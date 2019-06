Indonesia: Cháy Xưởng Diêm Quẹt, Ít Nhất 30 Người Chết

JAKARTA - Một viên chức thiên tai Indonesia thông báo vào ngày Thứ Sáu 21/06: ít nhất 30 người chết, trong đó có cả trẻ em trong một vụ cháy xưởng làm diêm quẹt là 1 xí nghiệp gia đình, tại Binjai, trong tỉnh North Sumatra.Cơ quan điều tra cho biết: có 5, 6 trẻ em trong số tử vong kể trên. Tất cả những người làm việc tại xưởng này đều là phụ nư, và họ thường mang theo con tới nơi làm việc.Nguyên nhân cháy không rõ, cũng không biết bao nhiều người đang làm việc tại xưởng diêm quẹt.Được biết tại Indonesia, hàng triệu công nhân phải làm việc trong những điều kiện lao động hết sức kém an toàn. Nguyên nhân là do các luật lệ về an toàn lao động trong công nghiệp hết sức lỏng lẻo.Vào tháng 2 năm nay, hơn 1 tá người đã chết trong một vụ sập hầm mỏ vàng không có giấy phép ở North Sulawesi. Vào tháng 10/2017, ít nhất 47 người đã chết trong một vụ nổ xưởng làm pháo bông ở Jarkata.