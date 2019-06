Ứng Viên TT Warren: Nên Cấm Nhà Tù Tư Doanh

WASHINGTON - Nghị sĩ Elizabeth Warren, ứng viên TT của đảng DC, hô hào cấm nhà tù tư doanh hoạt động ở cấp liên bang và tiểu bang - lý do: tư lợi được coi trọng hơn an toàn.Vị dân cử của tiểu bang Massachusetts nói: sẽ cấm các nhà thầu cải huấn thu tiền dịch vụ về điện thoại, chuyển tiền ngân hàng...Nghị sĩ Warren cũng là nhân vật chủ trương giảm nợ đi học cho sinh viên, áp dụng thuế suất cao hơn với người giàu ...Nhân số tù tại các nhà giam tư doanh của Hoa Kỳ là lớn nhất thế giới với 9% tổng số tù toàn quốc và chiếm 19% nhân số tù liên bang, theo hồ sơ của thống kê tư pháp.Tài liệu liên bang cho thấy 75% nhân số di dân bị bắt bị đưa vào trại giam tư.Nghị sĩ Warren nhấn mạnh “Giam hàng triệu người vì tư lợi không bảo vệ an toàn cho chúng ta”.