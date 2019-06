Thêm Một Nhãn Hiệu Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao Là Hàng TC

Báo Tuổi Trẻ ngày 21 tháng 6 năm 2019 đưa tin, phóng viên tờ báo này đã làm phóng sự điều tra, để chứng minh rằng nhiều sản phẩm điện tử của công ty Asanzo có xuất xứ từ Trung Cộng, chứ không phải là “hàng Việt Nam chất lượng cao” như quảng cáo.Asanzo là một thương hiệu hàng điện tử, điện gia dụng đang nổi đình đám trên thị trường Việt Nam. Công ty quảng cáo có chứng nhận “Hàng Việt Nam chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn”, đi kèm dòng chữ “đỉnh cao công nghệ Nhật Bản”. Thế nhưng, báo Tuổi Trẻ đã phanh phui ra nguồn gốc của chúng là hàng Trung Cộng.Theo báo Tuổi Trẻ, từ nhiều năm qua, người tiêu dùng Việt Nam tin rằng Asanzo là sản phẩm trí tuệ của người Việt Nam. Tuy nhiên, tất cả các mặt hàng gia dụng Asanzo đều được nhập từ Trung Cộng. Báo Tuổi Trẻ đã làm việc với hải quan tại Sài Gòn. Vào ngày 7 tháng 9 năm 2018, cơ quan này phát hiện công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Sa Huỳnh đã nhập hàng ngàn sản phẩm lò nướng có xuất xứ Trung Cộng, nhãn hiệu Asanzo. Trên bao bì đều đã được in sẵn các dòng chữ bằng tiếng Việt như “Asanzo- đỉnh cao công nghệ Nhật Bản”, kèm số đường dây nóng 18001035.Được biết, ngoài công ty Sa Huỳnh, còn có ba công ty thuộc tập đoàn điện tử Asanzo Việt Nam cũng trực tiếp nhập hàng in sẵn của Trung Cộng.Hiện tượng “hồn Trung Hoa, da nướcViệt” hoàn toàn không có gì mới. Một thương hiệu từng là niềm hãnh diện của Việt Nam là Khải Silk cũng đã từng bị phanh phui là nhập hàng của Trung Cộng.Mới đây, hàng loạt cơ quan truyền thông nước ngoài như Reuters, Bloomberg, USA Today… đã phanh phui ra nhiều mặt hàng Trung Cộng đã tuồng sang Việt Nam, đổi nhãn thành Made in Vietnam để xuất sang Mỹ, nhắm tránh thuế đánh vào hàng hóa Trung Cộng. Những mặt hàng này rất đa dạng, thuộc các chủng loại hàng dệt may, điện tử, hàng kim loại, nông sản, đồ gỗ… Phía chính quyền CSVN cũng đang lo ngại nếu không dẹp được vấn nạn này, hàng hóa Việt Nam có thể trở thành mục tiêu trừng phạt của chính phủ Hoa Kỳ. Lúc đó, lợi thế được hưởng nhờ chiến tranh thương mại Mỹ-Trung sẽ không còn nữa.