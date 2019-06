Thượng Nghị Sĩ California Tom Umberg Vinh Danh La Casa Garcia - Doanh Nghiệp Nhỏ Xuất Sắc Trong Năm

Chủ nhân nhà hàng La Casa Garcia cùng TNS Tom Umberg trong buổi lễ vinh danh tại Quốc hội California

SACRAMENTO, CA – Ngày 19 tháng Sáu vừa qua, để chào mừng Ngày Doanh Nghiệp Nhỏ của tiểu bang California, Thượng Nghị Sĩ Tom Umberg đã vinh danh ông Frank Garcia và vợ là bà Sylvia Garcia, chủ nhân nhà hàng La Casa Garcia, thuộc thành phố Anaheim với danh hiệu “Orange County Small Business of the Year 2019“. Đây là một doanh nghiệp nhỏ đã có mặt tại Quận Cam từ năm 1973.Bên cạnh việc kinh doanh nhà hàng, ông Frank Garcia còn sáng lập “We Give Thanks, Inc., một tổ chức vô vụ lợi liên tục phục vụ miễn phí những buổi ăn tối trong ngày Lễ Tạ Ơn cho những cư dân kém may mắn tại Nam California suốt gần hai thập niên qua.Trong buổi lễ vinh danh, Thượng Nghị Sĩ Tom Umberg phát biểu: “Thật là vinh dự khi tôi được hân hạnh công nhận một vị chủ nhân doanh nghiệp nhỏ như ông Frank Garcia. Có thể gọi Ông Bà Frank và Sylvia Garcia là thành phần tinh tuý của cộng đồng Quận Cam chúng ta. Frank Garcia là một doanh nhân và cũng là một nhà từ thiện làm việc không mệt mỏi. Thành công của ông là biểu hiện cho tất cả lòng tận tuỵ và hiếu khách mà ông đối xử với mọi người.Nhà hàng La Casa Garcia là một nơi tuyệt vời để dùng bữa với gia đình, bạn bè và những người quen biết. Nghĩ thêm, hoạt động nhân đạo giúp cải thiện cộng đồng của ông Frank Garcia đã làm cho tên tuổi và những món ăn của nhà hàng thêm phần đặc biệt.”Trưởng thành từ Bishop, Texas, ông Frank đã học được nhiều bài học ý nghĩa từ người cha sinh ra từ Mexico và người mẹ thân yêu của ông sinh ra ở tiểu bang Texas. Họ đã truyền cho ông ý thức tầm quan trọng của sự làm việc cần cù, niềm hãnh diện làm một công dân Hoa Kỳ và trách nhiệm đền đáp cho những ơn phước đã nhận được hàng ngày từ cuộc sống. Năm 1961, ông Frank Garcia dời về Nam California và sáng lập nhà hàng La Casa Garcia tại thành phố Anaheim.Ông nói:” Tôi thành thật cảm ơn Thượng Nghị Sĩ Umberg về sự vinh danh này. Thượng Nghị Sĩ đã giúp đề cao ý nghĩa quan trọng của việc đền đáp ơn nghĩa cho cộng đồng của chúng ta. Giúp đỡ nâng cao đời sống của những người kém may mắn không phải để được công nhận, nhưng việc ghi nhận và vinh danh việc làm đó thì thật là ý nghĩa. Tôi vô cùng cảm kích.”Ông Garcia đã thành lập tổ chức vô vụ lợi We Give Thanks, Inc. để phục vụ buổi ăn tối Lễ Tạ ơn miễn phí cho những người kém may mắn trong cộng đồng suốt hơn hai mươi năm qua. Năm 1996, Frank đã nhận được danh hiệu “Points of Light Award” từ cựu Tổng thống Bill Clinton cũng như nhiều giải thưởng khác trong suốt những năm phục vụ thiện nguyện cho cộng đồng vừa qua. Được biết, nhà hàng La Casa Garcia cũng vừa chuẩn bị và phục vụ thức ăn cho lễ kỷ niệm ngày lễ Chiến Sĩ Trận Vong vừa qua tại bệnh viện Long Beach.Thượng Nghị sĩ Tiểu bang, Đại tá (ret.) Tom Umberg đại diện địa hạt 34 bao gồm các thành phố Anaheim, Fountain Valley, Huntington Beach, Garden Grove, Long Beach, Los Alamitos, Midway City, Orange, Santa Ana, Seal Beach, và Westminster. Thượng nghị sĩ Tom Umberg là một Đại tá đã về hưu thuộc Lục quân Hoa Kỳ, cựu công tố viên liên bang, và chủ doanh nghiệp nhỏ. Ông và phu nhân, Chuẩn tướng (ret.) Robin Umberg cư ngụ tại Orange County.