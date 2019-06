Buffet, Bezos, Zuckerberg Trong Danh Sách Top 30 CEO của Barron

Đây không phải là một thi đua đại chúng; bạn có thể là một nhà lãnh đạo điều hành công ty xuất chúng, nhưng vẫn phải đối mặt với sự chỉ trích rộng rãi.Việc CEO Mark Zuckerberg của Facebook Inc và Larry Page của Alphabet Inc nằm trong danh sách top 30 CEO hàng đầu của Barron là một ví dụ.Những nhà lãnh đạo hàng đầu này thành công vì làm tăng trưởng doanh thu công ty, tăng mức thu nhập của cổ đông... 1/3 trong số này là những cái tên mới vào danh sách. Còn lại là những cái tên quen thuộc, lập lại mỗi năm, như Jeff Bezos, Warren Buffet, Jamie Dimon, Larry Fink, Bog Iger, Satya Nadella.Một vài cái tên phụ nữ mới gia nhập, có thể kể Mary Dillon của Ultra Beauty, được ca ngợi nhờ đem đến thành công rực rỡ cho chuỗi mặt hàng mỹ phẩm kể từ 2013; và Marillyn Hewson của Lockheed Martin Corp, với sự định hướng kinh doanh rất khôn khéo…Những gương mặt còn mới tinh có thể kể Brian Moynihan của Bank of America Corp, đã có công biến một công ty đang thua lỗ thành một nhà băng có lợi tức cao thứ nhì chỉ sau JPMorgan Chase. Còn phải kể Craig Jelinek của Costco Wholesale Corp, chuyên gia trong lĩnh vực hàng bán lẻ và có công nâng lương tối thiểu cho nhân viên.