Trump Bỏ Lệnh Đánh Iran Vào Giờ Chót; Putin: Chiến Tranh Giữa Mỹ-Iran Là Tai Họa

WASHINGTON - TT Trump đã định tấn công trả đũa Iran, nhắm 4, 5 mục tiêu, nhưng đổi ý.Viên chức cao cấp tiết lộ hoạt động này đã được chuẩn bị, theo tường thuật của báo New York Times.Bạch Ốc không bình luận.NYT cho hay: tính vào lúc 7 giờ tối Thứ Năm 20/06, các giới chức quân sự và ngoại giao vẫn còn trông đợi trận tấn công trả đũa nhắm 4, 5 mục tiêu là radar và phi đạn của Iran. NYT dẫn nguồn tin ẩn danh kể rắng “phi cơ đã lên vùng, chiến hạm đã vào vị trí...”. Trận tấn công được dự định vào rạng sáng Thứ Sáu để tránh gây tổn thất với thường dân.TT Trump đã dùng gần hết ngày Thứ Năm vào việc bàn luận hành động về Iran. Ngoại trưởng Pompeo và cố vấn Bolton chủ trương mạnh tay, trong lúc các nhà lập pháp hô hào thận trọng. Thủ lãnh CH Thượng Viện Mitch McConnell phát biểu “Có thể nói hành động của chính phủ này là chừng mực”. Trưởng khối DC Thượng Viện Chuck Schumer nhận xét “TT có thể không định đánh, nhưng ông và chính phủ này có thể tiến đến chiến tranh”. Chủ tịch Hạ Viện Nancy Pelosi cho hay “Hoa Kỳ không muốn chiến tranh”. Trong khi chuẩn ứng viên TT Joe Biden phê bình chiến lược Iran của chính quyền Trump là tự gây tai họa.Tin Reuters cho hay Iran nhận được thông điệp trong đêm từ TT Trump thông qua Oman báo động “Hoa Kỳ sẵn sàng trả đũa”. Theo 2 viên chức, TT Trump nhắn tin: không muốn chiến tranh và muốn thương lượng nhiều vấn đề.Tin bổ túc từ CNN cho hay: TT Trump quyết định không phát lệnh tấn công chỉ 10 phút trước dự liệu. Ông nói “Không vội”. Ông cho hay đã hỏi 1 vị tướng “bao nhiêu người chết” và được trả lời “150 người”. Trong hàng loạt twitter, ông tiết lộ đã chọn 3 mục tiêu, và xác quyết “Không bao giờ Iran có vũ khí nguyên tử”.Lo ngại an nguy cho máy bay dân sự Hoa Kỳ, Cơ Quan Hàng Không Liên Bang FAA đã phát khuyến cáo lưu ý các hãng hàng không thương mại tránh không phận do Iran kiểm soát bên trên Eo Hormuz trong lúc tình hình căng thẳng. Các hãng ngoại quốc cũng tuân theo khuyến cáo này: Emirates Airlines điều chỉnh các đường bay trong vùng. FlyDubai hành động tương tự. British Airways xác nhận: làm theo các hướng dẫn của FAA. Các chuyến bay của KLM (Hòa Lan) không còn bay qua Eo Hormuz, theo loan báo của phát ngôn viên. Hãng Qantas của Australia điều chỉnh các đường bay qua Eo Hormuz và Trung Đông. Singapore Ailines bay đường vòng xa hơn để tránh Eo Hormuz. Các hãng của Na Uy, Thụy Điển theo dõi sát tình hình.Phản ứng trước tình hình căng thẳng tột đỉnh, TT Putin đã báo động: xung đột quân sự giữa Hoa Kỳ và Iran sẽ là đại họa. Ông Putin nói “Iran vẫn đang thực hành các cam kết với thỏa ước nguyên tử Vienna”. Nguyên thủ Nga tỏ ý lo ngại về vụ Iran bắn hạ phi cơ không người lái của Hoa Ky, và chính quyền Trump không loại trừ biện pháp quân sự với Iran. Ông Putin cũng báo trước làn sóng di trú. Nga là 1 nước tham gia thỏa ước Vienna và chủ trương tiếp tục thực hành các giao kết.Có vẻ như thách thức Hoa Kỳ, 1 ngày sau vụ phi cơ không người lái Hoa Kỳ bị bắn rơi tại vùng Eo Hormuz, cố vấn của TT Rouhani loan báo “Nếu TT Trump muốn tránh chiến tranh, hãy nới lỏng trừng phạt.” Reuters tường thuật: twitter của cố vấn Hesameddin Ashena viết “Chiến tranh và trừng phạt là 2 mặt của đồng tiền – không muốn chiến tranh thì hãy nới lỏng trừng phạt”Vào sáng Thứ Sáu 21/06, tại thủ đô Tehran, phát ngôn viên Bộ ngoại giao Iran tuyên bố “Chúng tôi đáp lại ngoại giao bằng ngoại giao, tôn trọng bằng tôn trọng và chiến tranh bằng phòng thủ quyết tâm”.