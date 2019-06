5 Quận Hạt Nhà Cửa Đắt Đỏ Nhất Hoa Kỳ

Khả năng mua nhà ở nước Mỹ đang trở nên khó khăn hơn- đó là lời kết luận mới đây trên tạp chí Forbes của Robert Dietz- kinh tế gia trưởng của Hiệp Hội Xây Dựng Nhà Quốc Gia.Theo báo cáo này, vào năm 2012, 78% số nhà cũ và mới bán ra được cho là vừa phải đối những gia đình Mỹ đại diện. Nhưng con số này đã giảm xuống còn 56% vào năm 2018.Thu nhập bình quân của gia đình Mỹ có khuynh hướng chung là không đủ để mua nhà. Mức độ này cũng khác nhau tùy theo khu vực trên toàn quốc. 24/7 Wall St. mới đây đã xem xét số liệu từ Báo Cáo Khả Năng Mua Nhà Tại Hoa Kỳ 2019, để xếp hạng những quận hạt theo giá nhà trung vị so sánh với mức lương bình quân của các gia đình. Những nhà phân tích cũng tính toàn, đưa ra mức lương được cho là có thể mua được nhà.Theo phân tích này, những quận hạt có giá nhà cao so với lương nhất đa phần là ở California và New York. Trong khi giá nhà được xem là dễ mua đa số thuộc các tiểu bang miền Nam và Trung Tây.Sau đây là danh sách năm quận hạt có giá nhà cao so với mức lương nhất:5- Marin County, California:Mức lương năm so với giá bán nhà trung vị: 7.3%Thu nhập cần thiết để mua nhà: $270,000Mức lương năm trung bình: $73,554Giá nhà trung vị quí 4: $1,010,0004- Maui County, Hawaii:Mức lương năm so với giá bán nhà trung vị: 7.2%Thu nhập cần thiết để mua nhà: $162,717Mức lương năm trung bình: $45,266Giá nhà trung vị quí 4: $627,9693- New York County, New York:Mức lương năm so với giá bán nhà trung vị: 6.7%Thu nhập cần thiết để mua nhà: $511,003Mức lương năm trung bình: $124,462Giá nhà trung vị quí 4: $1,010,0002- Santa Cruz County, California:Mức lương năm so với giá bán nhà trung vị: 6.6%Thu nhập cần thiết để mua nhà: $208,178Mức lương năm trung bình: $51,077Giá nhà trung vị quí 4: $770,0001- Kings County, New York:Mức lương năm so với giá bán nhà trung vị: 6.3%Thu nhập cần thiết để mua nhà: $197,830Mức lương năm trung bình: $47,788Giá nhà trung vị quí 4: $760,000.