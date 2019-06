Lá Phiếu Dân Chủ quyết định: Ứng cử viên phe đối lập thắng cuộc bầu cử thị trưởng ở Istanbul / Thổ Nhĩ Kỳ. Hệ thống Erdogan đang lung lay.

* Lê Ngọc Châu

Ekrem Imamoglu đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử thị trưởng (Ảnh: internet)



ISTANBUL (APPA-AFX) - Ứng cử viên phe đối lập, Ekrem Imamoglu đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử thị trưởng ở Istanbul sau khi đếm được gần như tất cả các phiếu bầu. Imamoglu nhận được 53,75 phần trăm phiếu bầu vào ngày Chủ nhật, theo hãng thông tấn nhà nước Anadolu, trong khi đối thủ của ông, cựu Thủ tướng Binali Yildirim, đạt 45,43%.

Mười triệu công dân đủ điều kiện bầu cử và bỏ phiếu trong 31.000 thùng phiếu. Hàng ngàn người Istanbul đã gián đoạn ngày nghỉ của họ để đi bầu.



Yildirim thừa nhận thất bại của mình. Trong một bài phát biểu gần như đồng thời điểm với kết quả đầu tiên, ông nói: "Tôi chúc mừng anh ấy và chúc anh ấy thành công". Còn đang chờ một tuyên bố của Ủy ban bầu cử cấp cao.

Imamoglu đã thắng suýt soát trong cuộc bầu cử thị trưởng đầu tiên vào ngày 31.03.2019. Tuy nhiên, ủy ban bầu cử (YSK) đã hủy bỏ kết quả này vào đầu tháng 5 vì cáo buộc cái gọi là (angeblich = allegedly) bất thường và do đó, chấp nhận đơn của AKP đã nộp thuộc phe của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan không chấp nhận kết quả bầu cử. Trong số những điều khác, quyết định biện minh cho quyết định hủy bỏ kết quả bằng cách nói rằng trong một số trường hợp, chủ tịch của các hội đồng bầu cử đã không phải là một quan chức, không giống như theo luật pháp ấn định. Việc hủy bỏ trên đã bị quốc tế chỉ trích.

Thay lời kết:

Ai cũng biết Thổ Nhĩ Kỳ hiện bị cai trị hà khắc dưới triều đại Erdogan. Hầu hết các nhà đối lập đều bị tìm cách cô lập. Chính Erdogan đã tuyên bố, "ai" nắm giữ chức Đô trưởng Istanbul là có thể giành được chiến thắng trên chính trường Thổ. (ghi chú thêm Erdogan xuất thân từ Istanbul với chức Thị trưởng cách đây 25 năm, từ 1994-1998).

Erdogan suy nghĩ như thế nên khi con ngựa chiến của ông ta là cựu Thủ tướng Binali Yildirim bị thua trong cuộc bầu cử cuối tháng Ba 2019 - theo giới quan sát của các chuyên gia và những ai thường theo dõi chính trị thế giới nói chung - đều nhìn thấy rằng Erdogan cay cú sau thất bại bất ngờ và dĩ nhiên "áp lực" để bầu cử lại mong lật ngược thế cờ.

Cá nhân người viết có lần nghĩ thầm, Erdogan và bộ hạ có muốn là một chuyện nhưng NẾU lòng dân hay cử tri Thổ đã quyết tâm giữ vững lập trường thì với lá phiếu kín họ vẫn bầu cho ứng cử viên đối lập. Bên cạnh đó, biết đâu sẽ có những "cảm tình viên với AKP vì lý do nào đó" nhìn ra được "mánh khóe chính trị" của Erdogan & Co đâm ra bất bình sẽ bỏ phiếu cho ƯCV đối lập và kết quả sẽ cách biệt xa hơn so với tháng Ba năm 2019.

Dự đoán chẳng sai. Rõ ràng "muốn là một chuyện mà đạt được kết quả như ý hay không lại là chuyện khác !". Có thể nói, thất bại lần thứ hai này ở Istanbul đối với AKP của Tổng thống Thổ Erdogan trước ƯCV đối lập Ekrem Imamoglu so với lần trước mới là thất bại chua cay hơn dành cho AKP và Erdogan.

Thế mới biết thế nào là giá trị "LÁ PHIẾU DÂN CHỦ" của cử tri và sự quyết tâm bầu cho ứng cử viên nào đó của họ chẳng có áp lực hay thế lực đen nào ảnh hưởng được .!

Tóm lại, phe đối lập ở Istanbul đã giành chiến thắng. Hệ thống Erdogan đang lung lay.

Ekrem Imamoglu viết lịch sử: "Ông đã đánh bại rõ ràng ứng cử viên của đảng cầm quyền AKP trong cuộc bầu cử mới ở Istanbul." Tổng thống Erdogan có khả năng chịu áp lực hơn bao giờ hết trong sự nghiệp của ông ta.

* © Lê Ngọc Châu – (Nam Đức, 20h45 tối 23.06.2019)

Theo dpa AFX 23.06.2019, 74 phút trước % Focus 30 phút trước & internet