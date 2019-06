Việt Nam, Nam Hàn: Tăng Cường Hợp Tác Kinh Tế, Quốc Phòng

VIỆT NAM -- Việt Nam và Nam Hàn tăng cường hợp tác về kinh tế và quốc phòng, theo bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) cho biết hôm 21 tháng 6.Bản tin viết rằng, “Hôm 20/6, tại thủ đô Seoul, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Park Jae-Min chủ trì cuộc Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam - Hàn Quốc lần thứ 8.“TTXVN cho biết tại phiên đối thoại, hai bên đã trao đổi về tình hình an ninh thế giới, khu vực và những vấn đề quốc tế mà hai bên cùng quan tâm, nhằm tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, trong đó có hợp tác về công nghiệp quốc phòng, khắc phục hậu quả sau chiến tranh, an ninh biển, các hoạt động liên quan đến giữ gìn hòa bình của LHQ.“Trong dịp này, phái đoàn của Bộ Quốc phòng Việt Nam đã gặp gỡ Giám đốc Cơ quan Quản lý Mua sắm Vũ khí Hàn Quốc (DAPA), Chủ tịch Cơ quan Hợp tác Quốc tế (KOICA), Phó Chủ tịch Tập đoàn Hanwha, và thăm đơn vị huấn luyện giữ gìn hòa bình của Hàn Quốc, vẫn theo TTXVN.“Cũng tại Seoul hôm 21/6, Phó Thủ tướng Việt Nam Vương Đình Huệ đã có cuộc hội kiến với Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yeon nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước, theo hãng thông tấn Yonhap News của Hàn Quốc.“TTXVN trích lời Thủ tướng Lee Nak-yeon nhấn mạnh Hàn Quốc rất coi trọng vai trò của Việt Nam trong ASEAN cũng như là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ nhiệm kỳ 2020-2021.”Bản tin cũng cho biết thêm thông tin như sau.“Theo truyền thông Việt Nam, ông Lee cho biết sẽ xem xét các đề xuất của Việt Nam về xuất khẩu nông sản vào Hàn Quốc, vốn vay ưu đãi; khẳng định luôn quan tâm đến cộng đồng người Việt và sẽ hỗ trợ để giảm rủi ro, phức tạp cho các phụ nữ Việt Nam kết hôn với công dân Hàn Quốc.”