của vị mạnh thường quân của giải bảo trợ. Cảm nhận được tinh thần của các sinh viên và mục đích cao đẹp của chương trình học bổng, ngay sau Lễ Phát Giải học bổng “The Long Nguyen & Kimmy Dương Foundation”, có một số quan khách đã ân cần ngỏ ý hổ trợ thêm giải học học bổng cho niên khóa 2020-2021 giúp cho viễn ảnh 27 SV trúng giải vào niên học tới (2020-2021) càng trở nên hiện thực. Các nhà mạnh thường quân, các tổ chức, đoàn thể, cơ sở thương mại muốn tìm hiểu và có tấm lòng bảo trợ giải học bổng xin vào trang mạng “TheKimmyDuongFoundation.org” để biết thêm chi tiết.



Sự hổ trợ, đồng hành của đồng bào gốc Việt trong cộng đồng quan tâm đến con đường giáo dục, đào tạo thế hệ trẻ gốc Việt tại Hải Ngoại với chương trình học bổng “The Long Nguyen & Kimmy Duong” đang góp phần xây dựng nền móng vững chắc đào tạo thế hệ trẻ gốc Việt tương lai tại Hải Ngoại. Đây là nhân tố với kiến thức, tài năng tân tiến của một nền giáo dục khai phóng và một tâm hồn nhân bản Việt Nam sẽ góp phần xây dựng một nền thịnh vượng cho đất nước Hoa-Kỳ, một tương lai tươi sáng hơn cho quê Mẹ VN, và một cộng đồng thế giới an bình trong Tự Do, Dân Chủ và tôn trọng Nhân Quyền.



Nguyên Thắng