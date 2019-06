Apple Thu Hồi 15-inch MacBook Pros

(Xem: 374)

Dân Biểu Liên Bang Hoa Kỳ Ben Ray Lujan (Dân Chủ, New Mexico) phát biểu tại cuộc họp báo về Dự Luật No Shame at School Act hôm 19 tháng 6 năm 2019 tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn. Dự luật, được bảo trợ bởi Dân Biểu Ilhan Omar (Dân Chủ, New Mexico), sẽ đảm bảo rằng không một em học sinh nào xấu hổ hay đi học mà không ăn trưa ở trường vì không có tiền.(Photo AFP/Getty Images)