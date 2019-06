Biển Đông: Mỹ Tăng Phái Tuần Duyên

Phó Đô Đốc Linda Fagan Tư lệnh lực lượng tuần duyên Hoa Kỳ khu vực Thái Bình Dương ngày 11/06/2019 khẳng định: Một sự hiện diện được tăng cường của tuần duyên Mỹ tại Biển Đông sẽ giúp các quốc gia đối tác của Mỹ dọc theo vùng biển tranh chấp này củng cố chủ quyền của mình. Bà Fagan nói trong cuộc họp báo hôm 11/6: “Tuần duyên Mỹ ủng hộ mối quan hệ đối tác toàn diện với Cảnh sát Biển Việt Nam, cùng làm việc để củng cố năng lực thực thi pháp luật và hàng hải của Việt Nam.” Bà cũng cho biết Cảnh sát Biển Việt Nam “đã nhận một trong các tàu tuần duyên trọng tải cao của Mỹ” năm 2017, theo Chương trình bán trang thiết bị quốc phòng dư thừa (EDA).Phó Đô Đốc cũng chánh thức xác nhận sự kiện hai tàu tuần duyên Mỹ USCG Bertholf và Stratton đã được khai triển hoạt động tại khu vực Biển Đông trong thời gian gần đây, nhằm «thực thi pháp luật và nâng cao năng lực quản lý ngư nghiệp».Đây là lần đầu lực lượng Tuần duyên Mỹ bắt đầu có mặt ở Biển Đông. Có mặt để tuần tra săn nhặt hơn, sâu sát hơn các đảo và bãi đã và vùng Biển Đông TC đã đơn phương tuyên bố chủ quyền và quân sự hóa. Tuần duyên Mỹ đã nhập cuộc tại Biển Đông trong bối cảnh nhiều quốc gia đã báo động về tình trạng đánh bắt cá và nạo vét quá mức tại vùng biển này, mà thủ phạm đặc biệt là Trung Quốc.Theo Bloomberg, Hoa Kỳ mới đây đã dùng đến lực lượng tuần duyên để cho thấy rõ sự hiện diện của mình tại Biển Đông. Trong tháng 5/2019, chiếc USCG Bertholf của tuần duyên Mỹ cùng với hai tàu cảnh sát biển của Philipines đã cùng tập luyện tìm kiếm và cứu nạn tại một vùng biển gần bãi cạn Scarborough, một thực thể do Philippines kiểm soát cho đến năm 2012 trước khi bị Trung Quốc phong tỏa. Cả Trung Quốc, Philippines lẫn Đài Loan đều tuyên bố chủ quyền trên bãi cạn này.Theo Bà Fagan nói rõ, đây là lần đầu tiên từ 7 năm nay tuần duyên Mỹ mới đến Biển Đông. Tư lệnh Mỹ cho rằng hành động này hoàn toàn phù hợp với luật pháp quốc tế và nhất quán với những hoạt động của lực lượng tuần duyên Mỹ từ trước đến nay.Tuyên bố của Phó Đô Đốc Linda Fagan được đưa ra vào lúc Trung Quốc tiếp tục tăng cường các hoạt động nhằm khống chế vùng Biển Đông.Hôm 10/06/2019, tuần duyên Philippines đã phát hiện một chiến hạm Trung Quốc đi cùng với 2 tàu hải cảnh và 2 tàu dân quân biển Trung Quốc tại khu vực bãi cạn Scarborough.Từ khi giành lấy quyền kiểm soát bãi Scarborough từ tay Philippines hồi năm 2012, Trung Quốc thường xuyên cho tàu hiện diện ở khu vực mà họ cho là thuộc chủ quyền của họ, xua đuổi ngư dân Philippines đến đánh bắt tại ngư trường truyền thống của mình.Trong thời gian gần đây, Mỹ đã hai lần thách thức các đòi hỏi chủ quyền quá đáng của Trung Quốc tại vùng Scarborough, mà gần đây nhất là chiến dịch bảo vệ quyền tự do hàng hải do khu trục hạm trang bị hỏa tiễn dẫn đường USS Preble tiến hành hôm 20/05 vừa qua bên trong phạm vi 12 hải lý của bãi cạn Scarborough.Tuần duyên Mỹ theo dõi hoạt động của dân quân biển Trung Quốc ở Biển Đông. Chỉ huy khu vực Thái Bình Dương của Lực lượng tuần duyên Mỹ Phó Đô Đốc Linda Fagan cho hay lực lượng này đang theo dõi hoạt động của lực lượng dân quân biển Trung Quốc ở Biển Đông.“Chúng tôi đang theo dõi lực lượng dân quân biển đó và vài hoạt động”, bà Fagan cho giới phóng viên hay trong hội nghị trực tuyến hôm 11.6, theo trang tin The Rappler. Bà Fagan còn nhấn mạnh sự hiện diện của tàu tuần duyên Mỹ ở Biển Đông và một số nơi khác sẽ hỗ trợ thực thi chủ quyền của các nước đối tác ở những vùng biển tranh chấp.Hai tàu tuần duyên Mỹ USCGC Bertholf và USCGC Stratton đang được triển khai hoạt động cùng với Hạm đội 7 của hải quân nước này, đóng tại thành phố Yokosuka, Nhật Bản. Hai tàu này sẽ “hỗ trợ thực thi pháp luật và xây dựng khả năng trong lĩnh vực thủy sản”, theo Bà Fagan. Hồi tháng trước, tàu USCGC Bertholf đã có cuộc diễn tập chung với tàu Philippines ở gần bãi cạn tranh chấp Scarborough ở Biển Đông.Việc điều hai tàu USCGC Bertholf và USCGC Stratton diễn ra trong bối cảnh nhiều nước ở châu Á than phiền về tình trạng Trung Quốc ngày càng gia tăng củng cố tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông và biển Hoa Đông. Ngoài việc gia tăng sự hiện diện của hải quân, Trung Quốc còn tập trung hóa kiểm soát quân sự lên lực lượng hải cảnh có khoảng 200 tàu, trang bị tàu lớn cho lực lượng này và điều tàu dân sự hỗ trợ, theo Bloomberg.Ngoài lực lương tuần duyên Mỹ bám sát theo dõi lực lượng dân quân biển của TC. Trước đó không bao lâu, Tư Lịnh Hải quân Mỹ công bố coi dân quân biển của TC như hải quân, tức đối phó mọi xung đột với dân quân biển TC như hải quân của TC, theo luật chiến tranh.Chiến lược quân sự hoá ngư dân không còn lạ gì nữa, TC đã làm từ lâu, không dấu diếm gì cả. Dân quân trên biển của TC là một trong ba thứ quân của TC trên Biển Đông, gồm Hải Quân và Hải Cảnh và Dân quân. Dân quân do Đảng Nhà Nước TC tuyển dụng quân số, huấn luyện, đào tạo và cung cấp trang bị để trở thành một lực lượng bảo vệ biển thứ ba của Bắc Kinh, phối hợp với hai lực lượng chính qui là Hải Quân và Hải Cảnh. TC thành lập quân chủng này từ những năm 1970, lực lượng này không ngừng được phát huy quân số, tàu bè, mở rộng vùng hoạt động. Năm 1978 Dân Quân Biển Trung Quốc quân số đã lên 750.000 người và 140.000 tàu. Năm 2012 Tổ Chức Lương Nông Liên Hiệp Quốc FAO cho biết Trung Quốc có khoảng 439.000 tàu đánh cá chạy bằng động cơ. Năm 2013 Trung Quốc có khoảng 21 triệu ngư dân, nhiều hơn bất kỳ nước nào khác. TC đã tổ chức «những cuộc tập huấn thực tế trên biển cho các dân quân địa phương để tăng cường khả năng chiến đấu của họ,» cho phép «dân quân biển đóng một vai trò lớn hơn trong cuộc tập trận do Hải Quân tổ chức»./.(VA)