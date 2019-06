Từ Biểu Tình Hồng Kông Nghĩ đến VN

Cuộc biểu tình cả triệu người dân Hồng Kông [HK], kéo dài hai cuối tuần (cuối tuần đầu Chủ Nhựt 9- 06, 1 triệu người, cuối tuần 16- 06 lên gấp đôi hơn 2 triệu) là cuộc biểu tình lớn thứ hai từ khi Anh trả Hông Kông về cho TC năm 1997, theo nguyên tắc một quốc gia hai chế độ. Từ ấy đến giờ dân HK đã biểu tình nhiều lần chống TC áp đặt HK sáp nhập vào TC trên nhiều phương diện. Điều đặc biệt cuộc biểu tình này huy đông đảo nhứt, thành công nhứt là do kỹ thuật biểu tình kỳ này của dân Hông Kông vô cùng sáng tạo, làm cho nhà cầm quyền thân TC ở HK chới với phải đình hoãn vô thời hạn việc thảo luận biểu quyết dư luật ấy, và cúi đầu xin lỗi dân chúng .Đây là điều mà người dân VN trong gọng kềm CS có thể rút kinh nghiệm biểu tình chống CSVN thù trong gian ác với dân và giặc ngoài là TC xâm lược biển đảo VN, để có hiệu quả hơn mà ít thiệt hại bị CS bắt bớ tù đày hơn.Cuộc biểu tình cả triệu người dân Hồng Kông mà không có một thủ lĩnh thật sự. Chiến thuật này khiến nhà cầm quyền lúng túng trong việc đối phó, không có lãnh tụ để nhà cầm quyền thương lượng hay bắt bớ. Báo chí thân hay của nhà cầm quyền không thể vạch lá tìm sâu, nói xấu phong trào qua lãnh tụ. Chiến thuật sáng kiến này là khắc tinh của CS, CS thường lấy quần chúng bao vây lãnh tụ. Chiến thuật này có thể dùng trong biểu tình ở nước nhà VN nơi mà báo đài hoàn toàn của đảng nhà nước và các trang mạng xã hội cũng có phần bị CS mua chuộc hay ngăn chận.Dân HK liên lạc vận động, chọn nơi, giờ giấc biểu tình từ kín tới mật do đàm thoại mã hoá trong các nhóm hay giữa các nhóm trò chuyện bí mật trên mạng xã hội hoặc các ứng dụng nhắn tin bảo mật. Chính điều này khiến nhà cầm quyền và lực lượng an ninh không thể tìm cách kềm chế những người biểu tình, và làm giảm nhiệt bầu không khí giận dữ của dân biểu tình được.Biểu tình tràn ngập đổ ra các tuyến đường chính, đứng xung quanh các trụ sở hành pháp, cơ quan lập pháp. Trong khi cảnh sát chống bạo động bắn hơi cay và giao thông tại các khu vực chủ chốt tắc nghẽn thì các thành viên nhóm Demosisto tràn ngập tại một nhà ga metro vào giờ cao điểm. Bảy người trong số họ quỳ trên mặt đất kêu gọi các nhân viên văn phòng đi ngang qua tham dự vào một cuộc tập hợp chống lại dự luật dẫn độ được lên kế hoạch vào Chủ nhật tuần này.Dân biểu tình tự trang bị như một chiến sĩ sẵn sàng cá nhân chiến đấu, đủ cấp số khi ra quân. Mỗi một người biểu tình tự trang bị phương tiện, và rành thủ hiệu (dấu hiệu bằng tay) chiến đấu. Hãng tin AFP của Pháp nói dòng người biểu tình mang theo chai nước, gạch đá, các thanh kim loại, đeo khẩu trang kín mặt giấu kín danh tính.Họ đội mũ bảo hiểm, dán các quyển tạp chí dày vào cánh tay như “áo giáp” tự chế để chống đỡ súng cao su và hơi cay từ cảnh sát.Sự hợp tác và phối hợp qua thủ hiệu như một đơn vị chiến đấu. Nhưng không thể buộc tội bao loạn có vũ khí để đưa ra toà án quân sự được vì những vật dụng ấy hoàn toàn dân sự.Dân biểu tình Hông Kông dùng những thủ hiệu phổ thông như vỗ tay vào đầu nếu cần nón bảo hiểm, nắm tay lại đưa lên mắt nếu cần kính bảo vệ, xoay vòng hai cánh tay nếu cần tấm màng bọc để bảo vệ da không tiếp xúc với hơi cay và hạt tiêu.Dân biểu tình không bị mê hoặc bởi chủ nghĩa bất bạo động của những lý thuyết gia sống trong phòng lạnh đại học hay các viện chuyên nói mà không làm. Trả lời AFP, những người biểu tình quả quyết, «Tương lai chúng tôi là quyền lợi của chúng tôi, vì nó mà chúng tôi tranh đấu».«Chúng tôi muốn tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, tự do hội họp, biểu tình. Các quyền này đâu được công nhận tại Trung Quốc».Lớp trẻ là thành phần đông đảo trong cuốc biểu tình, đánh thức lòng mẹ, long bà, lòng chị, lòng em khi cảnh sát bắn đạn cao su, phóng lựu đạn cay vào dân biểu tình.Hơn 44.000 người mẹ Hong Kong đã ký một thư ngỏ gay gắt gửi đến Trưởng Đặc khu là bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga sau khi bà Lâm phát biểu trên truyền hình rằng lắng nghe người biểu tình chẳng khác nào một người mẹ ‘nuông chiều’ đứa con hư đốn. Lá thư ngỏ viết cho Bà “Chúng tôi là những người mẹ ở Hong Kong, và chúng tôi chắc chắn không sử dụng hơi cay, đạn cao su gây sát thương đối với con cái chúng tôi và chúng tôi không thể nào đứng trơ ra nếu chúng tôi nhìn thấy các cô cậu thanh niên mặt đầy máu sau khi bị đánh bằng dùi cui cảnh sát. Hàng trăm bà mẹ giận dữ đã tập hợp ở một công viên hôm 14/6 trong ‘cuộc tập hợp của các bà mẹ’ chống lại dự luật dẫn độ và bạo lực của cảnh sát. Quí bà, quí cô này giương cao biểu ngữ ghi: “Đừng bắn vào con chúng tôi.” “Chúng tôi tập hợp ở đây để gửi một tín hiệu đến với những bạn trẻ rằng họ không đơn độc. Chúng tôi sẽ đứng phía sau họ.”Quí bà kêu gọi “Hãy xem cảnh sát đánh đập phụ nữ như thế nào. Hãy xuống đường vào Chủ nhật! Hãy xuống đường vào Thứ Hai! Hãy xuống đường vào Thứ Ba! Hãy xuống đường mỗi ngày!”Sau cùng, thử hỏi người dân VN nay đã lên gần 100 triệu, có thể làm như HK dân số chỉ 7 triệu hay không. Dân VN trong ngoài nước có thể làm những điều mà dân HK làm như đã thấy hay không. Đó là biến phong trao biểu tình lật đổ nhà cầm quyền CS theo kiểu vô chiêu thành độc chiêu. Tức là, biến cuộc biểu tình như một đám mây, thấy đó nhưng không nắm bắt được, hay như một dòng nước thấy chảy nhưng chặt không đứt, bứt không rời, nhưng có thế nhận chìm, lật con tàu CS đang cầm lái.Dân Hông Kông làm được thì dân VN cũng có thể làm được. Đã đến lúc người dân Việt trong ngoài nước tuỳ tài tuỳ sức nổ lực hy sinh, sáng kiến, sáng tạo một hình thức đấu tranh thích hợp mới nào đó để cứu nguy dân tộc, lật đổ thù trong là CSVN và giặc ngoài là TC ra khỏi quê hương xứ sở của chúng ta./.(VA)