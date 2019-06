Tù Lương Tâm Tuyệt Thực Chống Áp Bức

Nhiều tù nhân lương tâm tại VN đã tuyệt thực để chống lại sự ngược đãi và áp bức của nhà tù CSVN, theo tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm 21 tháng 6.Bản tin viết rằng, “Tù nhân lương tâm, ký giả Trương Minh Đức từ trại giam số 6 Thanh Chương, tỉnh Nghệ An cho hay, ông và một số tù nhân lương tâm khác đang tuyệt thực tập thể để phản đối sự áp bức của công an quản giáo đồng thời kêu gọi các tổ chức nhân quyền quốc tế lên tiếng về vụ việc.“Thông tin trên được bà Nguyễn Thị Kim Thanh, vợ ông Đức nói với Đài Á Châu Tự Do qua điện thoại vào chiều 21/6 khi vừa đáp chuyến bay từ Nghệ An về TPHCM. Bà kể lại cuộc thăm gặp một ngày trước đó như sau:“Khi anh bước vào trong phòng nói chuyện với tôi thì tôi thấy anh cứ chúi nhủi xuống, ảnh mệt mà còn nhắm mắt nữa. Tôi nhìn thấy hoảng hồn mới hỏi anh ấy anh bị làm sao kì cục vậy? Sao nhìn anh như sắp chết tới nơi vậy? Ảnh bảo ảnh mệt quá. Ảnh nói là trong thời gian này, nắng nóng ở ngoài trại giam Thanh Chương, Nghệ An, có lúc lên đến 45 độ C, nóng không thể tưởng tượng được.“Tôi hỏi anh chỗ anh ở có cây cối gì không thì ảnh nói là không có cây cối gì cả, nhà thì thấp, mái tôn như vậy mà bây giờ các ông ấy lấy hết quạt rồi, không có cái quạt điện nào trong phòng.“Tôi hỏi mấy ông trại giam nguyên nhân vì sao tự nhiên rút hết quạt điện. Các ông nói là hư. Tôi bảo nếu hư thì phải sửa, còn ví dụ bây giờ mấy ông không sửa thì để tôi mua quạt gởi vào cho chồng tôi”.“Theo bà Thanh, khi nói chuyện được khoảng 30 phút, ông Đức đột nhiên nói với bà Thanh việc ông và một số tù nhân chính trị bị xử các án liên quan đến an ninh quốc gia tuyệt thực đã 10 ngày để phản đối việc áp bức nêu trên.”Bản tin cũng cho biết thêm thông tin rằng, “Đài Á Châu Tự Do nhiều lần gọi điện thoại cho số điện thoại của Trại giam số 6 Thanh Chương để hỏi về vụ việc nhưng đều không thể kết nối.“Bà Đinh Thị Xa, vợ của Mục sư Đinh Diêm cũng đi thăm chồng hôm 20/6 và được cho biết là ông đã chuyển qua phân trại số 1 của Trại giam số 6. Tại đây ông Diêm cho biết bị nhiều chứng bệnh như viêm gan, viêm đại tràng, gai cột sống… nhưng không được điều trị đúng cách.“Ký giả Trương Minh Đức là thành viên của hội Anh em dân chủ. Ông bị kết án 13 năm tù giam và 5 năm quản chế tại phiên xử ngày 5 tháng 4 năm 2018 ở Hà Nội cùng với 5 thành viên và cựu thành viên của hội này với cáo buộc theo điều 79 “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.“Hồi năm 2008, ông Trương Minh Đức cũng bị tuyên án 5 năm tù giam vì cáo buộc tội danh “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”, theo điều 258 Bộ Luật Hình sự năm 1999.“Những năm vừa qua, chính quyền Việt Nam thường dùng các điều luật về an ninh quốc gia để kết tội những người bất đồng chính kiến, các nhà hoạt động dân chủ, nhân quyền.”Trong hình, Ký giả Trương Minh Đức.