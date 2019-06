Trái Cây, Sữa Úc Được Ưa Chuộng Tại Việt Nam

Trái cây Úc, như: lê, đào, quýt, nho, mận… vào Việt Nam thông qua nhiều con đường nhập khẩu

Ngày càng được ưa chuộng, trái cây, sữa của Australia đã tăng đột biến về kim ngạch nhập khẩu trong 4 tháng đầu năm 2019, theo báo điện tử Alo Úc.Theo thống kê của Tổng cục Hải quan VN ghi nhận trong 4 tháng đầu năm, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Australia đạt hơn 2.4 tỷ USD, tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Phân tích thì thấy xuất khẩu của Việt Nam (không kể dầu thô) đạt hơn 1,1 tỷ USD, giảm 7%, nhưng ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu từ Australia đạt gần 1.3 tỷ USD, tăng 37% so với cùng kỳ năm ngoái.Theo báo Alo Úc, ngoài các loại khoáng sản, thì rau quả, sữa và các sản phẩm từ sữa nhập khẩu từ Australia đã tăng đột biến. Cụ thể, mặt hàng rau quả 4 tháng đạt trên 33 triệu USD, tăng 64% so với 2018. Còn sữa và các sản phẩm từ sữa đạt 21.8 triệu USD, tăng 152% so với cùng kỳ năm 2018 (trong nguyên năm 2014, nhập khẩu sữa và các sản phẩm sữa từ Úc vào VN cũng đã tăng 112.9% so với năm 2013 khi đạt 40.39 triệu USD).Bấy lâu nay, các loại lê, đào, quýt, nho, mận,... Australia vào Việt Nam thông qua nhiều con đường nhập khẩu. Trong đó, một số loại được xách tay qua đường hàng không thường có giá cao ngất ngưởng nhưng vẫn được người tiêu dùng ưa chuộng, điển hình là quả anh đào (cherry). Với các loại sữa, trước đây trên thị trường chỉ có khoảng 2-3 loại nhưng hiện nay đã nhập tới trên 10 loại, báo Alo Úc ghi nhận.