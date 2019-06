Miền Trung Nắng Nóng, Nước Sinh Hoạt Thiếu Trầm Trọng

Nắng, nóng kéo dài, nhiều sông, rạch, suối ở miền quê ngoài Trung đều cạn nước đến trơ đáy.

Nước sinh hoạt thiếu, sông nhiễm mặn, ruộng đồng khô cháy, cây trồng tàn héo … Miền Trung đang trải qua những ngày nắng nóng khốc liệt, theo báo Phụ Nữ online.Cái khổ nhất là người dân ở nhiều tỉnh Trung Bộ đều đang bị thiếu nước sinh hoạt trầm trọng.Theo báo Phụ Nữ, như ở huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, do đặc điểm địa chất, bình thường các xã ven biển vùng này vốn đã thiếu nước, và năm nay, từ tháng Ba, bà con đã đã bắt đầu đôn đáo kiếm nước sinh hoạt bởi nắng nóng đến sớm quá. Tất cả giếng nước trong các thôn xã đều trơ đáy. Để không phải chết khát, cách duy nhất là bỏ tiền ra mua nước với giá cao, trung bình mỗi nhà chi thêm 400,000 – 500,000 đồng/ngày để mua nước, khi giá một mét khối nước vọt lên 40,000 đồng.Giá nước sinh hoạt cao lại không phải do người bán “đục nước béo cò”. Ông Trần Đình Nam - ở thôn Phú Tân 1, xã An Cư (huyện Tuy An), người cung cấp nước sinh hoạt ở đây - cho hay: “Nước sạch ở xa, giá xăng dầu cứ vọt liên tục, nên chở một mét khối nước về bán cho bà con, chi phí phải lớn thôi”.Một tháng qua, cả xã An Cư có 10 xe công nông chở nước bán – điều hiếm thấy vào mấy năm trước. “Cứ tình hình này kéo dài, tôi lo khả năng hơn 10,000 hộ dân của xã sẽ thiếu nước sinh hoạt” - ông Tiếu Văn Cừ, Chủ tịch UBND xã nói.Báo Phụ Nữ cho biết nắng, nóng đã khiến sông suối cùng hệ thống nước ngầm ở huyện Đồng Xuân (Phú Yên) cũng khô cạn, đẩy 1,600 hộ ở 19 thôn thuộc 5 xã gồm Đa Lộc, Xuân Quang 1, Xuân Quang 2, Xuân Quang 3 và Xuân Lãnh sắp lâm vào cảnh “muốn pha trà, đừng rửa mặt; muốn rửa mặt, chớ pha trà”.Nạn thiếu nước sinh hoạt cũng gây nhiều khó khăn cho cho những vùng du lịch nổi tiếng của miền Trung, điển hình là vùng Hội An (tỉnh Quảng Nam). Trời nóng bức khiến thiên hạ đổ về biển Cù Lao Chàm (TP.Hội An) để tránh nóng, xả hơi. Mỗi ngày có hàng ngàn du khách tìm đến khu du lịch này mà có mấy ai biết những người làm du lịch ở đây phải đang chắt chiu từng giọt nước sinh hoạt, phải xoay xở đủ cách để đáp ứng nhu cầu nước sạch của khách.Báo Phụ Nữ dẫn lời bà Hồ Thị Thanh Tâm - chủ nhà hàng Nhân Tâm tại Bãi Ông (Cù Lao Chàm) - cho hay, dù chiều tối mấy ngày qua đã xuất hiện mưa, có nước suối đổ về giúp cho nước sinh hoạt đỡ căng thẳng, nhưng du khách tắm rửa đều phải dùng nước giếng bơm. “Nước ngầm vẫn có nơi bị phèn, hôi. Tôi chỉ còn cách hòa nước suối và nước ngầm để khử mùi. Khổ quá, nhưng biết làm chi bây chừ”.