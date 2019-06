Ma Túy, Sạt Lở Bờ Sông, Nước Sạch, Khách Sạn

Dân nghiện ma túy đông cỡ nào ở Sài Gòn? Theo con số chính thức, riêng tại Sài Gòn có 6 sư đoàn dân nghiện…Báo Tiền Phong cho biết: TP.SG có hơn 60.000 người nghiện ma tuý ngoài xã hội…Theo thống kê chưa đầy đủ thì hiện nay, TP.SG đang có hơn 60.000 người nghiện ma tuý ngoài xã hội dẫn đến nhiều hệ luỵ về an ninh trật tự, đặc biệt là nạn trộm cắp, cướp giật tài sản.Báo Một Thế Giới kể chuyện Cần Thơ: Một ngày, hai vụ sạt lở bờ sông… Thời điểm Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn ghi nhận 2 vụ sạt lở tại Q.Cái Răng và H.Vĩnh Thạnh là gần như cùng lúc vào 2 giờ 30 sáng 19.6. 2 vụ sạt lở làm 1 căn nhà bị sụp xuống sông và 1 trụ điện trung thế bị đe dọa.Cụ thể, vào 2 giờ 30 sáng 19.6, trên tuyến kênh Cái Sắn qua địa bàn ấp Vĩnh Lân, xã Vĩnh Trinh, H.Vĩnh Thạnh, TP.Cần Thơ, đã xuất hiện 1 điểm sạt lở làm 1 căn nhà bị nhấn chìm hoàn toàn xuống sông. Chiều dài đoạn sạt lở khoảng 11m, ăn sâu vào bờ 3m.Bảo Vệ Pháp Luật kể: Đà Nẵng lại đứng trước nguy cơ thiếu nước sạch… Hiện nay, nguồn nước sông Cầu Đỏ bị nhiễm mặn, độ mặn thường xuyên luôn vượt ngưỡng. DAWACO thông báo sẽ cắt giảm công suất cấp và đề nghị người dân Đà Nẵng có kế hoạch trữ nước, sử dụng nước tiết kiệm.Theo Công ty Cổ phần Cấp nước TP Đà Nẵng (DAWACO) cho biết, hiện nay, nguồn nước sông Cầu Đỏ bị nhiễm mặn. Những ngày vừa qua, độ mặn thường xuyên luôn vượt ngưỡng 890 mg/l, độ mặn cao nhất là 3.446 mg/l lúc 11h ngày 18/6, lúc thấp nhất là 895 mg/l (cao hơn độ mặn cho phép 250 mg/l).Bản tin VietnamNet kể chuyện Nha Trang: Buộc ngừng hoạt động khách sạn xây trên đất quốc phòng… Cơ quan công an buộc khách sạn Bavico Nha Trang (Khánh Hòa) ngừng mọi hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú vì không đảm bảo an ninh, trật tự.Ngày 19-6, một nguồn tin xác nhận Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành quyết định thu hồi giấy chứng nhận điều kiện về an ninh, trật tự xã hội đối với khách sạn (KS) Bavico International Hotel Nha Trang (gọi tắt là KS Bavico) tại số 2 Phan Bội Châu, TP Nha Trang, Khánh Hòa.VTC News kể chuyện An Giang: Giám đốc Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản bị gài quay clip quan hệ tình dục…Nghi phạm gài quay clip ông Nguyễn Văn Thắng, Giám đốc Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh An Giang, quan hệ tình dục để cưỡng đoạt tài sản.Ngày 20/6, Công an tỉnh An Giang cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã đề nghị Viện kiểm sát cùng cấp truy tố Võ Đại Nghĩa (SN 1969, ngụ tỉnh Ninh Thuận) về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản".Bản tin VnExpress kể: Dự án 110 biệt thự khu Nam Sài Gòn bị đình chỉ thi công... dự án Green Star Garden của Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Hưng Lộc Phát (Công ty Hưng Lộc Phát) ở phường Phú Mỹ, quận 7. Chủ đầu tư bị cho là sai phạm - chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chưa chuyển mục đích sử dụng đất nhưng đã xây dựng.Dự án Green Star Sky Garden rộng hơn 52.000 m2, có hai mặt tiền là đường Nguyễn Lương Bằng và Phạm Hữu Lầu, bao gồm 110 biệt thự liền kề và 917 căn hộ. Mỗi căn biệt thự có giá bán 9-15 tỷ đồng, dự kiến giao nhà cho khách vào tháng sau.Báo Tuổi Trẻ kể: Chiếc ôtô đang lưu thông trên cầu vượt Thủy Dương (Thừa Thiên Huế) thì bất ngờ mất lái, lao xuống vực khoảng 7m bên đường. Tối 20-6, một vụ tai nạn xảy ra tại khu vực cầu vượt Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.Vào khoảng 20h cùng ngày, ôtô biển số 75A-050.83 chạy theo hướng từ phường An Tây, TP Huế về phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, khi đến khu vực cầu vượt Thủy Dương thì bất ngờ mất lái, lao xuống vực sâu khoảng 7m so với mặt đường. May mắn là nhờ nhiều cây cối cản lại nên tài xế chỉ bị thương nhẹ mà không nguy hiểm đến tính mạng.Báo Lao Động kể chuyện Thái Bình: Đi truyền nước, bé gái 15 tuổi tố bị bác sĩ hiếp dâm…Đến nhà riêng của một bác sĩ tư để truyền nước, bé gái (SN 2004) cho biết đã bị xâm hại tình dục. Sự việc gây xôn xao dư luận ở Thái Bình. Ngay tối 17.6, đối tượng đã bị cơ quan công an tạm giữ.Bản tin Zing kể: Số vẹt bị thu giữ được xác định vận chuyển từ Indonesia quá cảnh qua Malaysia về Việt Nam. Theo đó, tên người gửi lô hàng ghi trên vận đơn là PT Sinar Natama Trans Logistic.Như Zing.vn đưa tin, Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài vừa phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra và thu giữ 322 con vẹt lory đỏ vận chuyển không phép về Việt Nam....Hơn 300 con vẹt dù chen chúc nhau trong 10 thùng hàng bằng gỗ, có đục lỗ xung quanh, vẫn khỏe mạnh qua quá trình vận chuyển. Lực lượng chức năng đã phải đưa số vẹt này sang lồng to để chăm sóc tạm thời, trước khi bàn giao cho Chi cục Kiểm lâm Hà Nội bảo quản và thực hiện kiểm dịch theo quy định.Báo SGGP kể: Thành lập liên minh An ninh mạng 12 trường đại học… Với mong muốn xây dựng và phát triển mối quan hệ tốt đẹp, cùng hỗ trợ cho những nghiên cứu, phát triển về khoa học và đào tạo trong lĩnh vực bảo mật, an ninh mạng, 12 trường đại học khu vực Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long đã cùng nhau ký thỏa thuận thành lập “Liên minh An ninh mạng".VTV kể: Tình trạng tàu cá lén lút khai thác bằng phương tiện giã cào mang lối tận diệt nguồn lợi thủy sản đang diễn biến phức tạp trên vùng biển Thừa Thiên Huế.Thừa Thiên Huế có bờ biển dài hơn 120km, thời gian gần đây, tình trạng tàu cá lén lút khai thác bằng phương tiện giã cào mang lối tận diệt nguồn lợi thủy sản diễn biến phức tạp, đe dọa nghiêm trọng hệ sinh thái biển và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của ngư dân các địa phương vùng biển. Mặc dù các lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế đã phát hiện và xử lý nhiều trường hợp vi phạm nhưng tình trạng trên vẫn diễn ra ngày càng gia tăng, phức tạp. Chỉ trong vòng 5 ngày từ 10-15/6, lực lượng Hải đội 2, bộ đội biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế đã truy quét và bắt giữ được 5 tàu giã cào hoạt động trái quy định.Báo Dân TRí kể chuyện Quảng Ngãi: Sống sót thần kỳ sau 3 ngày rơi xuống hố đá, bất tỉnh trong rừng sâu…Vào rừng bắt ếch, anh Thái trượt chân rơi xuống hố đá. Vụ tai nạn khiến anh Thái chấn thương nặng ở vùng đầu và bất tỉnh. Sau 3 ngày nằm dưới hố, anh Thái đã được một người dân phát hiện.Sau nhiều ngày điều trị tại bệnh viện, anh Phạm Văn Thái (38 tuổi, xã Ba Trang, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi) đã được đưa về nhà tiếp tục chăm sóc. Hiện anh Thái đã có thể trò chuyện với mọi người.Người Lao Động kể: Có doanh nghiệp nhập 90 tấn táo, cam ngoại bán vèo trong 5 ngày, còn rau củ quả trong nước bán giá cao chút là không ai mua. Đây là thực tế được ông Nguyễn Lâm Viên, Tổng giám đốc Công ty Vinamit, chia sẻ tại tọa đàm Kinh nghiệm xuất khẩu và Xu hướng thị trường châu Á và thế giới, do Hội Doanh nghiệp (DN) Hàng Việt Nam chất lượng cao tổ chức, ngày 20-6 ở TP.SG."Thực tế này khiến một số DN quyết định đưa sản phẩm ra nước ngoài trước thay vì bán trong nước. Và chuyện người dùng Việt thích hàng ngoại, sản phẩm ngoại cũng lý giải vì sao DN khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp khó thành công, vì rau củ quả bán giá cao chút là không có người mua" – ông Viên nói.Báo Tiền Phong kể: Trên đường đi phụ hồ về, nghe mọi người hô hoán có người đuối nước, Trần Văn Nam (học sinh lớp 10, trú thôn Cù Lạc 1, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình)), bỏ lại đồ nghề trên bờ, bất chấp nguy hiểm lao xuống sông lặn tìm và cứu được bé trai 6 tuổi bị đuối nước đã chìm dưới đáy sông.Theo chị Trần Thị Loan (trú thôn Cù Lạc 1, mẹ của nạn nhân) cho biết: Sự việc xảy ra vào chiều muộn 19/6. Con trai chị là Nguyễn Thái Hòa (6 tuổi) cùng anh trai hơn 3 tuổi ra bờ sông làm quen với nước trước khi tham gia một khóa học bơi. Không may Hòa bị sẫy chân và bị nước cuốn đi, chị Loan ở gần đó nhìn thấy nên đã hô hoán kêu cứu.