Apple Cảnh Báo Thuế Áp Đặt Lên iPhone Sẽ Gây Hậu Quả Nặng Nề

Tính đến tháng 06/2019, cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung đang ngày càng leo thang. Mỹ áp đặt hàng rào thuế quan lên các sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc, nhưng điều đó cũng khiến các công ty của Mỹ chịu tổn thất nặng nề.Ví dụ như Apple, khi nhập khẩu vỏ ốp cho iPhone từ Trung Quốc vào Mỹ sẽ bị áp đặt mức thuế mới lên tới 25%. Apple đã phải cắt giảm lợi nhuận đối với những phụ kiện để người tiêu dùng không phải trả thêm tiền. Tất nhiên, khoản tiền không đáng là bao so với lợi nhuận khổng lồ của Apple.Nhưng sắp tới, những sản phẩm tiếp theo bị áp đặt hàng rào thuế quan mới sẽ bao gồm cả smartphone. Dù Apple thiết kế iPhone tại Mỹ, nhưng toàn bộ dây chuyền sản xuất và lắp ráp lại đặt tại Trung Quốc. Điều đó có nghĩa là iPhone muốn bán tại Mỹ đều phải nhập khẩu từ Trung Quốc, và có thể sắp tới những chiếc iPhone sẽ bị đánh thuế lên tới 25%.Theo chuyên gia phân tích Katy Huberty của Morgan Stanley, những chiếc iPhone của Apple có thể sẽ phải tăng giá bán thêm 160 USD, nếu Chính phủ Mỹ áp đặt thuế quan mới đối với smartphone sản xuất tại Trung Quốc. Trước tình hình, Apple cũng đang tìm cách chuyển 30% dây chuyền sản xuất iPhone ra khỏi Trung Quốc.Reuters cho biết, Apple đã đăng một bình luận trên trang web của Chính phủ Mỹ, cảnh báo rằng việc đánh thuế vào iPhone, iPad và máy tính Mac sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng không chỉ với người tiêu dùng mà đối với cả nền kinh tế Mỹ. Apple là công ty nộp thuế doanh nghiệp cao nhất tại Mỹ. Năm 2018, Apple tuyên bố sẽ bổ sung thêm 350 tỷ USD cho nền kinh tế Mỹ trong vòng 5 năm tiếp theo, thông qua nhiều khoản đầu tư và chi tiêu.Trong khi đó, iPhone là sản phẩm bán chạy nhất của Apple tại thị trường Mỹ. Vì vậy bất kỳ khoản thuế nào áp đặt lên iPhone cũng sẽ là lợi thế cho các đối thủ cạnh tranh khác của Apple. Đại diện Apple cho biết: “Hàng rào thuế quan của Chính phủ Mỹ sẽ khiến thị trường trở nên có lợi hơn cho các đối thủ cạnh tranh của chúng tôi”.Hàng rào thuế quan mà Tổng thống Donald Trump đặt ra nhằm thu hẹp thâm hụt thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Sự thâm hụt đó là do người tiêu dùng tại Mỹ mua nhiều sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc hơn là người tiêu dùng Trung Quốc mua các sản phẩm của Mỹ. Tuy nhiên, việc cân bằng thâm hụt thương mại chưa chắc đã có lợi cho các công ty của Mỹ và cả nền kinh tế Mỹ. Trong khi đó, chắc chắn người tiêu dùng sẽ phải chịu thiệt thòi lớn do giá bán sản phẩm tăng lên.Nguoivietphone.com.